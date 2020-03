BERBA ZLATNIH MEDALJA Virovitički karatisti odlični na Prvenstvu sjeverozapadne Hrvatske u Daruvaru

U Daruvaru je održano Prvenstvo sjeverozapadne Hrvatske u karateu, na kojemu je sudjelovalo niz natjecatelja iz Karate kluba “Virovitica”.

U kategoriji učenika u disciplini kata Lovro i Laura Erak izborili su se za prva mjesta i zlatne medalje.

Kod mlađih učenika do 30 kg Filip Pekić osvojio je prvo mjesto i zlatnu medalju. Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su još: Mislav Spajić u mlađoj učeničkoj kategoriji do 40 kg, Marija Knežević do 36 kg, Noell Široki u učenicima do 40 kg te Jakob Đebro do 52 kg.

U mlađim kadetima do 63 kg Domagoj Kesak i Nikola Gondi +60 kg također su osvojili prva mjesta i zlatne medalje, dok je Tara Nicole Bonačić u kategoriji +54 kg osvojila treće mjesto i broncu.

U kadetskom uzrastu Chris Malčec do 52 kg osvojio je prvo mjesto i zlato, isto kao i Lucija Knežević u kategoriji do 47 kg, dok su Lana Demšić do 47 kg i Luka Rajnović +70 kg osvojili druga mjesta i srebrne medalje.

U kategoriji do 57 kg Mihael Štefović osvojio je treće mjesto i brončanu medalju, a bez plasmana ostala je Ana Rajnović u kategoriji +54 kg.

