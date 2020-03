Dr. Miroslav Venus: Ne želim širiti paniku, ali po svim predviđanjima i proračunima, povijesnim iskustvima, najveći val koronavirusa može se očekivati u idućih mjesec dana

U Virovitičko-podravskoj županiji ozbiljno su shvatili brigu o zdravlju i sigurnosti svojih stanovnika. Još tamo 1. veljače održana je sjednica Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. I župan Igor Andrović i načelnik Stožera civilne zaštite VPŽ, Marijo Klement shvaćaju ozbiljnost situacije vezanu uz koronavirus. Ozbiljnost shvaća i dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, jedan od vodećih hrvatskih epidemiologa, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, ali i prvi koji je u Hrvatskoj još u siječnju naglasio „kako će korona virus iz Kine doći i do Hrvatske“.

Nakon sjednice Kolegija načelnika i gradonačelnika, uz predsjedavanje župana Igora Androvića, Miroslav Venus, član Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije naglasio je nekoliko bitnih stvari vezanih uz koronavirus.

– Važna je socijalna distanca, primjerice, u zatvorenom prostoru trebamo biti na dva i više metara udaljenosti jedni od drugih. Osim toga, važno je ne biti duže vrijeme u zatvorenom prostoru, na istom mjestu. Treba izbjegavati grupe ljudi, prevedeno, izbjegavati druženja ma kako to nepopularno bilo, ali dok se ne riješi ova situacija treba istrpjeti, to je nužno. Osim toga, iznimno je važna higijena. Treba često prati ruke, dezinficirati ih. Primjerice, osoba koja ima simptome bolesti, nakašlje se u ruku i virus se dodirom tog dlana proširi dalje – kaže Venus.

Simptomi korona virusa su slični gripi, ali s jednom velikom razlikom.

– Za Covid 19 nema cjepiva – ističe doktor Venus i dodaje što nam predstoji.

– Ne želim širiti paniku, ali po svim predviđanjima i proračunima, našim povijesnim iskustvima, najveći val se može očekivati u idućih mjesec dana. No treba znati da oko 80 posto oboljelih od koronavirusa, ima slabe ili gotovo nikakve kliničke znakove, tipa prehlade. To nam pokazuju iskustva iz Kine i zemalja koje imaju veći broj oboljelih do sada. Najrizičnije su osobe iznad 70 i 80 godina. Stoga, mjera opreza i suzbijanja se treba pridržavati striktno, to je jedini način za stopiranje virusa. Moramo biti svjesni da će on doći do nas, uostalom, o tome sam prvi govorio u Hrvatskoj kada je on još bio u Kini, daleko od nas. Koronavirus moramo suzbiti što više, što je moguće više odgoditi njegov dolazak i da broj oboljelih bude što manji, da se na događaju prizori kao u Italiji, kada se u zdravstvenim ustanovama mora odlučivati tko će ići na umjetna pluća, a tko ne – kaže.

U Općoj bolnici Virovitica je sve spremno za prihvat možebitnih pacijenata, a oni teži kojima će trebati respiratorno liječenje oni će ići u Osijek. No, što treba učiniti osoba koja osjeti simptome.

– Oni koji imaju indicije da su se negdje zarazili, bilo da su bili u zemljama gdje se virus raširio ili dolaze iz njih, ili iz nekih drugih razloga, a nalaze se u samoizolaciji, te osjete šmrcanje i curenje nosa, kišu, peckanju u nosu i očima, kašlju, imaju povišenu tjelesnu temperatura, ne trebaju odmah trčati svom liječniku. Neka ostanu u kući nazovu svog izabranog liječnika. On će kontaktirati nekog od nas epidemiologa, a mi ćemo tada definirati i dogovoriti kontrolirani transport te osobe do najbliže zdravstvene ustanove. Potom će se uzeti potrebni uzorci od te osobe koji će biti poslani u Zagreb na analizu i tada ćemo doznati radi li se o gripi ili korona virusu, tj. Covid 19 – naglasio je dr. Miroslav Venus. (vpz.hr)