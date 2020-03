FOTO Suhopolje protiv Borove izborilo daljnje natjecanje u kupu: Marko Sertić s četiri pogotka prvo ime susreta

Danas (nedjelja) je na nogometnom terenu u Borovi odigrana kup utakmica 4. kola između domaće Borove i Nogometnog kluba Suhopolje.

U prošlom eliminacijskom kolu Suhopoljčani su bili bolji od Drave, dok je Borova današnji dvoboj izborila pobjedom protiv čađavačke Mladosti 1930. Općinski derbi privukao je brojne gledatelje koji su mogli uživati u lijepim potezima i borbenoj igri, a Suhopoljčani su još jednom uvjerljivom pobjedom nastavili svoj put prema samoj završnici Županijskog nogometnog kupa.

Utakmica je bila riješena već u samom uvodu. Suhopolje u drugoj minuti iz prve prave prilike dolazi do vodstva. Marko Sertić pretrčao je obranu domaćina i lagano pospremio loptu u mrežu za 1:0. Samo minutu kasnije, iz kaznenog udarca Sertić pogađa za 2:0, dok je hattrick kompletirao već u šestoj minuti nakon pogreške vratara Vuzema. U prvom dijelu igrala je samo jedna ekipa. Suhopolje je kratkim pasevima širilo igru od jednog kraja terena do drugog te je preko bokova gotovo iz napada u napad predstavljalo opasnost za domaća vrata. U 22. minuti susreta, iz novog kaznenog udarca, Sertić svojim četvrtim pogotkom odvodi gostujuću momčad na još uvjerljiviju prednost. Do 42. minute nije bilo opasnijih situacija niti s jedne strane. Posljednji pogodak u prvom poluvremenu postigao je Slavko Jagarinac prekrasnim pogotkom iz slobodnog udarca.

U drugo poluvrijeme Suhopolje ulazi opuštenije, što je ostavilo više prostora za domaćina, koji se nije predavao do samog kraja, da smanji rezultat. Prva takva izglednija prilika dogodila se u 63. minuti. Nakon slobodnog udarca za domaću momčad lopta u šesnaestercu dolazi do Antonija Vuzema, koji upućuje dobar udarac prema vratima gostiju, ali Leo Kirin obranom otklanja opasnost. Brzom tranzicijom Suhopolje iskorištava izlazak domaćih igrača pred njihova vrata. Kirin je poslao loptu do Mikulića koji u stopostotnu šansu gura Slavka Jagarinca, vratar je već bio svladan, ali na gol liniji se ukazao Mateo Gegić koji loptu šalje daleko od vrata.

Dvije minute kasnije Suhopolje dolazi do šestog pogotka. Ante Mikulić u identičnoj situaciji u kojoj se samo nekoliko trenutaka ranije našao njegov suigrač pokazuje pribranost i laganim udarcem prebacuje vratara Josipa Vuzema. Posljednja dionica utakmice pripala je Borovi koja je svim silama pokušala postići pogodak. U 70. i 80. minuti dva opasna udarca uputili su Teo Matovina i Dominik Kralj, ali njihovi udarci završavaju iznad gola. Zasluženi pogodak, s obzirom na sve prikazano tijekom današnje utakmice, Borova je postigla u 83. minuti, iskoristivši visoko podignutu obranu gostiju. Antun Stupar dubinskom loptom pronalazi Dalibora Ivanovića koji udarcem unutar 16 metara postavlja konačnih 6:1.

Uz Suhopolje, plasman u daljnje kup natjecanje izborili su Pitomača, Slatina, Bratstvo te Sloga iz Zdenaca. Ovoj petorci pridružit će se još pobjednici utakmica između Virovitice i Turanovca te Papuka i Zrinskog, koje će biti odigrane naknadno.

