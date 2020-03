Gradonačelnik Kirin: Virovitičani ne trebaju vam propusnice za kretanje unutar područja grada Virovitice

Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, određenim kategorijama je ipak dozvoljen odlazak iz mjesta u mjesto. Za izlazak iz mjesta prebivališta građanima su potrebne propusnice koje dodjeljuju poslodavci, liječnici ili nadležni stožeri civilne zaštite ovisno o razlogu zbog kojega napuštaju prebivalište.

Nadležni stožeri civilne zaštite dodjeljuju propusnice SAMO u slučajevima obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština. Za sve ostale razloge zaduženi su poslodavci ili liječnici.

Kada je riječ o Gradu Virovitici, gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako se zahtjevi za propusnice vezane uz obiteljske razloge upućuju na mail komunalni.poslovi@virovitica.hr.

-Ovim putem želim obavijestiti građane da svi oni koji se kreću unutar grada i prigradskih naselja ne trebaju nikakve propusnice niti ih trebaju tražiti. Oni koji planiraju putovati u neku drugu općinu ili grad moraju se javiti u Grad Viroviticu ili na već spomenutu mail adresu, a svi oni koji nemaju mail, a trebaju putovati, neka nazovu gradski telefon od 7 do 12 sati i odmah nakon primljenih poziva izdat ćemo potvrde. Sve one potvrde, za koje su zahtjevi zaprimljeni poslije 12 sati izdavat će se sljedeći radni dan, tako da molim sve one koji moraju putovati da si isplaniraju to na vrijeme – kaže gradonačelnik Ivica Kirin.

Cilj Stožera civilne zaštite Grada Virovitice, kao i Stožera civilne zaštite RH je smanjiti putovanja i nepotrebne migracije na minimum.

-Molim sugrađane, pogotovo one koji imaju starije roditelje i čiji roditelji žive u drugim općinama ili gradovima, da nema potrebe da im sami dostavljaju hranu i ostale potrepštine svakog dana, već da se obrate županijskom Crvenom križu. To je u svakom slučaju bolja opcija, da se dostava hrane organizira preko Crvenog križa, nego da se ljudi sami voze i na taj način riskiraju moguću zarazu – ističe gradonačelnik.

Na području grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije i dalje nema pozitivnih na koronavirus, objavio je to županijski Stožer civilne zaštite. Jedna smo od tri županije u kojoj koronavirus još nije detektiran.

-Pripremamo se, i sve ove mjere koje provodimo imaju cilj da smanjimo broj svakodnevnih socijalnih kontakata, tako da ukoliko se pojavi zaražen lakše će biti pronaći sve njegove kontakte, odnosno potencijalno zaražene. Isto tako, molim sugrađane koji su u kontaktu s osobom koja ima mjeru samoizolacije ili sami moraju biti u samoizolaciji da ne idu na posao i među druge ljude, već da uzmu bolovanje ili godišnje odmore, jer na taj način čuvaju sebe i ostale. Samo naše odgovorno ponašanje može dovesti do toga da u ovoj cijeloj epidemiji prođemo sa što manje oboljelih, tako da uopće nema pregovora i traženja prava kada su u pitanju, rekao bih luksuzna putovanja, jer ovakvo stanje u kakvom se nalazimo vezano za pandemiju koronavirusom je ravno ratnom stanju. Moramo svi paziti jedni na druge, jer jedino kao odgovorni ljudi možemo napraviti najbolji posao – govori Kirin.

Građanima s prebivalištem na području grada Virovitice, kojima se izdaje propusnica iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostalih potrepština, skenirana i ovjerena propusnica dostavit će se mailom na adresu pošiljatelja.

-Svaka propusnica s naše strane je verificirana i kao takva se ne smije zloupotrijebiti, a onaj tko to učini snosit će sankcije. Ipak, moram reći da se Virovitičani dosta odgovorno ponašaju i drago mi je da još nemamo zaraženih, ali potreban je veliki oprez, kao što kaže i eksponencijalna krivulja na državnoj razini, ona raste iz dana u dan, jer ljudi se vraćaju iz stranih zemalja, pogotovo oni koji su ostali bez posla, što je bilo i za očekivati, pa tu postoji opasnost da netko od onih koji se vraćaju bude pozitivan i zato sve kontakte moramo svesti na minimum. Još jednom naglašavam, propusnice za kretanje na području grada Virovitice i svih prigradskih naselja, za odlaske u trgovinu, ljekarnu i slično, nisu potrebne – naglasio je gradonačelnik Kirin.

(www.icv.hr, ts)