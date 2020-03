IZDAN METEOALARM Očekuje nas snijeg, oprezno u prometu zbog poledice

“Ostanite doma!”, jedan je od savjeta koji smo se naslušali prošlih dana, a i sljedećih ćemo – i to ne više samo zbog “koronaatmosfere”, nego i zbog zimskih uvjeta, koji će vladati našim dijelom Europe sve do petka, najavljuje u svojoj prognozi za HRT Zoran Vakula.

Bit će relativno hladno, osobito u unutrašnjosti uz povremeni snijeg. Za naše područje izdan je žuti meteoalarm zbog snijega te stvaranja leda na cestama i pločnicima.

Do sredine dana očekujemo povremen snijeg, koji će češći i rasprostranjeniji biti do kraja dana. Mjestimice će se do kraja dana formirati i tanji snježni pokrivač. Jutarnje temperature zraka su iznad većeg dijela Virovitičko-podravske županije danas kretale od -4°C do -2°C. Danas ćemo tijekom dana mjeriti temperature zraka od 3°C do 5°C. Tijekom poslijepodneva očekujemo pad temperature zraka! Očekujemo umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.

Pripazite pri hodanju ili vožnji na skliskim površinama. Do petka u kopnenom području pretežno oblačno, hladno i vjetrovito. (www.icv.hr, hrt.hr, meteoalarm.eu)