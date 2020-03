Oni stanovnicima Virovitičko-podravske županije odgovaraju na sva pitanja: Predstavljamo vam Kontakt centar VPŽ

Ako „zavrtite“ 033/743-112 sedam dana u tjednu, od 8,00 do 22,00 sata, dobit ćete jednu zanimljivu ekipu. Dario, Ivan, Andreja, Adrijana, Helena, Dijana, Nikolina, Predrag, Davorka, Marijana, Renato i Nikola, Dalibor i Jasna, znaju sve o mjerama i nizu drugih stvari i nepoznanica uslijed koronavirusa. Ne odgovaraju na pitanja zdravstvene tematike, no znaju „ljude kojima se možete javiti“.

– Do kada rade trgovine, tko može raditi tko ne može. Često nas pitaju vezano za samoizolaciju, kome se javiti, gdje ih može pregledati liječnik. Tu su i pitanja vezana za zabranu napuštanja mjesta prebivališta, kako i gdje te od koga dobiti propusnicu. Znaju nam prijavljivati i ljude koji ne poštuju samoizolaciju – kazuju u Kontakt centru Virovitičko-podravske županije.

Virovitičko-podravska županije je ovog tjedna donijela odluku i o zatvaranju lokalnih i županijskih prometnica.

– Zanima ih koje su ceste zatvorene, tko i kako može proći. Puno nam pomaže službena stranica Virovitičko-podravske županije, jer na njoj je niz odluka koje se trenutno provode, a i sjednice Stožera civilne zaštite su svakodnevno, za neke nejasnoće koje traže odgovore – kažu.

Centar je počeo s radom prije tjedan dana, 19. ožujka. Na njemu djelatnici Županije, svaki dan, od 8,00 do 22,00 sata, primaju upite i daju odgovore na pitanja stanovnika Virovitičko-podravske županije, a vezano za Mjere ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja i niza drugih odluka. Osim, telefonom, upiti se mogu poslati i na e-mail adresu stozer@vpz.hr

– Imamo dosta upita gospodarstvenika, stanovnika naše županije vezano za Mjeru ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, a uspostavom Kontakt centra, cilj nam je bio ukloniti sve nejasnoće, jer svaka točna i pravodobna informacija, posebice kada ima dosta lažnih i neprovjerenih vijesti, danas je iznimno korisna – naglasio je načelnik Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, zamjenik župana Marijo Klement.

S njime se slaže i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– Mi smo uvijek na usluzi našim građanima, kojima trebaju točne informacije, jer iako nam je koronavirus promijenila način života, život ide dalje ali mu se moramo prilagoditi. Borba protiv koronavirusa je bitka svih nas, hvala svim stanovnicima naše županije koji se pridržavaju mjera i svima onima koji nas danonoćno brane – zaključio je župan Andrović.

Inače, temeljem preporuka stručnih službi o mjerama zaštite građana i sprječavanja širenja korona virusa (COVID-19), Virovitičko-podravska županija je do daljnjeg obustavila rad sa strankama u zgradi Virovitičko-podravske županije. No, za sve hitne i neodgodive zahtjeve/poslove mogu se nazvati telefonom brojevi djelatnika Županije, ili poslati upit na njihove službene e-mail adrese, te će za one koji su kontaktirali, županijski djelatnici krenuti u proceduru rješavanja problema. Koronavirus je promijenio navike, no u Virovitičko-podravskoj županiji su im se prilagodili i nastavili biti na usluzi svojim stanovnicima. (vpz.hr)