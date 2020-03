Ovog tjedna stiže zatopljenje uz temperature do 24°C: Evo što nas čeka

Prvi klimatološki, ali i kalendarski proljetni mjesec u prvih desetak dana obilježile su iznadprosječno visoke temperature zraka.

Grafički prikaz pokazuje iznadprosječnu toplinu od 1. do 10. ožujka. Anomalije/odstupanje temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1981.-2010.). Od 1. do 10. ožujka 2020. godine:

Evo nam i klimatoloških podataka za Viroviticu (DHMZ) tijekom ožujka od 1951. godine:

Najtopliji dan (temperaturni maksimum) 24. ožujka 1977. godine – 25,4°C.

Najhladniji dan (temperaturni minimum) 4. ožujka 1955. godine -19,3°C.

Prosjek oborina – 53 milimetara.

Najdeblji snježni pokrivač 4. ožujka 1986. godine – 48 centimetara.

Pogled u “bližu” prošlost pokazuje kako je 2010. godine, točnije 15. ožujka na području Virovitice vladala prava snježna idila. Snježni pokrivač iznosio je 23 centimetra.

Što možemo očekivati od vremena u danima pred nama?

Sa zapada nad Jadranom polako jača greben anticiklone. Stabilna anticiklona će tijekom srijede i četvrtka podržavati stabilne vremenske uvjete. U dane vikenda očekujemo izmjenu sunčanih, ali i oblačnih razdoblja. Rijetko gdje je moguća gdje koja kišna kap. Vjerojatnije tijekom petka. Sunčanih razdoblja neće nedostajati, osobito tijekom srijede i četvrtka.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 4°C do 10°C tijekom petka. Najviše dnevne od 15°C do 21°C ili koji stupanj više tijekom četvrtka. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova. Od petka u postupnom okretanju na sjeverne smjerove. UV- indeks umjeren.

Tjedan pred nama obilježit će svježije vrijeme. Temperaturni prosjek ili neznatno više temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek. Očekujemo izmjenu sunčanih, ali i oblačnih razdoblja. Trebalo bi se zadržati suho.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 5°C. Najviše dnevne od 10°C do 15°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren sjevernih i istočnih smjerova. UV- indeks umjeren.

Pogled na kratkoročne, ali i dugoročne prognostičke izračune u danima pred nama “crta” nastavak iznadprosječne topline. Po pitanju oborina, nastavlja se sušniji vremenski period i “manjak” oborina.

(www.icv.hr, kp, foto: ilustracija, M. Rođak)