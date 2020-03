Roditelji djece s kroničnim bolestima ovih dana žive u strahu: Vaše “samo” meni je sve

Dok sa svih strana “vrište” apeli na građane da poštuju mjere samoizolacije, popriličan broj njih to ne doživljava. Konstantno se ističe kako, iako oni nemaju simptome, postoji mogućnost da u sebi nose virus jer su boravili u područjima s velikim brojem zaraženih. Virus mlađim ljudima ne predstavlja veći zdravstveni rizik, no postoje oni za koje je on itekako opasan. To potvrđuje činjenica da je u svijetu do ovog trenutka (20.03.2020 10:30) preminulo 10.049 ljudi.

Za koronavirus još uvijek nema cjepiva i osobe koje su posebno osjetljive, dakle stariji i osobe s kroničnim bolestima, ne mogu učiniti ništa da bi se zaštitili. Sve što im preostaje je zatvoriti se u svoja četiri zida i nadati se da virus neće njihovi ukućani donijeti prilikom odlaska na posao, u trgovinu ili ljekarnu. A mogli bi ga donijeti, jer koliko god bili na oprezu, ako se on proširi u zajednici, bit će ga teško obuzdati.

Upravo se zato toliko apelira na osobe kojima je određena mjera samoizolacije da te mjere ispoštuju. Svi trenutni zaraženi u Hrvatskoj, njih 113, koronavirus su “pokupili” u drugim državama ili su ih zarazili njihovi najbliži koji su se “vani” zarazili. Imamo sreće da se kod nas još nije dogodila lokalna transmisija bolesti, već su svi slučajevi na vrijeme detektirani i medicinski zbrinuti.

No, ako se i dalje bude kršila samoizolacija, a npr. građani i dalje stvarali gužve u trgovinama kako bi kupili sve što im dođe pod ruku, vjerojatnost da će do toga doći je velika. Zbog toga najveće strahove ovih dana proživljavaju i roditelji djece s kroničnim bolestima kojima obična gripa, pa čak i viroza, predstavljaju veliku opasnost.

Virovitičanku Milu poznaje čitava zajednica, ona je djevojčica koja boluje od neizlječive spinalne mišićne atrofije. Zbog skupog lijeka Spinraze njezino je opće stanje sada bolje, no koronavirus za nju bi bio koban. Njezina majka jedna je od mnogih koja je ovih dana uputila apel sugrađanima da se pridržavaju mjera opreza, a posebno samoizolacije ako im je ona propisana.

– Apeliram na ljude oko nas da se ponašaju odgovorno, da se pridržavaju mjera koje su nam dane, ako im je rečeno da borave u samoizolaciji da to poštuju, jer ako gledamo primjer Italije, za većinu bolesnika s kroničnim oboljenjima, nažalost, koronavirus je bio koban. Mi roditelji tijekom cijele godine imamo velike borbe i mjere opreza, ali ova pandemija diže naše mjere još više. Zato zaista molim naše sugrađane da poštuju mjere opreza jer kao što i moja slika kaže, vaše “samo” meni je sve – poručila je Milina majka Biljana Š. (www.icv.hr, ml)