SUHOPOLJE UVJERLJIVO PROTIV DRAVE IZ TEREZINOG POLJA Marko Sertić postigao četiri pogotka u visokoj pobjedi gostiju

Jučer (subota) u Terezinom Polju je odigrana prva od 14 kup utakmica koje se ovog vikenda igraju diljem županije. Domaća Drava, član 2. ŽNL ugostila je momčad Suhopolja koja nastupa u 4. nogometnoj ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica. Prema očekivanjima, gostujuća momčad pokazala je svoju kvalitetu i ostvarila visoku pobjedu.

Nije se dugo čekalo do prvog uzbuđenja na utakmici. U 6. minuti nakon pogreške vratara Drave prilikom ispucavanja, lopta se odbila ravno u noge Sertića koji nakon kratkog cimanja domaće obrane upućuje udarac, no vratar ispravlja svoju pogrešku i obranom otklanja opasnost. Igrala se 11. minuta kada se napadač domaće momčadi Antonio Paulović nakon odbijene lopte na 30-tak metara sjurio prema gostujućim vratima. Jedina prepreka prije čiste situacije za pogodak bio je stoper Suhopolja Franjo Farkaš koji je iz međusobnog duela izašao kao pobjednik i time spasio svog vratara od neugodne situacije.

Suhopoljčani su do zasluženog vodstva stigli u 25. minuti. Slobodan udarac izveo je Dominik Šantavec i preciznim udarcem u donji desni kut posprema loptu iza leđa vratara Kozlingera. Često se na nogometnim terenima zna čuti kako povratna lopta znači pola gola, a to se pokazalo točnim u tri navrata, od 28. do 33. minute, kada su gosti zapravo i riješili utakmicu. Po asistenciju su redom upisali Danijel Kašćel, Deni Kucljak i Marin Đurđević, dok su se strijelci bili Eni Kirin, Ante Mikulić i Marko Sertić. U posljednjoj minuti prvog poluvremena Drava je mogla doći do smanjenja gostujuće prednosti, no udarac Antonia Paulovića odlazi iznad gola i prvi dio tako završava rezultatom 4:0 u korist gostiju.

Drugi dio nije donio veće promjene. Suhopolje je i dalje bilo dominantnija ekipa, dok su domaći svoje šanse tražili dugim loptama te polukontrama i kontrama. Samo tri minute u drugom poluvremenu bile su potrebne za povećanje prednosti. Nakon ubačaja s boka, lopta u pet metara pada na nogu Sertiću koji rutinirano šalje loptu ispod vratara Brnadića za svoj drugi, a ukupno peti pogodak svoje momčadi. Već u sljedećem napadu Sertić je mogao i do Hattricka, ali je u situaciji 1 na 1 s golmanom odlučio asistirati što je vratar Drave pročitao i smireno pokupio loptu. Sve do 64 minute borba se odvijala na sredini terena. Novu priliku za Dravu kreirali su danas najbolji pojedinci u domaćim redovima, braća Luka i Antonio Paulović. Luka je dubinskom loptom pronašao Antonia koji ulazi u 16 metara gostiju, ali prilikom drugog kontakta u kojem je falilo malo mirnoće, lopta odlazi u gol aut.

Na scenu se ponovo vraća Suhopolje. Marko Sertić u 69. minuti povećava prednost na 6:0, u 77. udarac Slavka Jagarinca odsjeda na gredi, dok je na 7:0 povisio Marko Čađavčan. Posljednju priliku za počasni pogodak domaćin je imao u 78. minuti. Po lijevoj strani gostujuće obrane probio se Luka Paulović, a njegov snažan udarac prolazi uz samu vratnicu. Najljepši pogodak na utakmici bez dvojbe postigao je Ante Mikulić, koji u 80. minuti susreta s ruba šesnaesterca šalje projektil iza leđa nemoćnog domaćeg vratara. Na rezultat 9:0, koji se pokazao kao konačan, povisio je Mako Sertić svojim 4 pogotkom.

Danas od 15 sati na rasporedu je preostalih 13 susreta, nakon kojih će se kompletirati sastav ekipa za nastup u 4. kolu. (www.icv.hr, mr, foto: M. Šolc)