Umjesto nastavka toplog vremena, proljeće nam donosi mraz i minus

Stiže nam proljeće. Kalendarski ono dolazi sutra, 20. ožujka u 03:49 sati. No vrijeme koje je pred nama ne djeluje proljetno.

Vrhunac iznadprosječne topline očekujemo tijekom četvrtka, dok od četvrtka postupno hladnije. I dalje će se zadržati promjenjivo oblačno vrijeme, ali sunčanih razdoblja neće nedostajati.

Mjestimična kiša ili oborine na granici kiše i snijega najizglednije su tijekom subote i nedjelje. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 2°C do 7°C, a najviše dnevne od 7°C do 20°C ili koji stupanj više tijekom petka. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Od subote u postupnom okretanju na sjeverne smjerove. UV – indeks umjeren.

Tjedan pred nama obilježit će osjetniji pad temperature zraka. Temperature zraka će u odnosu na tjedan iza nas pasti za 10 do 15°C . U jutarnjim i večernjim satima očekujemo mjestimičan mraz, osobito tijekom ponedjeljka, utorka i srijede. Poljoprivrednici i voćari ako možete zaštitite biljke od smrzavanja. Očekujemo izmjenu sunčanih, ali i oblačnih razdoblja. Izgledne su oborine na granici kiše i snijega. U višim predjelima Virovitičko- podravske županije možda se dekorativno skupi i koji snježni centimetar.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C do 2°C. Najviše dnevne od 5°C do 10°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. UV – indeks nizak i umjeren.

(www.icv.hr, kp)