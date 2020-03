Virovitička Gradska ljekarna radi 24 sata na dan, S. Sabolić: Naši pacijenti su zaista savjesni i ne gomilaju zalihe

Sukladno mjerama zaštite od koronavirusa Covid-19 promijenilo se i radno vrijeme ljekarni. Radnim danom najranije mogu raditi od 8 do najkasnije 17 sati, a subotom od 9 do 12 sati. No, jedna ljekarna na području Virovitičko-podravske županije uvijek je dežurna, pa i sada i u njoj se radi svih 24 sata. Riječ je o Gradskoj ljekarni u Virovitici koja je pod nadležnošću Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Voditeljica ljekarničke djelatnosti u sklopu županijskog Doma zdravlja, magistra farmacije Sanja Sabolić kaže kako na području županije ima pet ljekarničkih jedinica (Virovitica, Gradina, Suhopolje, Orahovica i Slatina) te da uz dvije magistre iz Virovitice u noćnim smjenama u ovoj dežurnoj ljekarni rade i kolegice iz drugih jedinica. Na posao u Viroviticu dolaze nakon svoje redovne smjene. To je iznimno odgovoran posao, a drago im je, kažu, što se pacijenti ovih dana drže svih preporuka koje se odnose na mjere opreza.

– Vrlo su savjesni i strpljivi, drže propisani razmak, nose zdravstvene iskaznice, vrlo su pristojni i nema nervoze – hvali pacijente magistra Sanja Sabolić. Pacijenti po lijekove mogu doći u bilo koje doba dana ili noći.

– Više ne ulaze u ljekarnu, nego taj kontakt s nama imaju putem prozora na vratima. Moramo ih sve pohvaliti, da se pridržavaju svih propisanih mjera, a posebno je pohvalno vidjeti i koliko ljudi stoji u redu kako bi došli po lijekove za svoje starije susjede ili poznanike, da oni ovih dana ne moraju po njih – ističe S. Sabolić.

Preporuka je to i za dalje, kaže ova magistra farmacije, da se stariji što manje izlažu nepotrebnim kontaktima. Na usluzi su im i volonteri gradskih društava Crvenog križa, pa opskrba lijekova nije i neće biti dovedena u pitanje. Lijekova je dovoljno, nedostaje onoga čega nema nigdje na tržištu u potrebnim količinama, a to su medicinske maske i dezinfekcijska sredstva. Narudžbe ovise o dobavljačima, a prioritet imaju bolnice, klinike, ambulante, domovi pa će ti proizvodi i dalje biti traženi, no vjerojatno neće moći doći do svih građana u onim količinama koliko ih traže.

KUPILI NAJOSNOVNIJE

Iako smo prijašnjih tjedana imali prilike vidjeti pravu gužvu u ljekarnama, kada si je zacijelo svako domaćinstvo kupilo lijekove i „za crne dane“, magistra Sanja Sabolić kaže kako su pacijenti ipak sačuvali racionalnost i nisu gomilali nepotrebne zalihe.

– Zaista su to bili oni nužni lijekovi za kućnu ljekarnu, dakle lijekovi za snižavanje temperature i protiv bolova, a za djecu sirupi ili čepići. Kad govorimo o djeci, bili su traženi i sirupi koji pomažu kod kašlja. Neki pacijenti kupovali su i dodatke prehrani za jačanje imuniteta. Imam dojam da su neki kupili lijekove jer zaista nisu imali doma niti jedan u kućnoj ljekarni pa su se pripremili za osnovno. Tako su kupovali i toplomjere. Tu zaista moram pohvaliti sve pacijente, kupovali su po jednu kutiju, ne po tri, četiri i tako pokazali da misle i na druge – pohvaljuje magistra S. Sabolić.

Ovih dana farmaceuti diljem naše županije, koji i sami moraju provoditi mjere samozaštite na poslu, daleko su više od samih zdravstvenih radnika zaduženih „samo za lijekove“. Daju savjete, smiruju pacijente, upućuju ih kako da se bolje brinu za sebe i svoje zdravlje i da pritom sačuvaju optimizam i othrvaju se panici, strahu i neizvjesnosti.

– Telefoni nam također neprestano zvone, i dan i noć. Pacijenti traže različite savjete, pomoć, informacije. Dajemo sve od sebe da im pritom prenesemo taj optimizam, koji sami osjećamo. Zaista vjerujemo u sustav. Ako se svi budemo pridržavali navedenih mjera, učinit ćemo puno u ovoj situaciji. Ne smijemo se predati neizvjesnosti – ne znamo dovoljno o novom virusu, ne znamo koliko će ova situacija trajati, ne znamo puno toga, ali uvjereni smo da pozitivnim stavom i pridržavanjem mjera sada činimo najviše – poručuje S. Sabolić.

Pozvala je pacijente da i dalje, sve što mogu, obavljaju isključivo telefonom, u dogovoru sa svojim liječnicima, a ako su stariji, da po lijekove pošalju mlađe članove obitelji, poznanike i volontere Crvenog križa. Za sve što je u njihovoj oblasti farmaceuti će im kao i do sada, kaže, uvijek biti na raspolaganju.

