Voćari s orahovačkog područja nemaju straha: Snijeg je izolator koji grije i štiti pupove i cvijet

Voćari s orahovačkog područja nakon idealnog početka proljeća susreli su se s dolaskom ove velike količine snijega koji je zaustavio cvatnju, ali nije uništio pupove i cvijet.

Snijeg je zapravo zaštita cvijetu i pupu od niskih temperatura, potvrđuje to i Miroslav Milovuković koji u svom OPG-u ima nasade domaće kupine i maline te dva veća voćnjaka jabuka i jedan šljive.

-Sve je procvjetalo i propupalo i kada smo očekivali normalan daljnji razvoj voćki, dogodio se prvo mraz, pa sada i snijeg. Najviše štete je najvjerojatnije donio taj mraz, no to ću vidjeti kada se snijeg otopi, jer je pao dan nakon mraza. Snijeg ne može ništa loše napraviti, on čuva cvijet i pup, grije ih ispod da ne stradaju od niskih temperatura. Vidjet ćemo što nosi vrijeme, najgori mogući scenarij bio bi da se snijeg otopi, a temperature spuste na ispod -3, onda bi sve stradalo. No, mi se nadamo najboljem, a eto i meteorolozi su najavili da ipak stiže toplije vrijeme – kaže Milovuković.

OPG Perković uzgaja jabuke, višnju, trešnju, ima 2,5 hektara šljive u svim vrstama, nove nasade krušaka i breskvi, zatim kajsiju, marelicu, a posebno se ponose na proizvodnju jagoda, kojih ovaj OPG ima preko 20 tisuća strukova i sve to uzgajaju vani, a jedan dio je i u plasteničkoj proizvodnji.

-Bojali smo se onog mraza prije snijega i baš kada smo htjeli otići, što se ono kaže u izvidnicu, pao je snijeg i sada možemo samo čekati. Snijeg nas ne plaši, on je izolator i jako dobro čuva biljku. Sada doista nema svrhe ići u voćnjake i gledati voćku po voćku, najavljeno je da će kroz par dana biti toplije, tako će i snijeg otići, pa ćemo vidjeti kakvo je stanje. Vjerujem da nije ništa stradalo, obzirom da je mraz bio kratkotrajan – kaže Vesna Perković.

Mirko Bušljeta iz Duge Međe ima 600 stabala šljiva u dva voćnjaka.

-Pupovi su prije snijega počeli bubrit, onda je udario onaj mraz i nekoliko dana minusa i samo se nadam da on nije napravio nekakvu štetu. Moram svakako reći da šljive još nisu procvjetale tako da je i to dobra stvar, a snijeg za sada štiti – kaže Bušljeta.

