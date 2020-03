”Vretenci” šarenim čarapicama obilježavaju Svjetski dan osoba s Down sindromom

Organizacija Down Syndrome International (DSI) 21. ožujak proglasila je Svjetskim danom osoba s Down sindromom, a ova 2020. godina petnaesta je godina obilježavanja.

Svjetski dan osoba s Down sindromom, Down Syndrome International ove godine odlučio je obilježiti pod motom ”Mi odlučujemo”, stavljajući time u fokus pravo punog sudjelovanja osoba s Down sindromom u odlučivanju o pitanjima koja se tiču njihovog života ili utječu na njega.

Cilj pokretanja kampanje je potaknuti aktivnu participaciju osoba s Down sindromom u životu lokalne zajednice kroz edukacije i bolju informiranost. Ovom kampanjom naglasak je stavljen na osnaživanje osoba s Down sindromom, ali i udruga koje se kroz svakodnevni rad zalažu za puno i učinkovito uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, a upravo je to i jedno od temeljnih načela UN Konvencije o pravima osoba s invaliditeteom.

Ovoj svjetskoj kampanji službeno se pridružio i hrvtaski fotograf Rober Gojević izložbom fotografija ”Up For Down”, a neslužbeno se pridružuje i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina.

Udruga je preko svoje Facebook stranice, pod motom ”Mi odlučujemo – Vretenci šarenim čarapicama za Down sindrom”, pozvala sve prijatelje udruge da u subotu, 21. ožujka, ovu sivu, koronom obojenu situaciju, zašarene fotografijama svojih različitih čarapica.

Uz hashtegove #VretenciZaDown #WeDecide #WorldDownSyndromeDay #LotsOfSocks, te ovih dana nezaobilazni #OstaniDoma, u tolpini svojih domova na svojim Facebook profilima fotografijama šarenih čarapica, zajedno s članovima i volonterima Udruge Vretenac, obilježite Svjetski dan osoba s Down sindromom.

(www.icv.hr, adf, Udruga Vretenac Slatina)