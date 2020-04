Glavni državni inspektor zaprijetio trgovcima koji dižu marže: “U ovoj situaciji to je u rangu ratnog profiterstva”

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite odgovorio je na novinarsko pitanje o trgovcima koji dižu marže na proizvode za koje je Vlada propisala maksimalnu cijenu. Rekao je da je provedeno više od 800 nadzora.

– Ustanovili smo da su trgovine, kako na malo tako i veletrgovine, kontra odluke Vlade i zakona dizale marže dizale kontra zakona. Imamo situacije vezano za brašno, dječju hranu i meso gdje se marža dizala do 30 posto, a onda sredstva za dezinfekciju do 200 posto, a apsolutni rekorder je za maske s 595 posto dignutom maržom. Idemo s ozbiljnim mjerama, kazna za pravne osobe je od 10 tisuća do 100 tisuća kuna. Dao sam nalog da se ide s maksimalnim kaznama. Pravne osobe u veletrgovinama kažnjavamo s 300 tisuća kuna, s tim da ih zatvaramo na 30 dana. U trgovinama na malo idemo s rješenjima kojima zabranjujemo tu praksu. Do danas je naplaćeno preko milijun kuna kazni za pravne osobe – rekao je.

– Oni koji dižu marže suprotno odlukama vlade i zakonima, ako ih uhvatimo dva ili više puta, neće biti druge opcije nego da navedemo ta imena javno. To je u rangu ratnog profiterstva u ovoj situaciji – rekao je Mikulić.

