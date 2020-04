HVIDR-a RH osudila izjavu Predsjednika Zorana Milanovića o micanju HOS-ove ploče

HVIDR-a Republike Hrvatske poslala je priopćenje u kojemu se osvrću na izjavu predsjednika Zorana Milanovića o micanju HOS-ove ploče. Priopćenje koje potpisuje predsjednik HVIDR-e Josip Đakić i predsjednik Glavnog odbora Josip Periša.

“Predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Zorane Milanoviću,

Na vašu sramotnu izjavu jučer na komemoraciji u Jasenovcu reagirali smo spontano, sa bolom u srcu, šokirani Vašom izjavom kojom se omalovažili naše članove, hrvatske ratne vojne invalide, pripadnike Hrvatskih obrambenih snaga i poginule pripadnike te legitimne ratne postrojbe HV-a, budući da je predsjednik Republike Hrvatske vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Podsjećamo, u vremenu i na mjestu obilježavanja pijeteta stradalim žrtvama u Jasenovcu, potpuno neprimjereno i ničim izazvani s gnjušanjem ste izjavili: „To treba maknut’, bacit’ negdje. To nema veze s Domovinskim ratom. Svi znamo da je predsjednik Tuđman samo vrebao priliku kada da paravojne formacije pripoji pod svaku cijenu Hrvatskoj vojsci i to je uspjelo odmah ’92. godine. Onaj tko se borio za Hrvatsku i misli da se borio ’91. godine pod ‘Za dom spremni’, nije se on borio za hrvatsku državu, odnosno, nije se borio samo za hrvatsku državu nego i za restauraciju države iz ’41. godine. I to je potpuno jasno“.

Ta je Vaša izjava izjavljena u javnom prostoru pred svim medijima, upućena svima građanima RH i šire, od koje ne možete pobjeći. Danas ste putem društvenih mreža poručili da niste misllili napadati poginule pripadnike HOS-a, te se izvlačite na nekakve političke protivnike, ali na žalost, to ste izjavili, sa gnušanjem ste govorili o spomen ploči poginulim hrvatskim braniteljima.

Žalosno i jadno. U doba borbe protiv epidemije koronavirusa u koju su se opet usprkos svemu, iako predstavljaju najranjivije skupine, zbog godina, posljedica ranjavanja i bolesti kao posljedice stradavanja u obrani suvereniteta RH, ponovo uključili hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji, nesebično se odazivajući pozivu nadležnih tijela radi pružanja pomoći i ostvarivanja zajedništva hrvatskog naroda, na žalost, Vi jučer, ne poštujući ni vrijeme ni mjesto, a niti žrtve Jasenovca, ničim izazvani, dajete sramotne izjave o spomen ploči poginulih branitelja pripadnika HOS-a i otvarate teme omalovažavanja, razdvajanja hrvatskog naroda i blaćenja žrtava Domovinskog rata.

Hrvatski branitelji su pokazali svoju čast i zajedništvo u obrani Domovine na prvoj crti bojišnice, a tako i danas pomažući potrebitima stradalima od posljedica ove pandemije svjetskih razmjera i razornog potresa u Gradu Zagrebu. Zar zaista mislite da ovom današnjom napadačkom izjavom na društvenim mrežama možete poništiti štetu koju ste napravili na stvaranju zajedništva u hrvatskom narodu?

Možda jedan dio hrvatskih branitelja nije uspio završiti fakultete i ostvariti svoje životne želje u obrazovanju i životnom putu koji su zacrtali, jer su sudjelovali u obrani Domovine, za razliku od Vas, i to je u redu, jer svatko od nas je izabrao svoj životni put, ali ih predsjedniče nemojte podcjenjivati radi neformalnog obrazovanja i nekakvog fiktivnog radnog iskustva, jer na kraju uvijek pobjeđuje čovjek, njegov karakter, humanost, sposobnost praštanja, životno iskustvo i životni put svakog pojedinca.

Obzirom da ste izabrani na časnu dužnost predsjednika RH, tražimo od Vas da se ubuduće ponašate u skladu sa funkcijom koju obnašate, te da budete predsjednik svih građana Republike Hrvatske, da budete vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH, među koje spadaju i Hrvatske obrambene snage, da radite na zajedništvu a ne na razdvajanju, da pomognete u ovim teškim situacijama koje su nas zatekle, te da u skladu sa Vašim obrazovanjem diplomiranog pravnika poštujete propise Republike Hrvatske i sve građane koje predstavljate.”