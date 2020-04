Ministar Beroš: Nismo bez razloga prije nekoliko dana govorili da ulazimo u najkritičnije razdoblje

O eventualnom popuštanju mjera, ali i najnovijim informacijama oko domova za starije u Splitu, Koprivnici, Dubrovniku i Pločama u RTL-u Danas je govorio ministar zdravstva Vili Beroš.

– Kolega Capak me zvao i obavijesito o zbivanjima u Dubrovniku, odnosno u Pločama, sumnjama na potencijalne pozitivne bolesnike. Najvažnije je da epidemiolozi brzo naprave posao, naprave izvid, kontaktiraju kontakte i brzo odrede epidemiloške mjere. To se dosad pokazalo pozitivnim. Da, virus je ranije već ušao u naš zdravstveni sustav, sada i u domove, no to je bilo očekivano. Nismo bez razloga prije nekoliko dana govorili da ulazimo u najkritičnije razdoblje. Bilo je za očekivati da će ući u sustav, no radima i dalje sve da na neki način spriječimo širenje virusa. Stvari ne smijemo prepustiti slučaju. Promptno postupanje i razmišljanje o mogućoj prisutnosti pozitivnih bolesnika sad je važno – rekao je Beroš.

Epidemiološki nalaz doktora Bernarda Kaića o događanjima u Splitu je završen, potvrdio je Beroš.

– Gotov je, no on je samo jedan od elemenata na temelju kojih ćemo prosuđivati. Ima tu otvorenih pitanja na koja moramo dobiti odgovor. Ovaj nalaz se nije referirao na nečiju krivnju, njegov smisao su epidemiološki elementi, stvari vezane uz širenje infekcije u domu i prema djelatnicima, što je važno zadjelovanje i sprečavanje širenja virusa. Kada dobijemo sve odgovore bit ćemo u stanju donositi odluke – rekao je ministar.

Dogodilo se ono čega smo se svi bojali, virus je stigao u domove. Je li ovo taj crni scenarij?

– Daleko smo od toga da je ovo crni scenarij, ali nalazimo se u kritičnom razdoblju. Imamo postojeće, ali i neke nove mjere. Kao što stalno govorimo ovih dana, naša osnovna intencija je da usporimo broj novooboljelih na dnevnoj bazi jer ćemo omogućiti sustavu da se adekvatno brine o bolesti. No upitno je koliko ćemo svim mjerama uspjeti utjecati na konačan doseg virusa u popualciji – kazao je Beroš.

Na pitanje možemo li uskoro, nakon što su se otvorile tržnice, očekivati još neko popuštanje mjera, Beroš je odgovorio da on o tome ne razmišlja.

– Moram razmišljati o onom što je aktualni trenutak, o ulazu virusa u zdravstveni sustav, u staračke domove. U mojoj glavi mjesta za popuštanje nema i neće biti. Stožer o tome razmišlja i sigurno će se popuštati prvenstveno kada epidemiološka situacija to bude dopuštala – rekao je.

U nedjelju je Uskrs, a Beroš ima apel sa sve građane:

– Ja sam inače na svom Hvaru, tamo imamo poznatu procesiju ‘Za Križen’, ali ove godine ne idem zbog situacije. Poručujem svima da poštuju mjere, neka proslave Uskrs, ali na dostojanstven način, u uskom obiteljskom krugu poštujući sve mjere jer je to najbolji način prevencije – rekao je.

Naime, večeras je splitski Stožer potvrdio kako je ukupno 40 osoba iz Doma za starije i nemoćne u Splitu pozitivno na koronavirus. Nakon prvotnih 10, pozitivno je još 30 štićenika, piše RTL.

– Tijekom večeri dobili smo službenu potvrdu KBC-a Split o testiranju na preostalih 39 korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Split iz smještajne jedinice u Vukovarskoj ulici. Od njih 39, 30 osoba pozitivno je na koronavirus, 5 osoba ima negativan nalaz, a kod 4 osobe nalaz je +/- što znači da se kod njih testiranje mora ponoviti. Na dan 09.04.2020. na području Splitsko dalmatinske županije 276 osoba pozitivno je na koronavirus – stoji u priopćenju splitskog Stožera.

