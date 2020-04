MJERE ZA GRAĐANE Grad Virovitica plaća vrtić, produženi boravak i omogućava odgodu plaćanja zaduženja do kraja godine

Uz mjere pomoći poduzetnicima i gospodarstvu te konkretne rezove u proračunu, gradonačelnik Ivica Kirin predstavio je danas (petak) i mjere za pomoć građanima. Tako su svi oni obveznici plaćanja komunalne naknade koji su tijekom trajanja epidemije COVID – 19 dobili otkaz i imaju status nezaposlene osobe registrirane na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oslobođeni plaćanja komunalne naknade.

Da bi ostvarili oslobođenje plaćanja, moraju Gradu podnijeti zahtjev.

ODGODA PLAĆANJA DO KRAJA GODINE

Virovitička gradska uprava donijela je i niz drugih mjera koje automatizmom stupaju na snagu, a koje se odnose na sve građane i za koje građani ne moraju podnositi zahtjeve.

Među njima je mogućnost odgode od plaćanja obveza prema Gradu Virovitici, a koje se odnose na plaćanje zaduženja za komunalnu naknadu, otplatu stanova i najamninu stanova (slobodno ugovorenu i zaštićenu), i to od 1. travnja 2020. do prestanka trajanja pandemije.

-Ujedno, pozivam posebno umirovljenike, koji su navikli svoje račune plaćati putem Gradske blagajne, da se strpe, da odgode plaćanja i ne izlažu se zarazi čekanjem u redovima. Za odgođene mjesece zaduženje se mora platiti do 31. prosinca 2020. godine, bez obračunavanja zatezne kamate do kraja 2020. godine, dakle, sve račune će moći platiti i kasnije, možda već za koji tjedan. Do kraja godine ćemo odgoditi i sve postupke prisilne naplate do za sva potraživanja Grada Virovitice – najavio je I. Kirin.

Za sve roditelje čija djeca pohađaju Dječji vrtić Cvrčak ili jednu od osnovnih škola, I. Kirin je najavio kako se od 1. travnja pa sve do ponovne uspostave redovnog rada svi troškovi participacije prebacuju na gradski proračun.

-Za mjesec ožujak 2020. godine roditelji/skrbnici oslobađaju se plaćanja participacije u iznosu od 50 posto, a rok plaćanja dospjele, a neplaćene obveze za mjesec ožujak je najkasnije 31. prosinca 2020. godine. Od prvog travnja roditelji/skrbnici potpuno su oslobođeni plaćanja participacije usluge dječjih vrtića, programa produženog boravka, prehrane u osnovnim školama IBM Virovitica i Vladimir Nazor Virovitica, kao i participacije za osnovnu Glazbenu školu Jan Vlašimsky (pripremni stupanj, srednju glazbenu školu i glazbene igraonice). Ukoliko su roditelji/skrbnici platili dospjelu obvezu za mjesec ožujak 2020. godine u punom iznosu, neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjere – objasnio je Kirin.

Ako su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece te su primorani povremeno koristiti ove usluge, participacija će biti umanjena razmjerno broju dana korištenja usluge, najavio je gradonačelnik.

OSTAJU STIPENDIJE I SOCIJALNA DAVANJA

Unatoč rezovima, neće se dirati sredstva za sufinanciranje djelatnosti dadilja koje su privremeno obustavile rad, sukladno sklopljenim ugovorima, za vrijeme trajanja obustave rada.

Redovno će se isplaćivati stipendije i socijalna davanja. Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda umjesto u škole, preusmjerava se u Crveni križ, konkretno, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica.

Govoreći o mjerama namijenjenima građanstvu, I. Kirin zahvalio je svima na doprinosu u borbi protiv pandemije novog koronavirusa Covid-19.

USKRS U KRUGU NAJBLIŽIH

-Hvala vam na dosadašnjem odgovornom ponašanju i samodisciplini te poštivanju mjera koje provode stožeri Civilne zaštite je danas mogu reći da još uvijek nemamo na području naše Virovitice niti jednog pozitivnog pacijenta na Covid-19.

U svoje ime i u ime svojih suradnika zahvaljujem svima koji su angažirani u ovo vrijeme epidemije: od zdravstvenih radnika, policije, članova stožera i operativnih snaga Civilne zaštite, volontera, crvenog križa i svih uključenih građana koji pomažu ovih dana najpotrebnijima – istaknuo je gradonačelnik Kirin, čestitavši svima Uskrs, s naglaskom na važan poziv „ostanimo doma“.

Čestitci se pridružio i Damir Marenić, zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite grada Virovitice, apelirajući na građane da unatoč lijepom vremenu ove blagdane iskoriste za druženje isključivo sa svojim ukućanima i ne izlaze van, osobito na izletišta ili mjesta velikog okupljanja, kako sav dosad uloženi napor oko suzbijanja pandemije ne bi bio uzaludan.

Podsjetio je da će ovih dana na tim mjestima zato biti pojačane kontrole i unaprijed zahvalio svima koji svojim odgovornim ponašanjem ne čuvaju samo vlastito zdravlje, već i cijelu zajednicu. (www.icv.hr, mlo)