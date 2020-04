NOVE MJERE Radnicima plaće od 4.000 kn, većina poduzeća oslobađa se plaćanja poreza

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Banskim dvorima predstavio je novi paket mjera pomoći gospodarstvu za suzbijanje utjecaja pandemije koronavirusa, piše Večernji list.

Umjesto 3.250 kuna minimalne plaće za koju je prijavljeno 400.000 radnika, Vlada će osigurati plaću od 4.000 kuna te će platiti doprinose na taj iznos. Također, većina poduzeća na čije je poslovanje utjecala kriza s koronavirusom, bit će u iduća tri mjeseca oslobođena plaćanja poreznih obaveza.

– Uoči sutrašnje sjednice Vlade upravo smo održali uži kabinet na kojem smo dogovorili sve točke dnevnog reda, između ostaloga paket mjera i zakonskih prijedloga koje ćemo sutra usvojiti i dio predložiti Saboru na usvajanje. Riječ je o daljnjem suzbijanju krize zbog koronavirusa, najveće krize koju svijet pamti u posljednjim godinama. Riječ je o najvećoj krizi od Domovinskog rata, vjerujem da ćemo svi skupa ožujak 2020. pamtiti kao najzahtjevniji mjesec koji smo preživjeli u ovome tisućljeću. Situacija je zahtjevna, teška je, najveći problem je pitanje neizvjesnosti, nitko ne može procijeniti koliko će ova situacija trajati. Nikome nije lako, ni djeci, ni roditeljima, ni bakama, ni djedama, ni našim liječnicima, medicinskim sestrama, policajcima, inspektorima, carinicima, onima koji rade u dućanima, svi se zajedno pokušavamo prilagoditi na novu realnost, na novo normalno. To ‘novo normalno’ ima u sebi ključan izbor, izbor koji imaju i druge države. A to je vrlo jednostavna dilema, između spašavanja života i odustajanja od našeg način života do sada. Mi u tom pogledu imamo jasan odabir, a taj je da spašavamo živote – rekao je premijer Andrej Plenković.

– Ništa nam nije važnije od zdravlja, moramo pokazati odgovornost, solidarnost hrvatskoga zajedništva. Moramo biti i osobno odgovorni. Apeliram na sve da budu strpljivi i da pruže povjerenje svim onima koji se trude da smanje rizik zaraze – dodao je.

– Odlučili smo izaći s još jednim paketom mjera premda smo učinili sve da hrvatsko gospodarstvo bude otpornije na vanjske šokove – kazao je.

Kaže kako su odlučili čvrsto stati iza hrvatskih radnika i hrvatskoga gospodarstva pa će mjeru od 3250 kuna plaće za radnike u privatnom sektoru podići na 4.000 kuna neto.

– Ujedno će država preuzeti teret doprinosa, dakle davanja na tih 4.000 kuna. To je ukupno 5.460 kuna, ta mjera sve skupa osam i pol milijardi kuna – dodao je i istaknuo kako se može koristiti ako poslodavci zadržavaju radnike.

Drugom mjerom poduzetnici se rasterećuju poreznih davanja.

– Druga mjera ide prema poduzećima kojima je rad onemogućen ili znatno otežan i koji će djelomično ili u cijelosti biti oslobođeni od poreznih obaveza za travanj, svibanj i lipanj. Riječ je o porezu na dobit, porezu na dohodak te doprinosima. Način kako smo to zamislili slijedi logiku prvog kruga mjera, one tvrtke koje imaju pad prihoda od 20 do 50 posto imaju pravo na odgodu i obračunsku otplatu do 24 mjeseca bez kamata. Oni koji imaju manje od 20 oni su dovoljno čvrsti da iznesu ovu krizu. Oni koji imaju prihode manje od 7,5 milijuna kuna, to je 92, 93 posto svih hrvatskih poduzeća, većina njih, a imaju pad prihoda veći od 50 posto, njih ćemo u potpunosti osloboditi plaćanja poreznih obaveza. One koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kuna oslobađaju se porezne obveze proporcionalno u odnosu na pad prihoda u travnju, svibnju i lipnju – kazao je Plenković.

Treća mjera odnosi se na PDV.

– Predložit ćemo plaćanje PDV na način da se može odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi. Idemo s onim što smo već za male imali ranije, sada ovu mjeru imamo za sve. To ne znači da oslobađamo obveze plaćanja PDV-a. Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. odgađa se na 30. lipnja i ukida se plaćanje naknade Fini za njihovu objavu – kazao je Plenković.

Odlučili su, kaže, pokazati da će država biti maksimalno štedljiva. Svi ministri su dobili nalog da provode samo postupke javne nabave koji su neophodni za državu. Na sjednici Vlade će imati prijedloge koji se odnose na sektor poljoprivrede. Žele da se najmanje 60 posto poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda naručuje od onih koji su proizvedeni u Hrvatskoj.

S posebnim mjerama idu u sektor turizma.

– Promjenom niza zakona koji će pomoći hotelijerima, iznajmljivačima, agencijama da sve poteškoće koje trenutačno imaju lakše prebrode, mijenjamo niz zakona – kaže Plenković. Istaknuo je i kako će biti novca za mirovine i za plaće što se tiče ožujka, no ono što će biti isplata u svibnju za travanj će još vidjeti.

– Tražimo izvore financiranja svih odluka koje su pred nama, koristimo naš dobar politički položaj za razgovore s međunarodnim institucijama, uvjeren sam da ćemo pronaći sredstva kako bi se namirile sve obveze. Da nema javnog sektora ne bismo danas mogli biti zahvalni liječnicima i sestrama u zdravstvenom sustavu koji se bore za život ljudi. Moramo naći sredstva da svi segmenti u državi funkcioniraju – kaže premijer Plenković.

Na pitanje hoće li osigiurati da se novac koji se isplaćuje poslodavcima za isplatu plaća radnicima rekao je kako ovaj potez ne služi samo da pomognu tvrtkama da prežive ovu krizu.

– Mehanizmi će zato biti postavljeni – rekao je. Plenković je istaknuo kako je najteže pogođen turizam jer turista nema.

– U turizmu je situacija najkritičnija, s obzirom na okolnosti, ja ne bih spekulirao o tome koliki su efekti, ako razgovarate s bilo kim iz turističkih djelatnosti, dovoljno jasno izražavaju refleksiju realne situacije u tom sektoru – rekao je.

– Što se tiče rezanja troškova oni će biti veliki, pravi rezovi uslijedit će s plaćom u svibnju. Mi ćemo ovu temu otvoriti s našim partnerima, imamo određene ideje, prije nego što ne razgovaramo sa sindikatima, ne želimo ih iznositi javno – rekao je.

Mirovine neće dirati, rekao je, a u ovom trenutku ni socijalna davanja.

(vecernji.hr)