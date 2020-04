Virovitička Gradska tržnica od utorka, 14. travnja ponovno će raditi po skraćenom radnom vremenu. Nakon odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite kojom su trgovine i tržnice u danima prije Uskrsa radile produženim radnim vremenom, od utorka će trgovine u sklopu tržnice raditi od 8 do 17 sati radnim danom, a subotom od 8 do 14 sati, dok će prodavači na štandovima/klupama od ponedjeljka do subote raditi od 8 do 13 sati. (www.icv.hr)