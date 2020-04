Plenković: Želimo još jednom potvrditi koliko je hrvatskoj Vladi važna i poljoprivreda i Slavonija

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je u utorak tvrtku Belje plus d.o.o., gdje se sastao s predstavnicima te tvrtke, a obišao je i farmu Mitrovac, jednu od najvećih farmi muznih krava u Hrvatskoj.

Važnim je istaknuo da hrvatska poljoprivreda jača na tragu Strategije koju pripremaju Vlada i Ministarstvo poljoprivrede za konkurentnu hrvatsku poljoprivredu i kvalitetan ruralni razvoj.

– Želimo kroz inovativni pristup poljoprivredi dati poticaj našim poljoprivrednicima da budu konkurentni i da tako Hrvatska proizvodi što više hrane i da se ona konzumira upravo na našem hrvatskom tržištu – naglasio je premijer Plenković.

Govoreći o poljoprivredi u kontekstu reaktivacije gospodarskih aktivnosti koje su bile obustavljene zbog epidemije koronavirusa, premijer Plenković kazao je da je ministrica poljoprivrede Marija Vučković predložila niz konkretnih aktivnosti.

Izrazito je važno za domaće tržište i za poticanje izvoza, dodao je premijer, da se stvari postupno vrate u normalu u pogledu gospodarske aktivnosti.

Na nama je kao potrošačima da preferiramo hrvatske proizvode

– Vlada je svjesna da Hrvatska ima enormne potencijale u poljoprivredi i u svemu što radimo u ovom mandatu s promjenom zakona, s poticajima, s povlačenjem europskih sredstava, nastojimo dati nove mogućnosti za poljoprivrednike, njihov rad i aktivnost. Hrvatska je otvorena ekonomija, a naravno da nam je u interesu da pokažemo, možemo slobodno reći, svojevrsno domoljublje prema našim poljoprivrednim proizvodima. Na nama je, kao potrošačima, da ponekad uz svu mogućnost da na tržištu budu svi, preferiramo ono što se radi u Hrvatskoj – poručio je predsjednik Vlade.

Posjet Osječko-baranjskoj županiji premijer Plenković završio je u Osijeku gdje je održao sastanak na temu poljoprivrede s predstavnicima tvrtki koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, Sveučilišta u Osijeku, Grada Osijeka, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske gospodarske komore, Poljoprivrednog instituta Osijek, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti te udruga svinjogojaca, govedara i voćara.

Predsjednik Vlade poručio je da je cilj sastanka otvoriti pitanja s kojima se trenutno suočavaju hrvatski poljoprivrednici te zakonskih rješenja i poticaja kao i pitanja koja su vezana za Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije te sve ono što Vlada može učiniti za razvoj hrvatske poljoprivrede i ruralni razvoj.

Cilj Strategije poljoprivrede je poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima

Istaknuo je da je u novoj Strategiji poljoprivrede vizija hrvatske poljoprivrede postavljena na način da treba proizvoditi više hrane, bolje kvalitete, pod konkurentnim cijenama te na održiv način upravljati prirodnim resursima i doprinositi poboljšanju kvalitete života te zapošljavanju u ruralnim područjima.

Dodao je da je ambicija Vlade kroz tu Strategiju ostvariti četiri temeljna cilja: povećanje produktivnosti i otpornost poljoprivredne proizvodnje, jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenoga sustava, obnova ruralnog gospodarstva i poboljšanje uvjeta života u ruralnim područjima te poticanje poljoprivredno-prehrambenih inovacija.

Premijer Plenković rekao je da je aktualna kriza uzrokovana epidemijom koronavirusa na površinu iznijela upravo temu poljoprivrede i u pogledu samodostatnosti i veće proizvodnje te osiguravanja dovoljno poljoprivrednih proizvoda na hrvatskom tržištu.

Ponovio je pritom da je Hrvatska otvorena ekonomija i članica Europske unije te naglasio da je ta činjenica važna i za poljoprivrednike i njihovu snagu na hrvatskom, europskom i trećim tržištima.

– Bitno je da zajedničkim naporom osiguramo da naši sugrađani konzumiraju što više hrvatskih poljoprivrednih proizvoda – poručio je dodavši da se trenutno u javnosti i osjeća takav trend te da bi ga trebalo kapitalizirati s konkretnim mjerama.

Vlada je već na početku mandata stavila poseban naglasak na Slavoniju, Baranju i Srijem

Najavio je da će ministrica poljoprivrede u srijedu predstaviti nekoliko dobrih vijesti koje su plod dijaloga s Europskom komisijom, a odnose se na gospodarske mjere i financijska sredstva za države članice kako bi premostile u što kraćem roku gospodarske i socijalne teškoće.

– Cijeli kontekst poljoprivrede naša Vlada sagledava kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem – rekao je premijer podsjetivši da je Vlada još 2016. kazala da se radilo o trenutku da se stavi poseban naglasak na Slavoniju što je i učinila i kroz institucionalan rad i kroz projekte.

Stoga, dodao je, na sastanku želi čuti iz prve ruke od svih sudionika što oni misle da bi bilo korisno u ovome trenutku te komplementarno s onim što radi Vlada.

– Očekujem da čujemo puno vaših ambicija, da nam budete svojevrsni korektiv u onome što poduzimamo na razini Vlade i da još jednom potvrdimo koliko je hrvatskoj Vladi važna i poljoprivreda i Slavonija – kazao je na kraju predsjednik Vlade.

O parlamentarnim izborima se trenutno ne razgovara

Premijer Plenković se, na upit novinara, osvrnuo i na druge aktualne teme.

Što se tiče parlamentarnih izbora, ponovio je kako oni trenutno nisu tema te da se o datumu njihova održavanja još ne razgovara.

Upitan je li njegov boravak u Slavoniji signal da je na neki način već počela kampanja, kazao je kako to nije slučaj.

Pojasnio je, naime, da je ova Vlada napravila projektnu dokumentaciju za puni profil autoceste u Baranji, koji, dodao je, prethodna Vlada nije htjela prihvatiti.

– Dokumentacija je prihvaćena, proveden je natječaj, osigurano je vrlo povoljno financiranje. Vjerujem da ćemo kroz dvije godine moći s punim profilom autoceste doći od Osijeka do Belog Manastira, a vrlo brzo i do mađarske granice. Imamo normalne aktivnosti i ako se reaktivira gospodarstvo normalno je da i Vlada dođe na teren. Moramo osjetiti što se zbiva u različitim hrvatskim županijama – rekao je premijer i dodao da je to Vlada i činila tijekom cijeloga mandata te da će to nastaviti i u budućnosti.

Što se tiče mogućnosti elektroničkoga glasovanja na nadolazećim parlamentarnim izborima, premijer Plenković mišljenja je da za takvu fazu iskoraka treba ipak puno dulje vremena.

Za odluku o radu nedjeljom potrebna široka javna rasprava i zakonska podloga

Govoreći o radu nedjeljom, odnosno o odluci da se trenutno nedjeljom, uz neke iznimke, ne radi dok traje ova faza relaksacije određenih mjera, premijer Plenković kazao je da samo može ponoviti ono što su već pojasnili predstavnici Stožera civilne zaštite.

– Činjenica je da smo u postupnoj fazi normalizacije života. Ukoliko epidemiolozi procjenjuju da treba smiriti mobilnost stanovništva jedan dan u tjednu, a odabrana je nedjelja jer nema ništa prirodnije i logičnije u Hrvatskoj nego da to bude nedjelja – rekao je.

Kada je riječ o temi rada nedjeljom općenito, premijer Plenković pojasnio je da za takvu odluku treba imati zakonsku podlogu i podsjetio da je Ustavni sud ranije pokušaje zabrane rada nedjeljom ukinuo.

– Ako se ide na to, potrebna je vrlo široka javna rasprava, razumijevanje toga konteksta, tradicije, kulture, onoga što ljudi žele, i naravno onoga što će na kraju biti pravno održivo. Što se mene tiče, ja sam za to da se nedjeljom ne radi – dodao je predsjednik Vlade.

