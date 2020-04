POVODOM 27. ROĐENDANA Čestitka virovitičko-podravskog župana Igora Androvića stanovnicima općine Čačinci

Povodom Dana općine Čačinci, čestitku svim stanovnicima općine uputio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović:

– Dragi stanovnici općine Čačinci, općina Čačinci je općina sjajnih projekata i dostignuća. Općina koja je uvijek bila pokretač razvoja ovog dijela Virovitičko-podravske županije, koja je uvijek brinula i skrbila za sve svoje stanovnike. Kao i svaka naša općina i grad, uvijek ćete imati podršku Virovitičko-podravske županije, posebno, u vremenima koja nam slijede, nakon što okončamo borbu protiv koronavirusa. Dragi naši stanovnici općine Čačinci, danas vam najviše želim zdravlja i da ustrajete u borbi protiv bolesti COVID-19 kao i do sada, jer i vaša je zasluga to što je Virovitičko-podravska županija, županija s najmanje oboljelih od ove bolesti u Hrvatskoj. Kada ova nedaća završi, otvorit će se novi vrtić u Čačincima, ponovno ćemo moći do slavonskog bisera Jankovca, veseliti se i radovati na sportskim terenima vaše općine. Do tada, svim nagrađenima, svim stanovnicima svih naselja općine Čačinci, želim sretan dan općine Čačinci.

(www.vpz.hr)