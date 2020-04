PRIPREME ZA PONEDJELJAK Evo kako će izgledati odlazak virovitičkim frizerima i kozmetičarima

Struka za koju se u vrijeme izolacije postavljalo jako puno pitanja i čiji ponovni rad mnogi s nestrpljenjem očekuju su frizeri i kozmetičari. U ovo doba prošle godine saloni su bili puni, kao i liste čekanja za sve vrste njihovih usluga i tretmana. Ove godine pak, travanj je bio u znaku praznih salona i nestrpljivih klijenata da se što prije vrate omiljenoj frizuri, boji kose, uređenim noktima ili njegovanim stopalima. Sve to moći će dobiti već u ponedjeljak, kada se u drugoj fazi popuštanja mjera otvaraju uslužne djelatnosti.

Kako će u praksi izgledati taj prvi posjet u doba koronavirusa, pitali smo vlasnike salona u Virovitici. Jedno je sigurno – tko želi frizuru, nokte ili pedikuru, morat će poštovati pravila ponašanja i dezinfekcije te nositi masku. Cijelo vrijeme.

Zajedničko svim frizerskim salonima za žene i kozmetičkim salonima je da neće biti moguće dobiti uslugu bez narudžbe telefonom. Dakle, nema „upadica“. Samo tako moguće je organizirati rad sukladno svim mjerama zaštite. Kod listi čekanja, svatko će dobiti svoj termin i vlasnici salona mole za razumijevanje. Kod frizera za muškarce, većina neće primati narudžbe, nego će klijenti čekati na red.

DIVA: RADIT ĆEMO PRAMENOVE, KLIJENTI SU NAM NAJVAŽNIJI

-Svi budno pratimo svako obraćanje Stožera, kako bi do ponedjeljka dobili konkretne upute za rad s klijentima – kaže nam Ivana Vanjhal, predsjednica Ceha frizera grada Virovitice i vlasnica salona Diva. Svakodnevno je, kaže, s frizerima i kozmetičarima ne samo grada, nego i županije i regije u kontaktu. Na području Virovitice je oko 30 frizerskih salona za žene i muškarce i svi se pripremaju za klijente, u skladu s onim informacijama koje su do sad dobili. Detaljne informacije trebaju dobiti danas (četvrtak).

-Ono što je sigurno je da će u salonima biti manji broj klijenata odjednom, da će svi morati nositi zaštitne maske i proći strogu dezinfekciju ruku, pa i obuće, ovisno kako je koji salon to pripremio. Naš salon, konkretno, izbacio je ‘čekaonicu’. Raspodijelili smo se u dvije smjene, a imat ćemo s pauzu od sat vremena za potpunu dezinfekciju prostora.

Stolove smo razmjestili na razmak od dva metra, a s jednom klijenticom radit će samo jedna frizerka. Dakle, dvije klijentice u salonu u isto vrijeme, eventualno treća, za trećim stolom, ako mora čekati pramenove i slično. I to sve poštujući udaljenost i druge mjere – objašnjava I. Vanjhal.

Prema prvim procjenama, frizeri će posao smanjiti u obimu od 30-40 posto, ovisno o tome koliko velik salon imaju, koliko imaju zaposlenih i kako mogu organizirati posao po novim mjerama. Neki od njih koristit će pleksiglas, drugi će raditi po principu propisane razdvojenosti.

Ivana Vanjhal napominje kako su frizeri i kozmetičari i inače struka u kojoj se redovno provode visoki higijenski standardi i da su se i prije krize u svakodnevnoj rutini dezinficirale površine, pribor, uređaji i slično. Sad je taj naglasak stavljen na češću dezinfekciju, doslovno nakon svakog klijenta. To im neće predstavljati problem, ističe, bitno da su klijentima opet na usluzi.

A oni su ih željno iščekivali.

-Pogotovo plavuše – smije se naša sugovornica, koja kaže kako je u narudžbama prema kojima su dosad rezervirane već za dva tjedna unaprijed, u obje smjene, najviše upravo onih klijentica koje se žele vratiti na svoju omiljenu boju – plavu.

-Nama je bitna svaka klijentica i zato ćemo pružati sve usluge, neovisno koliko traju. Znamo da će u većim sredinama saloni odbijati pramenove i tehnike bojanja kose kao što je balayage, no mi ćemo sve to raditi. Iako su nam povećani troškovi zbog nabave zaštitnih sredstava i ostalog, zasad nitko ne planira dizati cijenu, znamo u kakvoj se situaciji svi nalazimo – poručuje I. Vanjhal.

Frizeri zbog prirode posla ne mogu koristiti rukavice pri šišanju, ali su maske i za njih obavezne, a dio će nositi i vizire kao dodatnu mjeru zaštite.

Klijenti i klijentice trebali bi donijeti svoju masku i rukavice, a nakon dezinfekcije, u pojedinim salonima morat će i odgovoriti na nekoliko anketnih pitanja, među kojima će biti i ona o kontaktu sa zaraženima i slično. Na tu će anketu staviti potpis i tek tada će moći dobiti uslugu.

VIRUS: DRAGO NAM JE ŠTO SU NAS MNOGI PODRŽALI

Željka Čizik o anketi, „privoli“, u doba koronavirusa, koja je novost, kaže kako je riječ o mjeri opreza koja je nužna.

-Uvodimo ovo kao mjeru opreza, i zbog nas, ali i zbog samih klijentica. U slučaju da netko oboli, a mi moramo zatvoriti salon, lakše ćemo obaviti komunikaciju s konkretnim osobama koje su tog dana bile u salonu – kaže Željka Čizik, vlasnica Studija za kosu koji se zbog svog naziva – „Virus“ našao i na meti pošalica u posljednjih mjesec dana. Samo dobronamjernih, kaže.

Otkako ne rade, bilo je puno upita o tome kada će konačno otvoriti vrata, ali i kako obaviti „bojanje na daljinu“, putem mobitela, s klijenticom koja se nalazila u Njemačkoj.

-Bilo je svega dok smo bili zatvoreni. Drago nam je što su nas svi podržali i što su shvatili važnost naše struke. To nam jako puno znači. Mi smo, jer smo velik salon, organizirali prostor na tri radna mjesta. Promet će nam pasti za sigurno 50 posto, ali bitno je da radimo. Budući da možemo predvidjeti koliko će trajati pojedina usluga, možemo točno rasporediti klijentice u određeno vrijeme. I kod nas će jedna frizerka biti s jednom klijenticom cijelo vrijeme, neovisno o trajanju usluge – kaže Željka Čizik koja ističe kako će od ponedjeljka pružati sve frizerske usluge, osim zahtjevnih „makeovera“.

– Riječ je o procesu koji može potrajati i do šest sati, pa tu vrstu usluge do daljnjeg nećemo pružati. Isto je i sa uslugom šminkanja. Dok se mjere ne ukinu i opasnost ne prođe, do daljnjeg nećemo šminkati. Imamo puno upita ovih dana tko može doći u salon, a tko ne. Odgovaramo da nećemo primati klijentice starije od 70 godina, kao ni djecu. A budući da imamo klijentice iz drugih županija i da im za Viroviticu trebaju e-Propusnice, i njima savjetujemo da još malo sačekaju. Frizura je bitna, ali nije vrijedna rizika po zdravlje – ističe nam Ž. Čizik, koja napominje kako će svaka klijentica morati imati masku i rukavice te proći strogu dezinfekciju prije samog sjedanja na stolac, no da je sigurna kako će se svi pridržavati mjera.

Jedna od njih je i – nema ni listanja časopisa više.

FRIZERSKI SALON „ZDRAVKO“: DEZINFICIRATI MAŠINICU NAKON SVAKOG ŠIŠANJA

Jedan od salona koji će otvoriti svoja vrata u ponedjeljak je i frizerski salon „Zdravko“, čiji vlasnik Zdravko Varga ovih dana priprema prostor za ponovni početak rada.

-Imamo neke osnovne smjernice, ali više od toga ne znamo. Osim obveznih maski za mušterije i djelatnike, na ulasku u salon bit će potrebno dezinficirati ruke. Isto tako koristit će se jednokratni ogrtač za mušterije, a mi ćemo nakon svakog šišanja morati dezinficirati mašinicu i ostali pribor koji koristimo. To je u redu, to su neke logične stvari i mjere kojih se moramo pridržavati – kaže nam Varga.

Mladi, ali već iskusni „majstor ovog zanata“ posao je godinama obavljao kao djelatnik u jednom virovitičkom salonu, a onda se odlučio sam „baciti u posao“ i otvoriti vlastiti salon na virovitičkoj šetnici. Salon je ugledao svjetlo dana početkom veljače, a samo mjesec dana nakon otvaranja našao se u nazgodnoj situaciji, pa je i vlasnik bio prisiljen staviti ključ u bravu.

-Kada smo se počeli uhodavati u posao stigla je pandemija koronavirusa i sve je naglo stalo. Ipak, stvari su konačno krenule na bolje, život se polako vraća u normalu i jedva čekam ponovno otvoriti vrata salona. U početku će rad biti otežan, ali nema veze, bitno da se radi. To je sve što trenutno mogu reći, svi čekamo da se usuglase mjere i stignu detaljne upute za rad – kaže Varga koji je zaposlio jednog djelatnika, a ovih dana „zasukao je rukave“ i postavio veliki pleksiglas između dva radna mjesta, zbog dodatne sigurnosti.

FRIZERSKI SALON „BORIS“: DEZINFEKCIJA PA TEK ONDA USLUGA

Svoja vrata u ponedjeljak otvara i frizerski salon „Boris“. Na samom ulasku u salon mušterije će „dočekati“ sredstvo za dezinfekciju ruku, ali u prostor neće moći stupiti bez maske, koju su dužni nositi i sami djelatnici, a sve u svrhu obostrane sigurnosti.

– Maske su obavezne i za djelatnike i za mušterije i to je zapravo sve što znamo. Nismo još dobili detaljne upute o načinu rada, pa nema smisla o tome govoriti dok se sve ne usuglasi, ali nismo radili od ožujka i ovim putem molim sve za strpljenje, red i čekanje – rekao nam je Boris Meter, vlasnik salona.

Nakon objave statusa na svom facebook profilu gdje je pozvao mušterije za strpljenje, pojavilo se i nekoliko zanimljivih, odnosno šaljivih komentara, koji su u ovo doba pandemije itekako dobrodošli. „Jao onome tko prvi dođe, ispao si iz forme“. „Bude kakvo svečano otvaranje, zakuska i tako to?“ „Jesi naoštrio škare?“ – samo su neki od šaljivih komentara.

MILENA: NOKTE ĆEMO RADITI KROZ PLEKSIGLAS

Do promjene je došlo i u Kozmetičkom salonu Milena. U smjeni će raditi ukupno dvije djelatnice i svaka će se posvetiti jednoj klijentici. Putem narudžbi izbjegnut će čekanje na red, a ako koja od klijentica i dođe ranije, čekat će ispred salona, na otvorenom, kaže nam vlasnica Milena Đurđević, sretna što će se od ponedjeljka vratiti na posao.

Prije usluge, klijentica će proći čak tri stupnja dezinfekcije ruku, nosit će zaštitne papuče, a sama bi trebala ponijeti svoju masku od kuće. Ujedno, potpisat će anketu prije dobivanja usluge.

Svi kozmetičari napeto čekaju detaljnije upute Stožera, osobito jer je dio usluga koje inače pružaju trenutno u „sivoj zoni“, kaže.

-Sigurni smo kako nećemo pružati usluge masaže, trajne šminke i čišćenja lica. No zato radimo nokte, usluge depilacije i pedikure, odnosno, ono za što možemo u potpunosti osigurati da je u skladu s preporukama i mjerama koje su na snazi. ‘Bukirane’ smo za cijeli sljedeći tjedan– ističe Milena Đurđević.

Uz maske, rukavice i ostalo, što je u nabavi poraslo za čak šest puta, kaže M. Đurđević, uložili su i dodatna sredstva kako bi kupili nove stolove te pleksiglas.

-Trošak ćemo osjetiti, no tako je kako je. Zaštita od pleksiglasa mi se sviđa, otvori su dovoljno veliki da bez problema možemo raditi sve vezano uz nokte i sigurno je da ćemo je ostaviti i kada mjere završe. Korisna je i s njom ćemo trajno raditi s klijenticama – kaže Milena.

HERMOSA: HIGIJENA PROSTORA ODUVIJEK NAM JE PRIORITET

Emina Martinec, vlasnica kozmetičkog salona Hermosa, kaže kako u ovom trenu može reći da su se kao kozmetičari pripremili „na pola“. Svima je jasna, kaže, uputa vezana uz dezinfekciju i razmak, no ono što je bitno je odgovoriti na detaljnija pitanja vezana uz konkretne usluge koje mogu ili ne mogu provoditi.

-Ono što znamo je da sigurno nećemo moći provoditi usluge čišćenja lica i masaže. Masaže su nam inače bile najtraženija usluga. Imamo dosta upita i za solarij, koji je, prema informacijama koje imamo, dozvoljen. Sada nas najviše traže za uređenje noktiju. Moram priznati kako se osjeća određena rezerviranost kod klijentica, nema one opuštenosti otprije – kaže Emina Martinec, kojoj je koronavirus zatvorio salon u vrijeme kada se navršilo prvih godinu dana njegovog rada. Koristila je potporu za samozapošljavanje, a pad prometa koji će sigurno osjetiti od ponedjeljka postavlja nova pitanja o budućnosti. Zasad, kaže, misli da će ostati raditi sama u salonu.

U salonu je pripremila zaštitna sredstva, dezinficijense, a ističe kako je i prije inzistirala na visokoj razini higijene prostora, opreme i slično. – Nikad nisam dozvolila da klijent legne ‘na vrući krevet’, odnosno, i prije smo razinu higijene držali jako visoko. I sama sam nekad bila klijentica i znala sam što mi smeta, pa si neke propuste nikad ne bih sama dozvolila – kaže.

Ona će koristiti će masku i rukavice, a klijentice će morati obavezno nositi masku. Budući da će pružati uslugu „1 na 1“, problem prostora je riješen, kao i kvaliteta posvećenosti svakom klijentu.

-Kad dobijemo detaljnije upute, sigurna sam da ćemo se svi na njih naviknuti i pridržavati – ističe Emina Martinec.

DERMA INTENSE: SVIMA NAM JE DRAGO ŠTO OPET POČINJEMO RADITI

Mateja Pintar iz kozmetičkog salona Derma Intense ističe kako misli da im kao struci neće biti problem osigurati maksimalnu dezinfekciju prostora – sterilizatori, dezinficijensi i ostalo dio su standardne opreme i sredstava na koje su navikli, pa će ih sada, kaže, samo češće koristiti. Spremna je na sve propisano do sada, a čeka detaljnije upute za ponedjeljak.

-Mi još ne upisujemo sve termine, jer čekamo detaljne upute iz Stožera, a ono što znamo je kako ćemo rasporediti klijentice da se uopće ne susretnu i da izbjegnemo nepotrebna čekanja. Naravno, obavezna je dezinfekcija ruku i nošenje maske te zaštitnih papučica. Mi također koristimo svu zaštitnu opremu – kaže Mateja Pintar.

I ona napominje kako osjećaju povećane marže na rukavice i maske – umjesto jedne kune, kaže, sada masku za salon u nabavi plaćaju oko šest kuna. Za posebne maske s filterima sad ih traže čak 129 kuna po komadu, od čega su odustali, pa će koristiti „medicinske“. Pleksiglas nije naručivala – par tisuća kuna, kaže, stajale bi je samo takve pregrade, pa će, ako Stožer ne odluči da ih baš moraju imati, raditi bez njih. Naravno, poštujući sve mjere razmaka i drugo što se od njih traži.

-Interes je najveći sad za nokte, korekcije, ugradnja, trajni lak. To ćemo moći raditi. Trajnu šminku ne, masažu također nećemo moći pružati, kao ni trajnu šminku i čišćenje lica. Sve su to usluge koje nije moguće obaviti bez bliskog kontakta i on se ne može zamijeniti – kaže Mateja Pintar. U narednih nekoliko mjeseci će se vidjeti konkretni razmjeri posljedica koronavirusa na ovu struku, kaže nam, kad se zbroje svi troškovi – energenti, najam, potraživanja i sve što je ostalo za platiti i dok saloni nisu radili.

-Ipak, mislim da nam je svima jako drago što se vraćamo na posao, ne samo našim klijentima. Ja se osjećam kao da ponovno otvaram salon po prvi put – uzbuđeno kaže M. Pintar. (www.icv.hr, ts, mlo, foto: M. Rođak, T. Szabo i privatni arhiv salona)