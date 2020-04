Prva crta bojišnice protiv korone: Evo što rade načelnici gradskih stožera, a među njima i virovitički Damir Marenić 

Rijetko kad i tko je u Hrvatskoj uspio zadobiti toliko povjerenje i podršku javnosti kao što su to u proteklih mjesec dana, koliko živimo u izvanrednim okolnostima zbog epidemije korone, uspjeli članovi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Ravnateljica klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Alemka Markotić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, ministar zdravstva Vili Beroš i načelnik Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović imaju nedvojbenu potporu i poštovanje građana, svojim stručnim autoritetom uspijevaju nam nametnuti disciplinu i zadržati nas u ‘karanteni’ i bez policijskog sata, a svakodnevne brojke i rezultati za sad samo potvrđuju da su odabrali pravi put u borbi protiv epidemije. No, da bi sustav funkcionirao ovako dobro, izuzetno su bitne i one niže instance koje na terenu provode sve naputke i na licu mjesta rješavaju niz operativnih i administrativnih problema…. Gradonačelnik.hr provjerio je zato kako i na koji način funkcioniraju gradski stožeri civilne zaštite, koji su im prioriteti, na čemu je glavni fokus, kako izgleda dnevna rutina.

Jedni, tako, naglašavaju kako su se fokusirali na krizno komuniciranje zbog važnosti davanja pravovremenih i točnih informacija zabrinutim građanima, drugi su se usmjerili na suzbijanje širenja zaraze, a treći ističu važnost dodatnog ulaganja u civilnu zaštitu jer u nekim dijelovima zemlje nedostaje opreme nužne za pridržavanje svih higijenskih i zdravstvenih uvjeta. Evo kako stvari u krizi funkcioniraju u dijelu naših gradova.

BAKAR

Grad Bakar je 13. ožujka u cilju sprječavanja širenja korona virusa COVID 19 na svom području pokrenuo sva raspoloživa sredstva i ljudstvo. Prvi potez Gradskih vlasti bio je aktiviranje stožera Civilne zaštite, a sukladno uputama već prvog dana gradonačelnik Tomislav Klarić donio je smjernice s ciljem preventivnog djelovanja. Istog dana održan je sastanak Stožera i čelnih ljudi tvrtki i ustanova u vlasništvu Grada, s konkretnim zaduženjima odgovornih krenulo se odmah. U cilju pravovremenog informiranja građana odluke kao i smjernice Gradonačelnika objavljene su javno, a poduzete mjere komunicirane i osobno.

Gradska Uprava je podijeljena na dvije grupe s 14 dnevnim rasporedom u cilju organizacije rada u slučaju novih neželjenih izvanrednih okolnosti.

Gradonačelnik Tomislav Klarić ističe da su u Gradu Bakru trezveno i smireno i bez pompe poduzeli sve potrebne mjere koje će ih i u najtežim mogućim situacijama održati stabilnim i spremnim reagirati na svaki događaj. Na info tel. 099802 0920 građani Bakra mogu dobiti sve potrebne informacije, a zahtjevi za propusnicama šalju se na email adresu: stozercz@bakar.hr

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Bakra je Tomislav Dundović koji je ujedno i zamjenik gradonačelnika Bakra.

– Radni dan Stožera započinje rano ujutro pregledom pristiglih zahtjeva za izdavanje propusnica. U početku je bilo zagušenja pri izdavanju propusnica jer su svi pohrlili, no postavili smo ozbiljne kriterije i više nema bezrazložnog pritiska. Sada se zahtjevi rješavaju u roku 24 sata. Dnevno izdajemo stotinjak propusnica. Na terenu su postrojbe Civilne zaštite, dignuta je Vatrogasna zajednica Grada Bakra s četiri DVD-a. Prvenstveno kontroliramo trgovine i zaključak je da se trgovci pridržavaju mjera. Grad Bakar je dosta specifičan zbog Industrijske zone, gdje djeluje velik broj gospodarskih subjekata. Ni tu nema kršenja pravila. U početku je bilo sporadičnih problema na području Grada. Ljudi bi po starom običaju kupili piće u trgovini pa bi sjeli ispred. Toga više nema. U pripravnosti su rezervne snage, vijeća mjesnih odbora. Pripremamo prostore u vlasništvu Grada koji su zatvoreni za udruge i manifestacije. Očistili smo ih i dezinficirali. U slučaju da dođe do eskalacije spremni smo. Nabavljena je sva potrebna zaštitna oprema, jednim djelom istu koriste snage Civilne zaštite koje na terenu provode mjere protiv širenja virusa COVID-19. U početku smo se vrlo dobro organizirali, u Stožeru je svakodnevno aktivno četvero ljudi, stresa nema, uz dobru organizaciju koju smo proveli na samom početku, panici nema mjesta – kaže načelnik Stožera civilne zaštite Tomislav Dundović.

BJELOVAR

U bjelovarskom Stožeru civilne zaštite nalazi se 14 ljudi. Načelnica je zamjenica bjelovarskog gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec. Njezina zamjenica ja pročelnica Upravnog odjela za kulturu, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara Jasna Grgić Škaurin. Osim dviju žena na čelnim pozicijama, u Stožeru su još ljudi iz područja vatrogastva, policije, gradskih ustanova, zdravstvenih ustanova i drugih.

Gradski Stožer dužan je na svom području provoditi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a s obzirom na situaciju trenutačno su u stalnoj pripravnosti. Odgovaraju na brojna pitanja građana i prosljeđuju brojne informacije prema medijima. S obzirom na stanje, nužno je svakodnevno ljude obrazovati o problemu, osvješćivati ih i upozoravati da se pridržavaju donesenih Odluka, a pune ruke posla u Stožeru imaju i s propusnicama koje ljudi traže kako bi mogli putovati izvan svoga mjesta prebivališta, odnosno stalnoga boravišta. Načelnica opisuje jedan radni dan.

– Ljudi me zovu tijekom cijeloga dana. Telefon mi je stalno u rukama i stalno sam u komunikaciji s članovima Stožera jer je bitno da smo svi upućeni u problematiku na području grada. Građani zovu jer su uplašeni, zabrinuti, možda nisu sigurni u ispravnost nekih svojih postupaka ili ne razumiju donesene odluke, dok neki zovu jer trebaju samo koju riječ utjehe. I to razumijemo i trudimo se odgovoriti svima kako bi ih smirili i uputili što treba raditi. Ponekad je doista naporno, no u ovoj situaciji u kojoj se nalazi čitav svijet, vrijeme je za zajedništvo i puno razumijevanja i moramo si pomagati. Upravo zato je i Stožer tu i vjerujem da ćemo i dalje raditi dobro i učinkovito kako bi što prije izašli iz krize u kojoj se nalazimo – poručila je načelnica Stožera civilne zaštite Valna Bastijančić Erjavec.

Pohvaljuju i Udrugu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Bjelovara te bjelovarsku HVIDR-u, koji su se volonterski uključili u rad Stožera, kao pridruženi članovi. Za kraj poručuju da sve informacije oko odluka koje provodi državni, ali i gradski Stožer, mogu pronaći na internetskim stranicama Grada Bjelovara.

CRES

Stožer civilne zaštite Grada Cresa sastoji se od predstavnika raznih žurnih i javnih službi, a za potrebe aktualne krize proširen je predstavnicima obrazovnih i drugih ustanova koje djeluju na području Grada. Na čelu mu je zamjenik gradonačelnika Marin Gregorović. Čim je počeo djelovati nacionalni stožer civilne zaštite okupio se i gradski, a kako je situacija postajala sve ozbiljnija, gradski stožer počeo se sastajati svakodnevno. Od samog početka provodile su se mjere koje je donosio nacionalni stožer, aktivirane su lokalne operativne snage i mjesni odbori kako bi se na terenu kontroliralo provođenje mjera.

– Poštivali smo naputke nacionalnog stožera koji je naglašavao da treba održavati balans između dobre epidemiološke situacije i oštrine i širine mjera, te se nismo istrčavali s ishitrenim odlukama – objašnjava načelnik Gregorović.

Prioritet rada Stožera je krizno komuniciranje te su korišteni svi komunikacijski kanali, od plakata do društvenih mreža, kako bi otočani dobili pravodobne i precizne informacije. Kako je sve važnije postalo izbjegavanje socijalnih kontakata i gradski stožer je prešao na virtualno „sastajanje“ u Viber grupi, a to se, kažu, pokazalo odličnim rješenjem. Članovi stožera aktivni su gotovo 24 sata dnevno i sve se odluke mogu donijeti ili informacije razmijeniti u bilo koje doba, bez potrebe za fizičkim kontaktom.

– Želim pohvaliti sve članove stožera i sve operativce koji su se angažirali, te se zahvaliti velikom broj volontera koji su se stavili na raspolaganje Crvenom križu i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Zahvaljujući njima sustav na našem području odlično funkcionira, bilo da se radi o nadzoru nad provođenjem propisanih mjera ili o dostavi namirnica i lijekovima kućanstvima kojima to treba, a mogu reći da su se Cresani u ovoj teškoj situaciji pokazali vrlo discipliniranima – zaključio je Gregorović.

ČAZMA

U čazmanskom Stožeru civilne zaštite nalazi se 12 članova iz različitih ustanova. Stožer obavlja sve poslove koje im povjeri državni, odnosno županijski Stožer, a tiču se mjera zaštite i prevencije od širenja koronavirusa. Primjerice, u suradnji s Policijom, HGSS-om i JVP-om, provjerava pridržavaju li se pravne i fizičke osobe uputa nacionalnog Stožera o načinu rada i provođenju sanitarnih mjera. Djelatnici GDCK Čazma i programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Zaželi“ pomažu starijim samačkim domaćinstvima u nabavi lijekova i osnovnih životnih namirnica. Sukus svega je da su članovi Stožera, posebno djelatnici Grada Čazme i Crvenog križa, stalno na raspolaganju i dostupni za brzu reakciju na terenu. Dosad je izdano preko stotinjak propusnica. Priču s čazmanskog terena iznosi nam načelnik stožera Milan Obranović, inače djelatnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije.

– Kad je nastupila potreba, mobilizirani smo. Otprilike se nalazimo svaki drugi dan, zasad uživo, a razmišljamo i o online sastancima, no kako ima onih koji se služe kompjuterima i onih koji baš i ne najbolje, zasad je to na čekanju. Što se tiče našeg svakodnevnog posla, pomažemo policiji, obilazi se teren i provjeravamo ima li gdje kakvih okupljanja. Vidimo da nema ljudi – govori načelnik Obranović te spominje problem o kojem se baš i ne govori često u javnosti.

– Problem su nam osobe u samoizolaciji. Izdajemo propusnice za putovanje ljudima, a postoji mogućnost da propusnicu damo i ljudima koji bi trebali biti u samoizolaciji. Imamo 40-50 zahtjeva dnevno, a ako upite proslijedimo policiji, možemo ih zagušiti upitima – priznaje načelnik i najavljuje da nakon što se kriza smiri očekuje dogovore na razini županije o onome što se u sustavu civilne zaštite treba mijenjati. Apelira na promjenu nekih zakonskih regulativa.

– Primjerice, želite li kupiti maske, treba provesti javnu nabavu, a za nju jednostavno nema vremena – govori Obranović i nastavlja – Trebalo bi u idućem periodu razmišljati da civilna zaštita dobije neke ovlasti, sve spada na nas, mi odlučujemo o svemu, dok u zakonu piše drugačije. Ipak, sreća je što se mi ovdje svi poznajemo pa je lakše – govori načelnik.

Mišljenja je da bi se trebao prekopirati neki vanjski model za kojeg većina stručnjaka smatra da je kvalitetan, a onda bi se, naravno, trebao prilagoditi našim prilikama. Što se tiče Nacionalnog stožera on radi besprijekorno.

– Državni stožer radi bez problema i po njihovim naputcima sve ono što dolazi dnevno, jednom, dvaput za to – nema problema. Problem je nama na terenu – ističe i za kraj zaključuje da ljudi isprva nisu shvaćali ozbiljnost situacije, no sada je situacija na terenu puno lakša.

DUBROVNIK

Grad Dubrovnik spremno je dočekao ovu situaciju, govore nam iz tamošnje uprave. Dolaskom gradonačelnika Mata Frankovića na čelo Grada oformljen je sustav Civilne zaštite Grada Dubrovnika koji do tada nije postojao te su svi članovi opremljeni i uniformirani. Na terenu u ovom trenutku djeluje 180 pripadnika civilne zašite, različitih profila i profesija. Sustavno se ulagalo u opremanje i ostvarivanje boljih uvjeta rada žurnih službi s područja Dubrovnika. Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika čine, uz gradonačelnika Grada Dubrovnika, načelnik stožera ujedno zapovjednik JVP Dubrovački vatrogasci Stjepko Krilanović te predstavnici PUZS Dubrovnik, MUP PP Dubrovnik, gradskog Crvenog križa, HGSS-a Dubrovnik, Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, Doma zdravlja Dubrovnik, društva Vodovod d.o.o., Libertas d.o.o., Elektrojug Dubrovnik d.d. te Čistoća d.o.o.

– Prvenstveno bih pohvalio rad pripadnika civilne zaštite na terenu. S velikim entuzijazmom provode sve naloge unatoč tome što se sami tim djelovanjem izlažu opasnosti. Stožer provodi odluke i mjere nacionalnog Stožera, a trenutačno se najviše radi na tome da se ljudi osvijeste o ozbiljnosti trenutačne situacije te koliko se važno pridržavati mjera. Članovi Stožera takvih su profesija da su navikli na krizne situacije i takvu vrstu stresa, ali svakako odličan posao odrađuju ljudi na terenu – rekao je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika Stjepko Krilanović.

Nadalje, načelnik otkriva kojim kanalima putuju odluke od vrha pa naniže

– Rad Stožera organiziran je tako da se odluke, koje svakodnevno stižu s nacionalne razine, kroz novoformirani Upravljački centar Civilne zaštite Grada Dubrovnika usmjeravaju prema terenu. Trenutačno je aktualna mjera o zabrani okupljanja na javnim mjestima te ograničenog rada trgovina stoga pripadnici patroliraju i kontroliraju pridržavanje mjera. Kreću ujutro u 08:00 sati i rade cijeli dan u smjenama. Dva puta dnevno pripremaju se izvješća te navečer Upravljački centar pismeno izvještava županijski Stožer civilne zaštite o stanju na terenu i prijavljuje eventualno kršenje mjera – otkriva načelnik Stjepko Krilanović koji ističe kako se propusnice izdaju upravo preko navedenog centra, a dosad je zaprimljeno preko 1200 zahtjeva.

U sklopu novouspostavljenog Upravljačkog centra građanima je za njihova pitanja dostupan e-mail civilnazastita@dubrovnik.hr i besplatni info broj 0800 8182 na kojeg se mogu javiti svaki dan od 08:00 do 20:00 sati.

ĐAKOVO

Onog trenutka kada smo spoznali da je pred nama duže razdoblje u kojemu ćemo imati puno posla i nepredvidivih obaveza i zadaća donijeli smo odluku da se stožer smjesti izvan gradske uprave kako ne bi ugrozili rad službenika i samo funkcioniranje gradske uprave. Odabrali smo lokaciju gradske nastavno-sportske dvorane. Tamo imamo uvjete za održavanje sastanaka većih skupina na zadovoljavajućoj distanci, a u samom smo središtu grada. S radom ujutro krećemo u 7 sati i do navečer 19-21 sati, po potrebi, jer puno ovisi o izdavanju propusnica za napuštanje područja Grada. Iza 19 sati šaljemo sva potrebna izvješća prema županijskom stožeru. Sa županijskim stožerom smo u vezi putem radioveze 24 sata, a od prije par dana svaki dan se spajamo u 10 sati s nacionalnim stožerom kada dobivamo potrebna tumačenja za sve nejasnoće i pitanja iz prethodnog dana.’ – prepričava načelnik Stožera Antun Galić, ujedno i zamjenik gradonačelnika Đakova.

– U stožeru smo po potrebi cijelo vrijeme, a logističku potporu nam daju po tri osobe koje su podignute iz gradske uprave i gradskih ustanova. Na terenu imamo operativne jedinice (30 osoba) po mjesnim odborima koje obavljaju kontrolu provođenja mjera na snazi i informiraju građane. Sve informacije podižemo na gradsku stranicu koje prenose lokalni mediji, dok telefonski upiti i informacije idu samo preko načelnika i zamjenika načelnika stožera, zato da sve kanaliziramo na jedno mjesto i kako bi se sve držalo pod kontrolom u ovoj nepredvidivoj situaciji te na taj način eventualne propuste svodimo na minimum. Susrećemo se s različitim upitima (opravdanim i neopravdanim, šaljivim i onima za koje nije niti vrijeme niti mjesto). Sve do sada uspješno rješavamo, uz odličnu suradnju s policijskom postajom, vatrogascima, Crvenim križem, Domom zdravlja, komunalnim poduzećima, ali i građanima koji se u velikoj većini pridržavaju svih mjera, uputa i obaveza. Za kraj bih napomenuo kao zaključak, da kada izađemo iz ove situacije, definitivno treba promijeniti pristup o osiguranju građana o funkcioniranju sustava i situacija kao što su ovakve, kako bi bili spremni i sa što manje iznenađenja u nepredvidivim situacijama – zaključuje načelnik Stožera Đakova Antun Galić.

JASTREBARSKO

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Jastrebarskog je Stipe Bučar, koji je ujedno i zamjenik gradonačelnika.

– U našem Stožeru svakodnevno se susrećemo s novim izazovima i problemima, a vezano za provedbu i nadzor Odluka koje su donesene od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Tri Odluke (Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa i Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH) znatno su opteretile rad Stožera u njegovoj organizaciji, a svakako i doprinijele zbunjenosti, nedoumici i bezizlaznoj situaciji naših sugrađana. Ponajprije zbog zabrane rada i zatvaranja uslužnih djelatnosti i ugostiteljskih objekata, a nakon čega slijedi bezbroj poziva i upita: kako i na koji način poslovati, kako dalje živjeti, ili pak, da li vi kao Stožer razmišljate o sudbini svojih sugrađana. Posebno su stresna bila pitanja o sudbini ljudi nakon što je privremeno obustavljen javni prijevoz. Neprestani pozivi i pitanja, doslovno uz suze i jecaj: kako ću do radnog mjesta, nemamo vlastitog prijevoza, ne vozim automobil, ili, ako se ne pojavim na radnom mjestu dobit ću otkaz. Puno pitanja, a mi kao Stožer nemamo adekvatnih odgovora, osim toga da je Stožer dužan za provedbu i nadzor donesenih Odluka. Kada je pak na snagu stupila Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, telefoni i mobiteli zvonili su neprestano. Poziv za pozivom, pitanje za pitanjem, a uz to sve i razne potrebe naših sugrađana koje jednostavno nije moguće sve ni registrirati, a kamoli ispuniti. Nadalje, glede propusnica, vrlo brzo je ustrojen tim za izdavanje propusnica, a dogovoren je i način zaprimanja poziva te raspodjela posla. Tim marljivo radi bez većih problema, a bitno je napomenuti kako smo zbog velike navale prvih dana radili od 8 sati ujutro, pa do 22 sata navečer – prepričava načelnik Stožera Stipe Bučar.

Nakon prvog sastanka Stožera, kaže, kojih sam do sada održao četiri, ustrojene su i operativne snage a to su: Policija, vatrogasci, komunalni redari, Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko te HGSS. Operativne snage svakodnevno obavljaju ophodnju prema rasporedu, a uz to djelatnice i volonteri Gradskog društva crvenog križa Jastrebarsko, zajedno s vatrogascima, dostavljaju hranu i lijekove starijim i nemoćnim osobama. Također, redovito podnose izvješća o svojim aktivnostima, kao i o situaciji na terenu. Kako u Stožeru ima i epidemiologa, i on također redovito podnosi izvješće o stanju na području Grada.

KRIŽEVCI

Križevački Stožer civilne zaštite sastaje se i inače tijekom godine te analizira situaciju na području Grada Križevaca, raspravlja o aktualnim temama i predlaže mjere za poboljšanje sigurnosti građana. Od početka ove zdravstvene krize uzrokovane koronavirusom, Stožer se sastaje vrlo učestalo, jednom ili dva puta tjedno, dok su telefonske konzultacije među članovima svakodnevne, govore nam iz Stožera. Tim sastancima nerijetko se pridruži i gradonačelnik Mario Rajn.

– Primarni cilj je da pokušamo upravljati situacijom na našem području, upozoravajući ljude na mjere kojih se moraju pridržavati u ovoj situaciji, da ljude informiramo i educiramo te im budemo onaj prvi kontakt ukoliko imaju nekih nedoumica i pitanja vezanih uz trenutnu situaciju. „Riječ je o ljudima koji su ušli u Stožer jer imaju iskustva u kriznim situacijama pa samim tim im ovo nije potpuna novost. Naravno, da nije lako biti izložen 24 sata dnevno u ovakvim trenutcima kada su naši građani i preplašeni i ljuti i zabrinuti, ali to je tako, mi smo tu da im pružimo podršku i prvodobnu informaciju te da im pomognemo koliko možemo. Mislim da to radimo dobro, koliko je moguće i datom trenutku – govori Mario Martinčević, načelnik Stožera, koji je ujedno i službeno osposobljen za upravljanje kriznim situacijama.

KUTINA

Među gradovima koji su ozbiljno shvatili kriznu situaciju je i Grad Kutina. Tamošnji Stožer Civilne zaštite broji 18 članova, a načelnik Stožera Damir Markuš zadovoljan je visokom razinom profesionalnosti koju njegovi kolege pokazuju.

– Među prvima su uveli mnoge mjere jer smo shvatili najozbiljnije veliku prijetnju i sve smo podredili tome da i naši građani to shvate. Isto tako, moram pohvaliti i građane, u velikoj, ogromnoj mjeri se drže zadanih mjera i uputa, što nam i te kako pomaže, i nama i njima, da sa što manje posljedica zajedno prebrodimo ovu veliku opasnost. Naravno, suradnja s gradonačelnikom i svim službama je 24 sata i sve što nam treba za riješit, odmah se riješava – govori načelnik Markuš.

Otkriva i kako je stres svakodnevica u ovome poslu, no ponosan je na ljude koji su, kako kaže, spremni žrtvovati sebe za druge.

– Toliko ljudi nam se javilo, volontera, od navijača, Hrvatskih branitelja pa recimo biciklisti koji žele pomoći raznositi hranu starijim osobama i nemoćnima kojima iz raznih razloga nema tko odnijeti, da nemamo problema sa kadrom, već sa opremom za njih. Nedostaje maski, rukavica, zaštitnih odijela, ako i svima drugim u Domovini, jer, nitko nije očekivao ovako nešto. Ovo je i poruka svima nama. Civilna zaštita mora funkcionirati. Sada se pokazalo da treba ulagati u nju jer, nikad se ne zna što će dogoditi, a spremni moramo biti. Mi smo taj dio sa maskama djelomično riješili i upravo nam stiže pošiljka s kojom ćemo zbrinuti prije svega zdravstvene djelatnike i sve neophodne službe na terenu kojima treba – priznaje i govori kako se fokusiraju na točne i pravovremene informacije i po tome što brže djeluju. Za kraj je apelirao na ljude da se brinu za starije i nemoće članove obitelji. Ukoliko ima takvih koji nemaju pomoć, Civilna zaštita stoji na raspolaganju, kao i Crveni križ te zaklada Sandra Stojić.

LUDBREG

Ludbreški Stožer civilne zaštite organizator je provođenja svih mjera koje donosi središnji stožer, a načelnica Stožera, inače zamjenica gradonačelnika Renata Potočnik s djelatnicima gradske uprave uz koordinaciju sa zapovjednikom policijske postaje Ludbreg Leonardom Sakačem i zapovjednikom DVD-a Ludbreg Juricom Havaićem usmjerava rad stožera te zajednički odgovaraju na mnogobrojna pitanja sugrađana.

– Ovo su izvanredne okolnosti za sve nas i kao građane, ali i kao članove stožera. Svi zajedno trebamo pokazati najviši stupanj ozbiljnosti kako bi odluke koje se donose bile sprovedene te kako bismo na taj način smanjili rizik od zaraze virusom Covid-19. Ludbreg je industrijski grad s puno dnevnih migranata i važno je da svi znaju što im je činiti i da se pridržavaju uputa – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Središnje mjesto je Gradska uprava gdje je i središte Stožera. Tamo se izdaju i propusnice za kretanje naših sugrađana, a na posebnoj mail adresi stozer@ludbreg.hr svi mogu dobiti potrebne informacije i pojašnjenja. Kako nam govore, zasad sve funkcionira besprijekorno, od opskrbe hranom i lijekovima, rješavanja komunalnih problema do normalnog rada poduzeća i firmi.

– Cilj stožera je da pruži građanima sigurnost da se život može odvijati normalno, ali istovremeno gradski službenici rade i na osmišljavanju mjera koje će pomoći našim obrtncima i svima onima koji su morali prekinuti svoje poslovanje da lakše prebrode ova teška vremena. Već smo osigurali rad vrtića tako što će grad osigurati da tete u vtićima dobiju plaće te da spremno dočekaju djecu kad ova kriza prođe tako da roditelji ne moraju snositi troškove vrtića i produženog boravka sve dok su djeca doma. Istovremeno se priprmamo i na potencijalni udar nezaposlenosti kako bismo ljudima i u takvim okolonostima pomogli kroz socijalna davanja. Zato nam je važno očuvati stabilnost proračuna da može iznijeti sve terete koji slijede. Smanjili smo plaće svim korisnicima proračuna, zaustavili sve investicije osim provođenja eu projekata te očekujemo ćemo moći kao grad preživjeti krizu i biti oslonac građanima i gospodarstvu. Ludbreg je mali grad, ali najveći je onda kada je to potrebno i to je više puta dokazao u svojoj povijesti – poručila je predsjednica stožera Renata Potočnik.

NOVSKA

– Stožer Civilne zaštite Grada Novske broji 18 članova u kojemu su predstavnici ključnih ustanova i organizacija u gradu. Kao predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Novske rukovodim ovim tijelom svakodnevno od 26. veljače kada su svi stožeri dignuti u stupanj pripravnosti zbog epidemije korona virusa. Svaki dan od 7 do 15 djelujemo u gradskoj upravi, a sjednice stožera sazivaju se i u popodnevnim satima te za potrebe naših stanovnika radimo i vikendima. Stožer sve informacije od nacionalnog stožera proslijeđuje svim članovima stožera, obavještava javnost o svim informacijama, zabranama i preporukama putem svih dostupnih kanala, te izdajemo potvrde u gradskoj upravi, a na sve upite odgovaramo i putem e-mail adrese civilna.zastita@novska.hr koju smo otvorili zbog ove situacije. Na ovakve situacije se nismo pripremili, ali s obzirom da je Stožer okupio brojne operativce, servisiramo sve potrebe i vodimo računa da se sve propisane mjere zaštite od širenja korone virusa u gradu poštuju. Vatrogasci, HGSS-ovi i djelatnici Crvenog križa naučili su se nositi s izazovima te sam ponosan što su dio našeg lokalnog stožera – komentira načelnik Stožera Grada Novske Siniša Kesić.

OPATIJA

Još 13. ožujka Stožer civilne zaštite Grada Opatije na svojoj sjednici donio je niz zaključaka koji su odmah potom formulirani i pripremljeni za gradonačelnika radi donošenja odluka i preporuka o mjerama s ciljem sprječavanja i umanjenja mogućnosti širenja zaraze COVID-19 virusom.

– Voljela bi ovom prilikom pohvaliti kompletni tim uključen u rad stožera. Od prvog dana na svim stožerima susjednih JLS pridruženi član je i dr. med. Mario Sušanj, epidemiolog, koji nas je od prvog dana educirao i informirao o stanju na području naše Liburnije, a kako bi se odluke koje se donose mogle temeljiti na stručnoj i znanstvenoj osnovi. Korištenjem sredstava moderne tehnologije iznimno je pohvalna suradnja s nadležnim službama Ministarstva unutarnjih poslova PP Opatija (načelnik Tomislav Milković) te nadležnom vatrogasnom postajom (na čelu sa zapovjednikom Gordanom Filinićem), a koji su i sami članovi Stožera civilne zaštite Grada Opatije. Po pitanju angažmana modernih tehnologija, Grad Opatija osim službi i pripadnika civilne zaštite za pregled terena koristi i već ranije instalirane kamere kojima se nadziru javne površine čime se smanjuje nasumični teritorij koji je potrebno pregledavati. Zbog specifičnosti pandemije koronavirusa i iznimne brzine koja je bila potrebna u odlukama, organizirali smo se na način da se sastanci (uz pridržavanja mjera opreza) održavaju na način koordinacije 4 jedinice JLS, i to Grada Opatije, Općine Mošćenička Draga, Lovran i Matulji i svih ostalih članova – govori načelnica te ističe da im je cilj, između ostalog, bio ujednačiti Odluke o mjerama prevencije i zajednički raspraviti o mjerama i preporukama koje dolaze od Nacionalnog i Županijskog stožera CZ, naravno, uvažavajući i posebne potrebe i specifičnosti pojedine JLS.

Načelnica Aničić govori i kako se zajednička korespondencija članova Stožera događa preko mobilne aplikacije.

– Radi se doslovno 0-24h, ali mogu reći da je motiviranost svih ljudi uključenih u rad ovog stožera na visokom nivou, usprkos brojnim poteškoćama s kojima smo svakodnevno suočeni. Što se tiče komuniciranja i obavještavanja javnosti na mrežnoj stranici Grada Opatije oformili smo posebni dio sa svim informacija vezanim uz „koronavirus“ te ujedno informiramo redovito putem društvenih mreža. U provođenju mjera smo osim stručnih službi Grada Opatije, naših komunalnih redara dodatno mobilizirali i zadužili i zaposlenike gradskih trgovačkih društava „Parkovi“ d.o.o. ( tvrtke koja se bavi održavanjem i uređivanjem naših parkova i zelenih površina) i „Opatija 21“ d.o.o. (tvrtke koja se bavi organizacijom i naplatom parkirališta te upravlja gradskom sportskom dvoranom). Svi oni, zanemarujući umor i svakodnevni stres, požrtvovno svaki dan rade na provedbi mjera civilne zaštite te zaštite od zaraze COVID-19 virusom, sve s nadom da će ovakve teške okolnosti što ranije prestati i da će ova epidemija biti samo loše sjećanje. Dakle, pripadnici civilne zaštite su na području Grada Opatije itekako aktivni, a po potrebi bit će aktivirani i dodatni pripadnici postrojba civilne zaštite – poručuje načelnica te zaključuje kako se ubrzano rade planovi za daljnje postupanje u slučaju da dođe do pogoršanja situacije.

PETRINJA

U petrinjskom kriznom stožeru svoje mjesto je pronašlo 10 ljudi, a kao i u svakom Stožeru, dolaze iz svih područja zanimanja. Stožer se sastaje po procjeni potrebe za dogovaranju daljnjih koraka i izvještavanje javnosti, a poseban tim je oformljen za rad na dnevnim poslovima izdavanja propusnica. Uspostavili su i suradnju s udrugama koje skrbe o starijima i dislociranim građanima pa za te potrebe osigurali i taxi prijevoz.

Dosad su podijelili oko 15 tisuća maski i 11 tisuća rukavica, a najavljuju da bi im uskoro trebalo pristići 3 tisuće naručenih rukavica. Organizirali su prijevoz za Crveni križ i udruge koje će obavljati dostavu za starije stanovništvo.

Uspostavili su broj telefona Civilne zaštite na koji građani mogu dobiti sve potrebne informacije.

Organizirali su se i oko čišćenja ulica i nogostupa u centru grada, a osigurano je i dežurstvo u petrinjskoj kući zdravlja gdje građani mogu dobiti maske, a starija populacija dostavu potrepština.

Nadziru se i bilo kakva okupljanja, kao i rad trgovina i objekata.

PREGRADA

Na čelu pregradskog stožera civilne zaštite je načelnica, ujedno i zamjenica gradonačelnika, Gordana Križanec Ružić.

Stožer civilne zaštite Grada Pregrade sjednice održava jednom tjedno putem telekonferencije, a svakodnevno razmjenjuju informacije putem telefona, whatsapp grupe te zajedno na terenu.

– Neumorno se radi, telefon zvoni od jutra do mraka, a trenutno nas najviše zaokuplja izdavanje propusnica. Najveći broj zahtjeva vezan je uz skrb djece i brigu o starijim i nemoćnima članovima obitelji koji ne žive u Pregradi, a dobivamo i zahtjeve za obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila, obrade poljoprivrednih zemljišta i slično. U početku smo zahtjeve primali putem e-maila, a kako bismo ubrzali proces, kreirali smo online obrazac na našoj web stranici. Po ispunjavanju formulara, građanin na email koji je unio u formular dobiva najprije obavijest o zaprimanju zahtjeva, a potom i samu propusnicu – istaknula je načelnica Križanec Ružić te dodala da pregradski stožer radi kao tim.

Svaki od njih odrađuje svoj dio posla, a sve prema uputama nadležnog nacionalnog stožera. Policija vrši nadzor nad osobama kojima je izdana mjera samoizolacije te stoje na punktovima i provjeravaju propusnice. Pomažu i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, članovi vijeća mjesnih odbora te Udruga hrvatskih branitelja Grada Pregrade, koji su se uključili kao podrška za kontrolu punktova za ulaz i izlaz s područja grada. Gradsko društvo Crvenog križa neumorno obilazi starije i nemoćne, gradsko komunalno društvo Niskogradnja kontrolira provedbu kontrola ulaska broja osoba u trgovine i ljekarne, benzinsku postaju, javne površine te druga mjesta mogućeg okupljanja većeg broja građana. Također, o svemu se redovito obavještava javnost preko web stranice, društvenih mreža i kroz oglasne panoe po mjesnim odborima, a gradski stožer izradio je i letke sa svim važnim informacijama te ih poštom poslali na sva kućanstva na području grada.

– Nastojimo objasniti građanima i građankama ozbiljnost situacije, da ostaju doma te da drže društvenu distancu. Mnogo je ljudi angažirano i zahvaljujem im na tome. Hvala i svim građanima koji nude pomoć. Svjesni smo da imamo iznadprosječan broj pozitivnih na novi koronavirus, ali nadamo se da u idućim danima ipak nećemo imati više takvog rasta novooboljelih – zaključuje načelnica Gordana Križanec Ružić.

SAMOBOR

Na čelu Stožera civilne zaštite grada Samobora je gospodin Željko Stanec, koji već treći mandat zaredom obnaša i dužnost zamjenika gradonačelnika.

Samoborski stožer civilne zaštite iz dana u dan prati i provodi upute i mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te su već 12. ožujka puno prije prvih potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom održali hitni sastanak sa predstavnicima Grada i svih gradskih udruga i apelirali da se otkažu sva javna događanja, kulturne i sportske manifestacije te da se ograniči rad sa strankama u ustanovama kojima je to moguće.

Za pohvalu je, kako kaže načelnik Stožera CZ grada Samobora Željko Stanec gotovo besprijekorna suradnja gradonačelnika, službenika Gradske uprave, Stožera CZ, djelatnika svih gradskih ustanova, Komunalca, dobrovoljnih vatrogasnih društva, djelatnika policijske postaje Samobor, gradskog društva Crvenog Križa, ravnatelja Doma zdravlja Samobor, svih volontera i naravno građana grada Samobora. Uz takvu suradnju, dodao je, svima je lakše odraditi svoj dio posla.

Rade svih sedam dana u tjednu, nerijetko i tijekom noći, posebice od kada su na snazi ePropusnice. Kažu kako nema pretjeranog stresa i nervoze među članovima jer se posao dijeli podjednako, a svi su vođeni istim ciljem – da Samobor zadrži pozitivan trend malog broja zaraženih, da Samoborci i dalje nastave poštivati propisane mjere i da svi zajedno učine sve što mogu kako bi se život što prije vratio «na staro». Upravo razumijevanje i maksimalna suradnja građana daje im svakog dana snagu i nadu da ćemo što prije izaći iz krize.

Najveći fokus svakako je stavljen na kontrolu rada trgovačkih centara i dnevne migracije, a naglasak je na strogim kontrolama ulaza u grad Samobor. Svakako velik dio dana članovi Stožera troše i na izdavanje propusnica, gdje grad Samobor također drži zavidnu razinu brzine izdavanja istih.

TROGIR

U trogirskom Stožeru Civilne zaštite nalaze predstavnici Grada, gradskih ustanova poput vrtića, muzeja i učilišta, predstavnici Doma zdravlja, Javne vatrogasne postrojbe, Trogir Holdinga, Crvenog križa, svih osnovnih i srednjih škola, Lučke kapetanije i drugi. Do sada je održano nekoliko sastanaka, a stvoreni su dežurni e-mail stozer@trogir.hr te telefon 800430, a članovi stožera raspoloživi su od 7 do 15 sati te od 17 do 20 sati. Ističu kako se sve potrebne informacije mogu dobiti putem dvaju navedenih kanala.

– Naš stožer funkcionira na visokoj razini i svi dionici savjesno i posvećeno odrađuju svoj dio posla. Na vrijeme smo poduzeli sve potrebne mjere u cilju suzbijanja epidemije, što prema odlukama i mjerama Nacionalnog stožera CZ, što one koje smo donijeli autonomno, a tiču se zatvaranja objekata, nabave higijenskih sredstava, zaštitne opreme itd. Primarni cilj je poduzeti sve što je moguće da spriječimo širenje epidemije na našem području, a da pri tom Grad i život građana funkcionira „normalno“ koliko je moguće, a drugo, želimo građanima pomoći sukladno našim ovlastima i dati im potrebne informacije, pogotovo jer nove stižu svaki dan. U stožeru nema stresa, ali jako ozbiljno shvaćamo situaciju i držimo se svih sigurnosnih mjera – govori Viktor Novak, predsjednik Stožera.

– Također, cilj nam je kroz naše društvene mreže i lokalne medije što više i intenzivnije komunicirati važnost pridržavanja propisanih mjera, a u tome i uspijevamo. Ulice Trogira i javne površine zaista su puste ovih dana i ponosni smo što su naši sugrađani disciplinirani i odgovorni – dodao je Novak.

Predstavnici Stožera također su u svakodnevnom kontaktu s trogirskim otocima, Drvenik Veli i Mali, te prate situaciju tamo i spremni su poduzeti sve akcije da im se osigura neometana dostava hrane i drugih potrepština.

Pomoć se organizira i putem gradskog Crvenog križa čijih 50-ak vrijednih volontera, odnose starijima i nemoćnima osnovne životne potrepštine i lijekove.

UMAG

Načelnik Stožera civilne zaštite grada Umaga-Umago je Bojan Štokovac, Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Umag.

Radni dan g. Štokovca započinje razmatranjem izvještaja i naloga koji pristignu iz Stožera CZ RH i Stožera CZ IŽ te iz svih drugih izvora (izvještaji ophodnji s terena, mediji, poruke i zapažanja ostalih članova Stožera).

Nakon pregleda svih pristiglih izvještaja u kontaktu s ostalim članovima Stožera određuju se prioriteti djelovanja, konkretne mjere na realizaciji prioriteta i konkretna zaduženja po pojedinim područjima djelovanja i operativnim snagama sustava civilne zaštite.

Prati se razvoj događaja, zahtjevi koji pristižu iz sata u sat od drugih državnih i županijskih tijela i službi, a naročito zahtjevi koji pristižu od žurnih službi (pružanje pomoći u provedbi pojedinih mjera i radnji, organizacija kontrole provođenja mjera o radu trgovina, zabrani napuštanja mjesta prebivališta ili stalnog boravka, pomoć u snabdijevanju zaštitnom odjećom i opremom, pomoć u provedbi dezinfekcije vozila i slično).

Poseban problem su neprestani upiti pravnih osoba i građana u vezi s provedbom odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, nesnalaženje i neupućenost, zahtjevi za izdavanjem propusnica, od kojih su mnogi neopravdani, tim prije što ima slučajeva u kojima je teško donijeti ispravnu odluku jer se život ne može lako podvesti pod pravnu normu. Pokazalo se da nemali broj problema proizlazi iz činjenice da građani nisu uredno prijavljivali na policiji promjene mjesta prebivališta ili boravišta.

Neposredni sastanci članova Stožera ne održavaju se svakodnevno nego obično dva puta tjedno, ali su članovi Stožera, direktori gradskih tvrtki, pojedini pročelnici gradskih upravnih odjela neprestano umreženi, istovremeno se putem Viber grupe razmjenjuju sva relevantna saznanja i odmah se dogovaraju i poduzimaju neophodne mjere.

Radno vrijeme je obično od 07:00 do 23:00 sata jer neprekidno stižu izvještaji, upiti i zahtjevi. Nakon 23:00 sata se rijetko dešava da pristižu zahtjevi, ali i u takvim slučajevima operativno dežurstvo u JVP Umag i PP Umag razmjenjuju podatke i ako sami ne mogu riješiti problematiku obavještavaju nadređene.“

VALPOVO

– Prije gotovo mjesec dana aktivirali smo Stožer civilne zaštite Grada Valpova kojim sam preuzeo rukovođenje kako bi bilo što efikasnije i ekonomičnije. Odmah sam sazvao sjednicu Stožera u koji su inače uključeni načelnik PP Belišće, zapovjednik DVD-a Valpovo, direktor naše komunalne tvrtke Urbanizam d.o.o., ravnateljica Crvenog križa Valpovo i ravnatelj Doma zdravlja Valpovo te sam predložio aktiviranje civilne zaštite u svim mjestima na području našega Grada. Prvom sastanku prisustvovali su i ravnatelji škola i vrtića s našeg područja. S obzirom da sam lani u lipnju donio Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i za iste imenovao predsjednike i zamjenike Vijeća mjesnih odbora u Gradu Valpovu i prigradskim naseljima te uz povjerenike u svakom mjestu angažirao komunalnog djelatnika te predsjednika i zapovjednika DVD-a, odmah smo u startu, pored Stožera koji broji 7 osoba imali još 40 osoba koje su aktivno uključene u rad civilne zaštite i svakodnevno rade po našim uputama. Kroz nekoliko dana uključeno je još 30 osoba na području Valpova koji su u svakom trenutku spremni uskočiti na poziv Stožera. Ovakav sustav pokazao se efikasnim do te mjere da ga „prepisuju“ i druge JSL – kaže nam gradonačelnik Valpova i načelnik Stožera Matko Šutalo.

– Civilna zaštita po mjestima svakodnevno dva do tri puta obilazi mjesto i bilježi pridržavaju li se svi mjera koje je propisao nacionalni, županijski ili gradski Stožer i o tome me moraju izvijestiti do 7,00 sati ujutro kako bih ja na svakodnevnoj prozivci o istom izvijestio županijski stožer civilne zaštite. I sam sam u popodnevnim satima uključen u svakodnevne ophodnje gradom. Radio vezom – motorolom povezan sam sa županijskim stožerom civilne zaštite kao i svi načelnici Stožera u županiji i moramo biti dostupni i županijskom i nacionalnom Stožeru 24/7. Svakodnevno primamo upute o postupanju od strane županijskog, ali i nacionalnog stožera i u svakom trenutku možemo im se obratiti za pomoć i savjet.

Smatram da civilna zaštita na području Grada Valpova izvrsno funkcionira te da svi pripadnici civilne zaštite, MUP-a, vatrogasci, Crveni križ, Dom zdravlja i HGSS daju maksimum da se ne širi panika, da nastavimo normalno funkcionirati, u okvirima kojima možemo, a sve kako bi se stanje u kojem smo se zatekli što prije normalizira. Ovim putem zahvaljujem im na angažmanu koji pokazuju u ovoj kriznoj situaciji. Komunikacija sa svima je svakodnevna i besprijekorna. Radili smo i po snijegu i po kiši, ali posao se odradio kako treba.

Naravno uvijek ima onih koji ne poštuju odluke o samoizolaciji ili zabrani obavljanja djelatnosti i oni su najveći problem i neprijatelj u ovim trenucima. Očito još uvijek ima ljudi koji nisu shvatili ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo. Srećom na našem području tih prekršitelja gotovo da i nema. Pohvalio bih svoje sugrađane i mještane prigradskih naselja što nesebično ostaju u svojim domovima koliko god mogu i poštuju mjere ograničavanja kretanja i zabrane okupljanja, a i zabrane rada pojedinih djelatnosti – prepričava Šutalo.

Kaže da gradska uprava i dalje normalno funkcionira, da nije zatvoreno niti jedno gradilište i da upravo imaju uvođenja u posao za nekoliko kapitalnih projekata.

VINKOVCI

Spremnost u sprječavanju širenja zaraze koronavirusom pokazuje i Stožer civilne zaštite Grada Vinkovaca. Komandu zapovijedanja u tome slavonskom gradu drži gradonačelnik Ivan Bosančić, dok je načelnik stožera zamjenik gradonačelnika, Gabrijel Šokičić. Govore nam kako su sve službe koje su uključene u sustav civilne zaštite organizirane, opremljene i spremne te će, zajedno sa službama Grada Vinkovaca, odraditi sve što im bude naloženo i sve ono što je potrebno kako bi zaštitili građane.

– Stožer je aktivan i organiziran. Javne službe i predstavnici gradske uprave uključeni u stožer neprestano komuniciraju jer svima od nas je zdravlje i sigurnost naših građana na prvom mjestu. Molim sve još jednom kao pojedince, ali i društvo, postupimo po preporukama vezanim uz sigurnost i zaštitu stanovništva kako bi se smanjio rizik prijenosa bolesti koje uzrokuje koronavirus. No, i svi građani moraju shvatiti da sami uvelike diktiraju tijek epidemije. Neodgovorni postupci kompromitiraju sve mjere koje se poduzimaju – izjavio je zapovjednik Stožera, gradonačelnik Bosančić.

Stožer CZ Grada Vinkovaca svakodnevno i šalje Apel svima – ostanimo doma!

Svoje aktivnosti usmjeravaju prema suzbijanju širenja te na različite načine pokušavaju pojačati svijest ljudi te smanjiti njihovo kretanje kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze. Prije nešto više od dva tjedna, 16. ožujka, u Stožeru su donijeli odluku o mjerama sprječavanja širenja koronavirusa na području grada Vinkovaca, a jedni su od prvih gradova koji su zabranili javna okupljanja i manifestacije kao i odluku o skraćivanju vremena rada ugostiteljskih objekata i zatvaranja gradske tržnice.

Dežurni su 24 sata dnevno, putem telefonskih kontakata i e-maila, a priznaju i da im se javljaju ljudi iz drugih dijelova županije ne znajući da imaju svoje nadležne stožere u općinama. Što se tiče izdavanja propusnica, Stožer je uveo online sustav za jednostavno podnošenje zahtjeva za izdavanje elektronskih propusnica čime se minimizirala mogućnost gužvi, fizičkog kontakta i širenja virusa. Gradonačelnik, a ujedno i načelnik stožera Ivan Bosančić rekao je za kraj koji su ciljevi mjera i koji su recepti za borbu s virusom.

– Smirenost, odgovornost i savjesnost su trenutno najbitniji elementi borbe s virusom koji kao nevidljivi neprijatelj napada naše najbliže, naše obitelji, prijatelje, susjede. Sve mjere koje provodimo su da zaštitimo upravo naše građane i trudimo se da svakom pojedincu usadimo u razmišljanje kako je svojom odgovornošću i brigom za samoga sebe čini sve najbolje i za zajednicu u kojoj živi – zaključio gradonačelnik Bosančić.

VELIKA GORICA

Grad Velika Gorica osnovao je, prema Odluci lokalnog Stožera civilne zaštite, Službu nužne pomoći s ciljem pomoći starijem stanovništvu uslijed provođenja mjera za sprječavanje širenja zaraze korona virusom. Služba je uspostavljena putem Pozivnog centra koji radi od 8:00 do 20:00 putem dva fiksna i dva mobilna telefona. U slučaju potrebe bit će otvorene dodatne telefonske linije i produženo radno vrijeme.

U ruralnom dijelu Velike Gorice pomoć pružaju članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u samom naselju Velika Gorica timovi Crvenog križa. Pripadnici DVD-ova i Crvenog križa vode evidencije o pružanjima nužne pomoći, a prilikom pružanja nužne pomoći opremljeni su potrebnom higijenskom opremom uz izbjegavanje osobnog kontakta. Svi operativci imaju iskaznice Stožera civilne zaštite, a u obilascima koriste vozila obilježena istim znakom. Nužna pomoć podrazumijeva pomoć domaćinstvima u kojima starije osobe žive same (65+).

– Važno je sačuvati zdravlje i učiniti sve na sprječavanju širenja zaraze, no isto tako je važno voditi računa o očuvanju svakog radnog mjesta i o pomoći našim gospodarstvenicima kojima je zbog nastale situacije u zemlji onemogućen rad. Moramo zajedno promišljati o svemu i učiniti sve kako bismo u tome uspjeli – izjavio je gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić.

VIROVITICA

Grad Virovitica godinama ulaže u sustav civilne zaštite i mjere zaštite od elementarnih nepogoda, a trenutni cilj im je smanjiti nepotrebne migracije na minimum.

– Iako se nalazimo u situaciji s kakvom se još nismo susreli i način života nam se promijenio iz temelja, mjesta panici i stresu nema i to upravo zbog toga što se stanje mijenja ne iz dana u dan, nego doslovno iz sata u sat. Borimo se s nevidljivim neprijateljem i u ovom nam je trenu najvažnija dobra priprema i maksimalna spremnost za sve scenarije. Pratimo razvoj situacije i, sukladno mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite, provodimo sve mjere u svrhu sprječavanja nekontroliranog širenja virusa. Svi članovi Stožera su koordinirani i aktivno uključeni u provođenje mjera prevencije širenja koronavirusa. Ovom prilikom ujedno želim pohvaliti naše sugrađane koji slušaju upute institucija i brinu za sigurnost i molimo ih da i dalje budu ovako ustrajni i strpljivi. Sada je najvažnije za svakog pojedinca da se ponaša odgovorno radi vlastite sigurnosti, sigurnosti svojih bližnjih, ali i cijele zajednice. Budimo zajedno ustrajni u pridržavanju svih mjera kako bismo ovu ugrozu uspješno prevladali – ističe načelnik Stožera civilne zaštite grada Virovitice i zamjenik gradonačelnika Damir Marenić.

U Stožeru civilne zaštite grada Virovitice ističu kako je na prvom mjestu zdravlje i sigurnost građana te se u skladu s time i sve aktivnosti Stožera podređuju tome. U Stožeru mole sugrađane da kretanje po gradu smanje na minimum kako bi se, ukoliko se virus pojavi, moglo spriječiti njegovo nekontrolirano širenje. Također, oni sugrađani koji imaju roditelje starije životne dobi ili njihovi roditelji žive u drugom gradu i općini, mogu se za dostavu hrane i osobnih potrepština obratiti Crvenom križu. To je u svakom slučaju bolja opcija, da se dostava hrane organizira preko Crvenog križa, nego da ljudi sami putuju i na taj način riskiraju moguću zarazu.

Stožer zahvaljuje i volonterima Gradskog društva Crvenog križa Virovitica koji nesebično izdvajaju svoje vrijeme za dostavu potrebnih lijekova, higijenskih potrepština te namirnica nužnih za život starijim i nemoćnim osobama kako bi ih se zaštitilo u što je moguće većoj mjeri. (gradonacelnik.hr)