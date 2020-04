RADOVI NE STOJE Pogledajte što se radi na sustavu navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac

U Virovitičko-podravskoj županiji, „dizalice ne stoje“. Jedno od gradilišta, gdje se i nadalje radi je ono na sustavu navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac, gdje slijedi spajanje buduće građevine pumpne stanice kanalskim sustavom s vodom iz rijeke Drave.

– Virovitičko-podravska županija je poljoprivredno orijentirana županija. Velik dio naših projekata ima za cilj bolji život naših poljoprivrednika. Izradili smo sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška. Izgrađen je sustav Đolta, a gradi se sustav Novi Gradac – Detkovac, gdje je dovršena kanalska mreža, a gradi se pumpna stanica. Krajem prošle godine, dobili smo i bespovratna sredstva za Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza. Uz do sada izgrađeni sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška koji se prostire na 1.260 hektara. Kada se sve to bude gotovo, bit će to gotovo 3.000 hektara natapanih površina. Doprinijet će to većim prinosima našim poljoprivrednicima, ali i stopiranju katastrofalnih šteta od suša na ovom području, kada se radi o godini s manje padalina – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Za sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza, odobreno je bespovratnih 36.907.325,00 kuna za novih 568 hektara.

– Ovih novih 568 hektara sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza, prošlo nam je u stopostotnom iznosu. Slijede nam i sustavi navodnjavanja Lukač i Čađavica, a kada sve to završimo, Virovitičko-podravska županija će biti hrvatski lider u navodnjavanju – zaključio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Projektom II. faze Kapinci – Vaška sastojat će se od dva dijela – sjevernog, uz naselje Novaki, površine 128 ha, te južnog, uz naselje Višnjica, površine 440 ha. Navedeno obuhvaća područje općina Sopje i Suhopolje, odnosno naselja, Gornji Miholjac, Novaki, Cabuna i Vaška. Prema projekciji, Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza će se putem cjevovoda spojiti na postojeći sustav, te će se i ovih 568 hektara, također natapati vodom iz rijeke Drave. (vpz.hr)