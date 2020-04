Vatrogasci uvijek na prvoj crti pa i za vrijeme korone: Posjetili smo punkt u Dinjevcu

Vatrogasci kao glavna operativna snaga Civilne zaštite od početka širenja koronavirusa u Hrvatskoj pomažu stanovništvu naše županije na više načina. Naime članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava kao i inače na usluzi su svim građanima, a sada su svojem širokom djelokrugu djelovanja u zajednici dodali pomoć policiji kontrolom ulazaka i izlazaka iz Virovitičko-podravske županije.

– Nastankom opasnosti širenja zaraze koronavirusa donesena je odluka pojačanih mjera opreza pri izlasku i ulasku u Virovitičko-podravsku županiju. S tim ciljem članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava iz naše županije raspoređeni su na 19 punktova u županiji, radi se u smjenama, a uz dva vatrogasca u smjeni nalazi se i vatrogasno vozilo. Kontroliraju promet u dolasku, odnosno u odlasku iz naše županije. Odlukom Stožera civilne zaštite promet između dvije županije može se odvijati samo uz odgovarajuće propusnice. U slučaju da ih osoba koja želi prometovati nema, vraća se nazad u svoju županiju. Osim toga strogo se kontrolira da li je nekoj od osoba određena samoizolacija, a ako ima takvih slučajeva, osoba se zadržava i odmah prijavljuje nadležnim ustanovama – rekla je zapovjednica Vatrogasne zajednice VPŽ Mateja Fras Venus

Da bi se u to i sami uvjerili put nas je odveo u naselje Dinjevac u Pitomačkoj općini, gdje naša županija graniči s Koprivničko-križevačkom, a tamo smo zatekli dvojicu članova DVD-a Dinjevac Ivana Presečana i Davora Šipeka.

– Kad smo vidjeli da dolazite, mislili smo da nam stiže ručak – u šali je rekao Ivan, koji nam je odmah objasnio što je njihova zadaća, ali i s obzirom na to da ovaj posao obavljaju tri tjedna, njihova iskustva s vozačima.

– Znate i sami, ima svakakvih ljudi, odnosno vozača, ali na sreću radi se o manjem broju takvih nesavjesnih osoba. Kada govorimo o onima koji su htjeli prometovati bez propusnice, više je onih koji su namjeravali ući u našu županiju nego izaći iz nje. Kad smo ih pitali za razlog, zašto to rade, odgovori su bili vrlo komični, u smislu, „idem samo do susjeda“, „podnio sam zahtjev i propusnica mi uskoro treba stići“, „moram u trgovinu“ i ostali naivni izgovori. Takvim osobama ne dozvoljavamo ulazak ili izlazak iz županije, nego ih vraćamo nazad. Bio je i jedan slučaj osobe koja je bila u samoizolaciji, osim toga ista osoba bila je vrlo bezobrazna i naravno bez odgovarajuće propusnice. Ista je zadržana na punktu, a daljnje dužnosti preuzeli su djelatnici policije. Taj i slične slučajeve, kao na primjer prolazak punkta bez zaustavljanja, također se prijavljuje policiji, koja to dalje rješava. Na žalost takvih je slučajeva bilo nekoliko i pri ulasku i pri izlasku iz županije, odmah smo to prijavili, a nesavjesne osobe su ubrzo bile sankcionirane – rekao nam je vatrogasac na dužnosti Ivica Presečan, član DVD Dinjevac, a s obzirom na to da im je tad taman stigao ručak, poželjeli smo im dobar tek i što manje posla. (www.icv.hr, bs)