ZA VRT ILI BALKON Od srijede na virovitičkoj tržnici ponovno prodaju presadnice cvijeća, voća i povrća

Podsjećamo, Gradska tržnica, nakon privremenog zatvaranja zbog mjera zaštite od koronavirusa Covid-19, prošlog tjedna ponovno je otvorila svoja vrata prodavačima i kupcima. Od ponedjeljka do petka trgovine u prostoru tržnice rade od 8 do 17 sati, a subotom od 8 do 14 sati, dok je radno vrijeme prodaje na štandovima od 8 do 13 sati od ponedjeljka do subote.

Od danas (srijeda) na vanjskom dijelu tržnice prodavači nude domaće presadnice cvijeća iz domaćeg uzgoja, a moguće je kupiti i presadnice povrća, popularno zvane “flanci”.

M. Mustač kaže kako je prodavačima na tržnici na raspolaganju ukupno 35 klupa koje su organizirane sukladno svim preporukama nadležnih stožera te da se svakodnevno provode stroge mjere kojima se poštuju sve obveze vezane uz rad tržnica u ovoj situaciji.

Prodavači nose maske i rukavice, na prostoru tržnice može biti najviše 50 osoba, a svaka osoba koja ulazi mora dezinficirati ruke i pridržavati se propisanog razmaka od najmanje dva metra, kao i drugih mjera vezanih uz suzbijanje pandemije koronavirusa Covid-19.

Na upit jesu li se svi „stari“ prodavači vratili na tržnicu, M. Mustač je ocijenio kako je ovih dana njih ipak nešto manje, ali da vjeruje kako će redovni kupci ostati vjerni domaćim proizvodima i opet doći na tržnicu.

Tu najviše misli, kaže, na sve one koji su svoje domaće “flance”, presadnice voća i povrća, nudili upravo na tržnici i to zahvaljujući kupcima koji su godinama navikli na njih i njihove proizvode.

-Vjerujem da će se na tržnicu, uz kupce, vratiti i svi naši proizvođači. Osigurali smo sve uvjete i mjesta ima – rekao je Mustač.

Što je s prodavačima tekstila, pitali smo.

– Nažalost, iz stožera još nemamo nikakvih odluka vezano uz prodavače tekstila na tržnicama, čekamo da nadležni odluče što će biti s tim proizvodima i nadamo se da će uskoro i da mjera biti odobrena, kako bi kupci i dalje na tržnici imali bogatu i kvalitetnu ponudu različitih proizvoda i kako bi ostali zadovoljni – odgovorio je M. Mustač. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)