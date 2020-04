ZABRINJAVAJUĆE STANJE Hrgović: Vremenske neprilike i pandemija koronavirusa ostavit će traga na poljoprivrednoj proizvodnji

Ionako teško stanje u poljoprivredi potpomognuto lošim vremenskim prilikama, poput mraza, izostanku oborina, a sada i pandemiji koronavirusa, zasigurno će ostaviti trag na poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno rezultatima poljoprivrednih proizvođača.

Prvenstveno se to odnosi na proizvođače voća i povrća, a manje na one koji se bave ratarskom proizvodnjom. U razgovoru s ratarima uistinu smo došli do spoznaje da nekih većih problema nije bilo, a u to nas je uvjerio i viši savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede koji se i sam bavi poljoprivrednom proizvodnjom ratarskih kultura, Siniša Hrgović koji je tom prilikom napomenuo da svi oni poljoprivrednici koji su radili po propisanim mjerama neće imati većih problema.

– Poljoprivrednici koji su na vrijeme krenuli s pripremom i s nabavkom svojih repromaterijala ne bi trebali imati problema. Na raspolaganju je bilo svega, dakle unatoč okolnostima pandemije korona virusa, sve potrebno za proljetnu sjetvu moglo se nabaviti u trgovinama koje su otvorene, tim više Virovitičko-podravska županija spada u red županija koje se uspješno nose sa koronavirusom i što u svakom slučaju ima znatan utjecaj i na poljoprivrednike. Za sve njih u vrijeme pojačanih mjera bile su izdane e propusnice, da bi neometano mogli raditi u svojim poljima, naravno uz propisno poštivanje mjera samoizolacije, onih kojima je to određeno – rekao je Siniša Hrgović.

Hrgović se pritom osvrnuo i na ovogodišnje vremenske prilike koje iako su za dio poljoprivrednika bile loše, na ratarsku proizvodnju ne bi trebale ostaviti značajnije posljedice.

– Vremenske prilike zasigurno nisu bile naklonjene poljoprivrednoj proizvodnji, a kada govorimo o proljetnoj sjetvi, onda se to prvenstveno odnosi na izostanak oborina. Naravno, što svi ratari znaju prije sjetve je bilo potrebno obaviti srednje duboko oranje da bi se sačuvala vlaga iz zimskog razdoblja i započeti sa sjetvom na vrijeme. Svi oni koji su se pridržavali tih osnovnih pravila, neće imati problema, posebice kao oni koji poljoprivrednici koji su kasnili sa sjetvom. Tim više što ni sad nema najavljenih kišnih padalina koje bi mogle dati podstrek boljem nicanju i boljem razvoju poljoprivrednih kultura u početnom stadiju – upozorio je Siniša Hrgović.

Naglasio je i zabrinutost za situaciju u kojoj se pak nalaze voćari i povrtlari kojima će ove loše vremenske prilike, prvenstveno zbog proljetnog mraza, zagorčati ionako tešku situaciju oko plasmana svojih proizvoda.

– Učestali mrazovi i niska temperatura krajem mjeseca ožujka i u travnju, nanijela je znatnu štetu višegodišnjim nasadima i povrtnim kulturama. Ako se prisjetimo, prvi val niskih temperatura bio je 31. ožujka, u prosjeku oko -3 Celzijeva stupnja, a drugi val hladnoće koji je našu županiju zadesio 1. odnosno 2. travnja kada su temperature pale čak od –5 do -9 Celzijevih stupnjeva, nanijele su zasigurno veliku štetu u voćnjacima, povrtnjacima i vinogradima, pa je iz tog razloga za naše područje i proglašena elementarna nepogoda. Konačni rezultati još nisu poznati, no već sada možemo ustvrditi da će za pojedine voćare, vinogradare i povrtlare biti vrlo loši – rekao nam je na kraju našeg razgovora viši savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Siniša Hrgović.

(www.icv.hr, bs)