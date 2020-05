AUTOBUSNE LINIJE Putnici zasad samo do gradova

Sukladno Odluci civilnog stožera Republike Hrvatske, a zbog povoljnije situacije, odnosno manjeg rizika prijenosa bolesti COVID-19 prilikom korištenja javnog prijevoza, od danas (ponedjeljak) su otvorene neke autobusne linije i na našem području. Putnici će tako lakše do nekih gradova i mjesta, no na prijevoz od sela do grada još će se morati pričekati, doznajemo.

Prema Čazmatransovom voznom redu, autobus iz Virovitice prema Slatini vozi od ponedjeljka do petka, a polazak je u 14,35 sati. Dolazak autobusa u Viroviticu iz Slatine je u 8 sati. Inače, vozi i redovna ruta Virovitica – Bjelovar – Zagreb od ponedjeljka do petka s polaskom iz Virovitice u 5 sati. Dolasci iz Zagreba su od ponedjeljka do petka u 16.12, od ponedjeljka do subote u 12, te subotu i nedjelju u 21,20. Autobus od Virovitice prema Čazmi vozi svaki dan, a polazak je u 12 sati. Prema preporukama epidemiologa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, putnici u vozilima trebaju održavati tjelesnu udaljenost od najmanje jednog metra. Putnici u sjedalima moraju biti na propisnom razmaku. Treba sjediti jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjence na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedalu.

Preporuča se i nošenje zaštitnih maski te dezinficiranje ruku prije ulaska u autobus. Kod naplate karata poželjno je plaćanje karata beskontaktnim karticama ili online kupnjom, a ako se koristi klasično kartično plaćanje ili gotovina, treba dezinficirati ruke nakon plaćanja. Čazmatrans će kao i do sada nastaviti dezinficirati vozila više puta dnevno te redovito čistiti i prozračivati vozilo prije i nakon vožnje, kao i prilikom stajanja na stajalištima, a sve kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze, ističu kod ovog prijevoznika. (www.icv.hr, bs, foto: arhiva)