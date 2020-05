Čestitka virovitičko-podravskog župana Igora Androvića stanovnicima grada Orahovice

Povodom Dana Grada Orahovice, blagdana Našašća Svetog Križa, stanovnicima jednog od tri grada na području Virovitičko-podravske županije, čestitku za 792. rođendan, je uputio župan Igor Andrović:

– Drage Orahovčanke i dragi Orahovčani. U vremenima kada uglavnom “ostajemo doma”, želim vam čestitati Vaš dan. Kao i svaka općina i svaki grad na području naše županije, uvijek ćete imati podršku Virovitičko-podravske županije, posebno danas, kao i u vremenima koja nam slijede, nakon što okončamo borbu protiv korona virusa. Dragi naši stanovnici grada Orahovice, danas vam najviše želim zdravlja i da ustrajete u borbi protiv bolesti COVID 19 kao i do sada, jer i vaša je velika zasluga jer Virovitičko-podravska županija nema velik broj oboljelih od ove bolesti. Kada ova pandemija završi, želim vam da, kao i do sada budete nositelj razvoja ovog dijela Virovitičko-podravske županije. Za to je županija, europskim sredstvima izgradila poduzetnički inkubator, a u budućnosti će Orahovica, kroz Razvojni projekt Slavonije, Baranje i Srijema, potporu Vlade RH, dobiti turistički centar na Orahovačkom jezeru. Osim toga, uz Viroviticu, Orahovica je jedini “studentski grad” u našoj županiji i na to smo posebno ponosni. No da bi “punim plućima”, živjele uz navedene projekte, da bi se radovali budućim uspjesima grada Orahovice, ostanite strpljivi i uporni u borbi protiv bolesti COVID 19.

(vpz.hr)