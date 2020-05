Domovi u vrijeme pandemije: U Domu za starije Baturina s veseljem dočekali ublažavanje mjera kojih se strogo pridržavaju

Dom za starije Baturina smješten je u prirodnom okruženju u mirnom dijelu Virovitice, no nadomak centra grada, što korisnicima omogućuje laku šetnju do trgovine, crkve, knjižnice i svega onoga što im je po volji. No, pandemija koronavirusa pokvarila je taj dio u svakodnevici korisnika Doma, jer su kao i ostali, morali ostati u Domu. No, kako kažu, nije im to palo teško jer ovdje imaju sve, od lijepog prostora, dobre hrane, potpune liječničke i ine skrbi do odličnog društva.

Da bismo se u to uvjerili, posjetili smo ih odmah na početku dana, a dočekala nas je vlasnica Doma Jasminka Baturina, koja je pripazila da se pridržavamo svih mjera predostrožnosti jer oprez od korone i dalje traje, posebice na takvom mjestu gdje se nalaze bolesni i stariji ljudi.

– Vrlo strogo smo se pridržavali propisanih mjera Stožera – odmah nam je rekla gospođa Baturina te napomenula da je dio tih mjera na snazi i sada kada je pandemija ipak malo popustila.

– Opreza nikad dovoljno, ne želimo ništa riskirati. Osoba koja želi postati naš korisnik nakon pregleda ide dva tjedna u izolaciju, a nakon toga može među ostale korisnike. Redovne mjere dezinfekcije te provjetravanje, liječničke provjere i sve ostalo sasvim je normalna stvar i na to smo svi navikli, i djelatnici i korisnici. Kada situacija s koronom bude sto posto sigurna, korisnici će nastaviti normalno sa svojim izlascima, izletima, posjetima rodbini ili obilasku kuća, jer dio naših korisnika ima obiteljske kuće, ali živi kod nas u Domu jer ovdje nisu sami, druže se sa svojim vršnjacima, a imaju stalnu njegu i sigurnost – rekla nam je Jasminka Baturina te nas provela lijepo uređenim dvorištem u blizini kojeg je mali povrtnjak, a uskoro će uz povrtnjak biti i voćnjak. Po cijelom prostoru postavljene su klupe, a kada je sunčano, korisnici svakodnevnu tjelovježbu mogu obavljati i na otvorenom.

– Tjelovježba je obvezna i na rasporedu je nakon doručka. U jutarnjem terminu su i razne terapije, pregledi, razgovor s korisnicima i planiranje dana. U podne je ručak, u 16 međuobrok te večera u 19 sati. Između toga korisnici mogu uživati u raznim društvenim igrama, šetnji, radu u povrtnjaku, gledanju TV-a, a ima i onih koji su i informatički pismeni pa ih zanima internet. Tu su naravno i posjete, ali i razna slavlja uz poslastice, glazbu i obveznu tortu za slavljenika. Jedna naša korisnica uskoro će proslaviti 80. rođendan – rekla je šefica Jasminka i upoznala nas sa skorom slavljenicom Anom Kodek iz Milanovca koja je stanovnica Doma od prosinca prošle godine.

– Suprug mi je umro, djeca žive u našoj kući u Milanovcu. Vidjela sam na internetskim stranicama obavijest o Domu i odmah se prijavila. Ovdje je odlično. Imam sve što mi treba, stekla sam drage prijatelje i među korisnicima i među djelatnicima. Uviđavni su i druželjubivi, a svi zajedno pazimo jedni na druge i uživamo u našem suživotu – rekla nam je gospođa Ana Kodek. (www.icv.hr, bs)