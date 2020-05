Dora Međimorec: Uskoro se očekuje povratak uobičajenim sportskim aktivnostima, ali uz mjere zaštite

Počelo je popuštanje mjera koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite u svim područjima života. Sve se više govori o ponovnoj aktivaciji sportaša, ne samo onih vrhunskih, već i rekreativaca. O tome, kao i o ostalim aktualnim pitanjima veznim uz sport, razgovarali smo s glavnom tajnicom Sportske zajednice Virovitičko – podravske županije Dorom Međimorec.

Sve su veće naznake o popuštanju mjera zaštite u rekreativnom bavljenju sportom, posebice sporta mladih i djece?

– Posljednjih dana imam brojne upite roditelja. Moramo biti strpljivi. Svi mi čekamo kakve će biti preporuke Središnjeg državnog ureda za šport i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za sada do kraja tjedna sportom se mogu baviti samo sportaši I. i II. kategorije i sportaši ekipnih sportova koji se natječu u najvišem rangu natjecanja na državnoj razini i to pod strogo određenim uvjetima. U grupama do pet sportaša. Što će biti od idućeg tjedna vidjet ćemo. Očekuje se da će spomenute grupe biti veće. Održani su sastanci predstavnika svih sportskih saveza s čelnim ljudima Središnjeg državnog ureda za šport i Hrvatskog olimpijskog odbora. Konkretne rezultate tih sastanaka vidjet ćemo u idućoj fazi popuštanja mjera. Svakako prilikom tog popuštanja ne smijemo zanemariti sve epidemiološke mjere osobne zaštite koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Što je s trenerima i stručnim osobama u sportu, koje su bile zaposlene u klubovima i savezima prije pandemije korona virusa?

– Na prijedlog središnjeg državnog ureda za šport donesene su Dopune zakona o sportu s kojima je osigurana egzistencija za trenere i ostale osobe, koje su imale važeće ugovore o radu sklopljene prije 19. ožujka. problem je slično riješen kao i sa zaposlenima kod ostalih poslodavaca. Svi su dobili državnu potporu za plaće takvih osoba. Gradske i županijske sportske zajednice su odradile posao na terenu, kako bi sve osobe koje su ispunjavale uvjete bile uključene u potporu. Za njihove plaće su osigurana sredstva u ožujku, travnju i svibnju, a za iduće razdoblje se nadamo da će poboljšati epidemiološke prilike, te da sportski klubovi ponovno profunkcionirati.

Što je sa školskim sportom?

-Školski sportski savez Virovitičko – podravske županije bio je aktivan do posljednjeg dana nastave. Posljednje natjecanje smo održali 13. ožujka. S tim datumom su zaključena sva natjecanja za ovu školsku godinu. Istovremeno su prekinuti projekti Univerzalne sportske škole i Sportske vježbaonice. Školska sportska natjecanja će se nastaviti tek iduće školske godine, od jeseni, kada se za to steknu zdravstveni uvjeti. I za redovnu nastavu koja počinje od ponedjeljka 11. svibnja se preporučuje da se ne održava nastava Tjelesne i zdravstvene kulture posebice ne u zatvorenim prostorima. To se odnosi i na Univerzalne sportske škole i projekt Sportske vježbaonice koji su se provodile u osnovnim školama.

Središnji državni ured za šport i Hrvatski olimpijski odbor raspisali su niz natječaja na koje su se mogle prijaviti sportske udruge sa svojim projektima. Što će biti s tim natječajima?

-U proteklo vrijeme stroge izolacije spomenuti natječaji Središnjeg državnog ureda za šport su bili u stanju mirovanja. Idućih dana kreće se u njihovu realizaciju. Brojne sportske udruge s prostora naše županije javile su se na spomenute natječaje. Očekujem da će većina njih dobiti financijsku potporu. Rok za podnošenje projekata Hrvatskog olimpijskog odbora produžen je do sredine lipnja, te se udruge još mogu javiti na raspisane natječaje.

(www.icv.hr, mš)