DVA NOVA SLUČAJA Zaraženi se vratili iz Njemačke, zbog jednog od njih u samoizolaciji supruga i dvoje djece

Županijski stožer civilne zaštite danas je na press konferenciji izvijestio kako na području Virovitičko-podravske županije imamo dvoje novih zaraženih. Ukupno je to sada devet aktivnih slučajeva, dok je jedna osoba ozdravila, rekao je načelnik Stožera i zamjenik župana Marijo Klemet.

– Radi se o dvije muške osobe srednje životne dobi koje su došle iz Njemačke i javili se zbog toga što je jedna od te dvije osobe imala kliničke znakove bolesti, dakle temperaturu i kašalj. S obzirom da smo dobili informaciju da su u istom automobilu došli njih četvorica, od kojih dvojica nisu s područja naše županije već Varaždinske i Sisačko-moslavačke obaviješteni epidemiolozi s tog područja – rekao je dr. Miroslav Venus.

Kako su se nalazili u istom automobilu, odlučili su testirati i drugog muškarca, iako nije imao simptome bolesti, a test je pokazao da je i on pozitivan.

– Dobra stvar u cijeloj priči je to što prva osoba sa kliničkim znacima bolesti nije ostvarila kontakt s nikim, a to ćemo uz pomoć krim policije i provjeriti. Osoba se nalazi u kućnoj samoizolaciji, sama u kući. Prilikom dolaska nisu nigdje skretali i stajali. A ova druga osoba koja je klinički zdrava, a pozitivna na koronavirus je nažalost ostvarila kontakt sa svojim ukućanima, sa suprugom i djecom. Sad uz nju moramo u kućnu samoizolaciju na određeno vrijeme, vidjet ćemo hoće li to biti 14 ili 28 dana, ovisno o razvitku ili izostanku kliničkih znakova, staviti i ukućane – rekao je Venus. Tako u samoizolaciju osim muškarca, sada idu i njegova supruga i dvoje djece.

Doktor Venus ističe kako je ovaj slučaj ukazao na problem što građani koji se vrate na 72 sata iz inozemstva, koliko im je dopušteno posebnom odlukom Nacionalnog stožera, smatraju da se ne moraju pridržavati mjera kućne samoizolacije i ostvaruju kontakte s ukućanima i eventualno drugim osobama.

Naime, Nacionalni stožer civilne zaštite, uz protokol o 14-dnevnoj samoizolaciji građana koji se iz inozemstva vrate u RH, donesena je izuzetak koji građanima koji su na radu u inozemstvu omogućuje da na 72 sata dođu u RH i nakon tog vremena vrate se u zemlju u kojoj rade.

– Naši ljudi koji zbog toga što možda duže nisu, zbog situacije, mogli doći kući, dana im je mogućnost tzv. “vikend dolaska”, odnosno dolaska do 72 sata, što znači da na granici kada ulaze, obično je to za vikend, najave da dolaze do 72 sata i prema tome na graničnom prijelazu odmah im kažu kad u koje vrijeme i na koji granični prijelaz će u tom roku izaći iz Republike Hrvatske – kaže Venus.

– Problem je što ljudi uglavnom misle, potpuno krivo i neopravdano, da kada dođu na tako kratko vrijeme da se ne moraju pridržavati mjera kućne samoizolacije, što je krivo. Policija kao što je i poznato postupa na način da prekontrolira je li netko prekršio uvjete samoizolacije na način da ih posjete na kućnoj adresi ili ne. Problem je kad se zaključaju vrata i ugasi svjetlo što se ne zna što se događa unutar četiri zida, a događa se to da se u pojedinim situacijama odredbe kućne samoizolacije prekrše, na način da se ostvari i ostvaruje kontakt sa onima s kojima bi se zadnje trebalo ostvariti kontakt, a to su ukućani.

Dakle osobe koje dolaze, bez obzira dolaze li na jedan sat ili na duže vrijeme u Republiku Hrvatsku moraju se pridržavati odredbi kućne samoizolacije koja podrazumijeva izostanak bilo kakvog kontakta, uključujući i s ukućanima. I zaista ne mogu shvatiti da netko dolazi i eventualno sa sobom donosi virus iz Njemačke, Austrije, Italije ili bilo koje druge zemlje koje imaju puno lošiju epidemiološku situaciju od Hrvatske, i onda ostvaruju kontakt sa svojim ukućanima te se onda teoretski može dogoditi da se nakon 72 sata vrate natrag u zemlju iz koje su došli i da se onda razvije bolest kod ukućana. Ukućani naravno mogu biti i starije osobe koje na takav neodgovoran način izlažu riziku teških bolesti, a možda i smrtnih ishoda – kaže Venus.

Prema podacima Stožera trenutno su na području Virovitičko-podravske županije 463 osobe u samoizolaciji, a od toga su 164 osobe došle na produženi vikend, rekao je Klement.

U proteklih 24 sata obradili su 50 uzoraka, od kojih su dva pozitivna i 48 negativno, a među njima je najveći broj djelatnika Doma za odrasle osobe Borova koji se u ponedjeljak trebaju vratiti na posao.

(www.icv.hr, ml)