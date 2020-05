Glazbena škola Jan Vlašimsky danas virtualno proslavlja Dan škole: Poslušajte njihovu izvrsnu izvedbu Cesarice

Glazbena škola „Jan Vlašimsky“ iz Virovitice danas (petak) obilježava Dan škole, no zbog situacije u vezi s koronavirusom ove će godine izostati koncerti, edukativna predavanja i sve ostalo čime je ova najbolja glazbena škola u Hrvatskoj oduševljavala svoje građanstvo.

Glazbena škola Jana Vlašimskog prošlu će godinu pamtiti kao vrlo uspješnu, a kruna njihovog uspjeha zasigurno je i titula „Naj glazbena škola“ koja im je svečano uručena u Muzičkoj akademiji u prosincu prošle godine.

– Da bi se do te titule došlo, trebalo je puno raditi i još više se dokazivati. Za nju su najzaslužniji naši učenici, ali ništa manje ni njihovi roditelji i naravno naši djelatnici škole – rekao je ravnatelj Damir Mihaljević, napomenuvši pritom da je borba za tu prestižnu titulu trajala više godina.

– Već duži niz godina naša škola je u samom vrhu glazbenih škola u Hrvatskoj, što je samo po sebi već bio veliki uspjeh, ali ovo je kruna svih naših uspjeha. Ne želim ponavljati što smo to sve radili prijašnjih godina, nego ću samo napraviti kratki rezime prošle, vrlo uspješne godine – rekao je Damir Mihaljević, kojemu je, kako sam za sebe kaže, „sve u glavi“ i ne treba mu za to nikakav podsjetnik. Izdvojio je stoga samo značajnije uspjehe, jer kada bi o svemu govorio, to bi uistinu predugo trajalo.

– U 2019. godini realizirani su svi koncerti, produkcije, glazbene radionice u suradnji s Muzičkim akademijama iz Zagreba i Pule. Svake godine naša škola prisutna je na natjecanjima HDGPP-a i natjecanjima međunarodnog karaktera gdje učenici i njihovi nastavnici ostvaruju odlične rezultate te na taj način promoviramo školu, ali i grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju – rekao je na početku rezimea 2019. Damir Mihaljević te istaknuo posebnu važnost projekata koje provode.

– Da bi kvaliteta bila što bolja, u samom obrazovnom glazbenom procesu sudjelujemo u projektima pod nazivom „Tri škole”, a radi se o međunarodnoj suradnji Viškova, Žiline i Virovitice te na taj način prezentiramo Republiku Hrvatsku, grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju. Ništa manji značaj nema ni odlična suradnja s Muzičkom akademijom u Zagrebu, ali i s ostalim institucijama, glazbenim školama te poznatim glazbenicima.

Veliki je broj vrhunskih svjetski poznatih glazbenika iz Hrvatske i svijeta koji su potegnuli i po nekoliko tisuća kilometara iz Glazbenih akademija i svjetski poznatih orkestara iz Engleske, Njemačke, Španjolske, Francuske…, da bi surađivali s nama, neovisno radi li se o klasičnoj ili jazz glazbi. Puno je krasnih projekata na taj način nastalo, a u njima su sudjelovali učenici i studenti glazbe iz cijelog svijeta, tako da je naš mali grad više puta na taj način disao kao „glazbeni centar svijeta“. Naravno da ću se na tome zahvaliti i Gradu i Županiji, poduzetnicima, glazbenim institucijama i glazbenicima te svima ostalima koji su pridonijeli ovim i sličnim projektima. Naime, smatram da je na taj način naša glazbena škola visoko postavila ljestvicu drugim školama u Hrvatskoj – zahvalio je na vrlo plodnoj suradnji Damir Mihaljević. Kao i svi, i Glazbena se škola suočila s izmjenjenim uvjetima rada u doba koronavirusa.

– Moram priznati da ispočetka nismo bili sigurni kako će to funkcionirati i kako će se naši profesori i učitelji snaći u virtualnom načinu nastave, jer ipak ovdje govorimo o glazbi za koju je potrebno i više strpljenja i više posla oko pripreme. No uspjeli smo i nastava se provodi odlično. Ono što moram napomenuti da su za vrijeme ovakvog načina nastave učenici oslobođeni plaćanja participacije i drago nam je da smo to uspjeli realizirati. Profesori imaju pune ruke posla, rade od svojih kuća, a učenici i njihovi roditelji su ozbiljno shvatili težinu zadatka, a rezultati su vidljivi. Hvala im svima na tome, a smatram da je ovako odgovoran i kvalitetan rad svih zajedno u ovim teškim okolnostima najljepša nagrada svima nama povodom Dana naše škole, Dana kojeg srdačno čestitam svim učenicima, studentima, njihovim roditeljima i svim vrijednim djelatnicima ove glazbene institucije. Žao mi je što ovaj za nas veliki Dan ne možemo proslaviti kako smo namjeravali, ali za utjehu su nam naši učenici pripremili prekrasnu virtualnu izvedbu Oliverovog hita „Cesarica“ – rekao je Mihaljević.

KORONA DONIJELA NOVE IZAZOVE

Učiteljica klavira Mirjana Dizdarević Bjelajac u Glazbenoj školi radi već 15 godina, ali što je i sama priznala, ove godine se prvi put susrela s virtualnim načinom nastave.

– Svima nam je u početku bilo teško, čudno i nepoznato, ali sa zadovoljstvom mogu ustvrditi da smo u tome postali pravi profesionalci – rekla je učiteljica Mirjana i usput nam objasnila kako su to izvodili.

– Iskoristili smo sve tehničke mogućnosti, jer na svu sreću danas djeca imaju raznih opcija za komunikaciju na svojim mobitelima i drugim uređajima. Za uspostavu neposredne komunikacije i kontrole koristili smo audio vizualan pristup preko kamere, a svoju izvedbu učenici su često slali kao audio zapis jer je zvuk kvalitetniji nego preko kamere. To nam zapravo predstavlja i najveći problem. Oni upućeniji znaju da je početak svega da učitelj više puta sam izvede zadanu skladbu, ne bi li uputio učenika na kvalitetnu izvedbu. Taj segment nam nedostaje, jer preko Skype-a se možda i može nešto vidjeti ali zvuci instrumenta, posebno klavira zvuče loše. No bilo kako bilo, snalazimo se kako znamo i umijemo i nismo loši u tome, čak smo imali i male virtualne koncerte putem aplikacije Google duo – rekla nam je Mirjana i pojasnila kako izgledaju koncerti u doba korone.

– Svatko se zasebno snimao, za koncert je čak obukao i odijelo i zahvaljujući velikim tehničkim dostignućima sve se to lijepo smontiralo i konačnica je bila odlična. Možda je više izgledalo kao spot nego kao koncert, ali efekt je isti. Svakako je ovakav način nastave puno puno teži, ali prikupiti ćemo korisna iskustva za dalje i tko zna, možda će nam to poslužiti za razne zanimljive glazbene projekte u budućnosti – rekla nam je učiteljica Mirjana Dizdarević Bjelajac.

Učenica 6. razreda klavira Klara Volenik jedna je od najboljih učenica u školi, sudjelovala je na mnogim natjecanjima i osvajala najbolje nagrade. Imala je velike planove nastupa za ovu godinu, ali korona je sve to pokvarila.

– Žao mi je što se to sve zbog korone poremetilo, ali valja biti strpljiv i uporan – rekla nam je Klara koja je opisala iskustvo škole i vježbanja od kuće.

– Prvih par tjedana sve je bilo zbunjujuće, jer iako svi mi imamo neka iskustva s mobitelima i računalima ipak se ovdje radi o glazbi, a ne o nekom razgovoru, video zapisu ili slično. No što smo mogli, dobro smo slušali savjete naših učitelja, a često put su nam pomogli i naši roditelji. Snimali nas mobitelima, bili uz nas i slično. Kada svemu tome dodamo i to da pohađam 7. razred osnovne škole, a i tu se nastava održava virtualno, često se zna stvoriti velika gužva. No valjalo se prilagoditi i sada je sve to puno lakše i zanimljivije, a i sama vjerujem da će nam neke stvari koje sada učimo koristiti u daljnjem radu – rekla nam je Klara koja je napomenula da predavanja glazbenog ima kao i svi ostali, dva puta tjedno po pola sata, a da za vježbu koristi svoj klavir kod kuće.

