Grad Virovitica u borbi protiv energetskog siromaštva

Regionalna energetska agencija Sjever pozvana je sudjelovati u prijavi na natječaj u području borbe protiv energetskog siromaštva koji je raspisala Europska komisija. Slanjem pisma potpore, Grad Virovitica podržao je Regionalnu energetsku agenciju Sjever da vodi projekt Capacity development for regional energy transition and climate in Zlatibor region kako bi isti pružio potporu razvoju kapaciteta u regiji zapadnog Balkana i time direktno doprinio europskom cilju prvog klimatski neutralnog kontinenta do 2050. godine. (virovitica.hr)