KNJIGE ZA DUŠU Franjevačka knjižnica opet radi, dobrovoljni prilog umjesto članarine

Dobra vijest za sve ljubitelje duhovnog štiva: Župa svetog Roka u Virovitici najavila je kako je bogati fond franjevačke knjižnice čitateljima opet na raspolaganju. U ponudi imaju oko 1700 naslova, među kojima je i stručna literatura, pogodna za studij i ozbiljno promišljanje, ali i duhovna literatura za osobni rast i rast u vjeri, za sve generacije.

Uz dio starih naslova, u knjižnici su i najnovija izdanja, a u pripremi je još oko 5.000 knjiga, koje će u budućnosti također biti moguće posuditi, doznajemo iz Župe sv. Roka.

-Knjige se mogu naručiti telefonom, mailom ili ih zainteresirani mogu osobno podići u župnom uredu, u njegovo uredovno vrijeme. Svi koji posude knjige, mogu ih držati kod sebe dva tjedna. Nemamo članarinu, nego se knjige posuđuju uz dobrovoljni prilog. Vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe i svoj duhovni i osobni razvoj i svima želimo ugodno čitanje – poručili su u Župnoj crkvi sv. Roka.

Katalog je moguće prelistati ili ga preuzeti na internet stranici Župe sv. Roka.



Za narudžbu telefonom potrebno je nazvati broj 099 706 86 80, mail adresa na koju se naslov također može naručiti, a potom preuzeti u župnom uredu je:

zupasvetogaroka@gmail.com.

Župni ured radi od ponedjeljka do petka i to u dvije smjene-od 8. 30 do 11. 30 sati i od 16 do 18 sati. (www.icv.hr, franjevci-vtc.hr, foto: Facebook, Župa sv. Roka)