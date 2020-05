Kod zubara može se i za manje hitna stanja, no za protezu i zamjenu plombi i dalje se treba čekati

Do prošlog ponedjeljka, 4. svibnja, kod stomatologa moglo se isključivo ako je riječ bila o hitnom stanju – akutnoj boli u zubu, otoku, nekom obilnom krvarenju, izbijenom zubu… I to tek nakon što se telefonski najavio dolazak, uz poštovanje svih mjera opreza i zaštite od koronavirusa Covid-19.

U posljednjih tjedan dana, otkako se reaktivirao zdravstveni sustav, stomatolozi rade s većim brojem pacijenata, ali i njih je znatno manje nego u odnosu na vrijeme prije pandemije. Kaže nam to dr. Marina Kirhmajer Taboršak, koju smo posjetili kako bismo iz prve ruke saznali kako se popuštanje mjera odrazilo na ovaj dio zdravstvene zaštite.

-Prije pandemije, imali smo u prosjeku oko 20 pacijenata, a danas je to oko šest pacijenata dnevno. Do prošlog ponedjeljka, radili smo putem trijaže, što znači da su pacijenti zvali sestru i naručivali se. No nije bilo puno dolazaka, pacijenti su bili strpljivi i gotovo sve smo uspjeli riješiti telefonom. Neke stvari su se rješavale antibioticima, a na pregled su dolazili samo ako je zaista bio hitan slučaj.

I dalje se nužno prvo naručiti, a onda ćemo procijeniti je li potrebno doći na pregled ili je riječ o stanju koje ipak može pričekati i koje možemo riješiti savjetom putem telefona – kaže dr. Marina Kirhmajer Taboršak, istaknuvši kako je za hitne slučajeve uvijek na raspolaganju.

Pacijenti nakon ulaska u čekaonicu moraju dezinficirati ruke, pročitati i potpisati izjavu, nakon što su odgovorili na sva pitanja, oprati ruke sapunom te ih ponovno dezinficirati. Tek tada mogu sjesti za zubarski stolac. Stomatolozi i sestre rade u punoj opremi – uz zaštitna odijela, rukavice i masku, za svo vrijeme pružanja medicinske usluge moraju imati i vizir.

Budući da rade na usnoj šupljini, ustima i zubima pacijenata, od početka pandemije su među najugroženijim medicinskim službama pa je ova oprema, kažu, nužna.

DJECI SMO KAO „SVEMIRCI“

-Radimo u oblaku aerosolnih čestica iz usne šupljine pacijenata, to je okolina koja je kontaminirana i moramo biti maksimalno zaštićeni. Masku i rukavice smo i prije koristili, kao i detaljno dezinficirali prostor i opremu, no na odijela smo se morali naviknuti. To nije bio problem i sve usluge možemo odraditi normalno. Samo je djeci teže, ni ne stignem se našaliti sam sam svemirac, da sam ja ispod svih ovih slojeva, čim nas vide u ovom odijelu, povlače ‘kočnicu’ – smijući se kaže dr. Kirhmajer Taboršak, koja ističe kako joj nije teško posegnuti za humorom i tako ‘razbiti led’ s najmlađim pacijentima.

Obim pacijenata je veći – ovih dana dolaze u naručenom terminu, na preglede, vađenje zubi, kontrolu nakon uzimanja antibiotika, ali s pauzom od najmanje 30 minuta u terminima. To je vrijeme potrebno da dentalna asistentica Monika Gregurić dezinficira sve površine i uređaje prije nego novi pacijent sjedne za stolac.

Krenuli su i pregledi budućih prvašića za osnovne škole.

-Vjerujem da ćemo sve buduće prvašiće uspjeti pregledati, naručivat ćemo ih na svakih 15 minuta, budući da je riječ o brzom pregledu i da se zubne putovnice, potrebne za prijavu djeteta pri upisu u školu, brzo ispunjavaju – kaže naša sugovornica.

SAMO OZBILJNIJA STANJA

I dalje prednost imaju ozbiljnija stanja – čišćenje kamenaca, izbljeljivanje zubi, zamjena starih plombi i zubne tehnike (primjerice proteze) još će neko vrijeme biti „na čekanju“, dok stomatolozi ne budu mogli obim posla odraditi u punoj normi. Kada će to biti, još se ne zna, pa mole pacijente za strpljenje i razumijevanje.

Najvažnije je sada, poručuju, pružiti pacijentima kvalitetnu uslugu, ali i sačuvati njihovo i vlastito zdravlje. Stomatologa nedostaje, pa je svaki posebno vrijedan i u slučaju da je samo jedan „izvan pogona“, pacijenti će to osjetiti.

– Pacijent može zaraziti stomatologa već zbog aerosola i kapljica, pa smo tako izloženiji zarazi, ali postajemo i sami mogući izvor zaraze. U slučaju da smo sestra ili ja pozitivne na Covid-19, ne samo da obje moramo u samoizolaciju, nego i svi pacijenti koji su u posljednjih 14 dana bili u kontaktu s nama. To je prevelik rizik za zdravlje i zato smo se svi dužni savjesno pridržavati svih mjera. Drago nam je što su naši pacijenti strpljivi, što imaju razumijevanja i što dosad nismo imali nikakvih problema – kaže dr. Marina Kirhmajer Taboršak.

Među pacijentima koji su danas (ponedjeljak) morali kod zubara, bila je Gordana Šaust iz Pčelića.

-Danas sam bila na vađenju zuba. Planiram u budućnosti dobiti protezu i ovo moramo riješiti prije toga. Jako sam zadovoljna organizacijom, sve je higijenski uredno i lijepo. Nije mi se teško pridržavati se mjera, čak mi je i zadovoljstvo. Radila sam u ugostiteljstvu, znam koliko je važno da je sve čisto i uredno, pa mi nije problem kao pacijent dezinficirati i oprati ruke i napraviti sve što se od mene traži – istaknula je G. Šaust. (www.icv.hr, mlo)