OGROMNI GUBICI Voćaru Zdravku Pokupiću hladan vjetar i mraz „pobrao“ kompletan nasad trešanja na 4,5 hektara

Zbog izrazito niskih temperatura koje su od 23. ožujka do 15. travnja u nekoliko navrata pogodile područje nekoliko općina i grad Viroviticu, virovitičko-podravski župan Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu zbog mraza.

Mraz je uzrokovao velike materijalne štete na voćarskim kulturama, a na području Špišić Bukovice, zabilježene su i štete na presadnicama. Veliki dio voćnih vrsta posađen je upravo na području Vukosavljevice, a tamošnji voćari nemalo su ostali bez kompletnog voćnog uroda. Kod voćara iz Vukosavljevice Zdravka Pokupića u nasadima breskve i jabuke, ovisno o sortama, stradali su uglavnom mladi nasadi, ali kad se govori o trešnji koja je ovom voćaru glavna voćna kultura, nismo našli ništa, jer stradala je 100 posto.

-Prvo hladan vjetar pa onda i mraz bitno su naštetili voćnim vrstama, a kao što vidite trešnja koju sam posadio kao i svake godine na 4,5 hektara, stradala je u potpunosti. Do smrzavanja generativnog dijela cvijeta došlo već prije same cvatnje, tako da je kasnija cvatnja bila uzaludna, tučak tog cvijeta koji je izišao, bio je smrznut i nije nikako moglo doći do oplodnje, a konačni rezultat će biti trešnja bez uroda – s vidnom zabrinutošću nam je rekao voćar Zdravko Pokupić, koji je napomenuo da se sve poduzete preventivne mjere zaštite voćaka i ovaj put nisu mogle boriti sa najvećim voćnim proljetnim neprijateljem – mrazom.

-Poduzeli smo sve moguće, dakle pravilnu prihranu, navodnjavanje i sve druge potrebne predradnje, no uzalud jer jutarnje temperature zraka spuštale su se početkom ovog mjeseca čak do -10 Celzijevih stupnjeva. Žao nam je jer radi se o nasadu koji je sada star već osam godina, trebao je dati maksimalan rod, a sada je to izostalo. Radi se o kvalitetnoj sorti trešnje koja je završavala uglavnom na hrvatskom tržištu, a s obzirom da smo i ove godine puno uložili u njenu kvantitetu i kvalitetu od nje smo očekivali dobit od najmanje 100.000 kuna, a sada nakon mraza, dobit je postala gubitak. Prijavili smo štetu Općini Špišić Bukovica i Općini Pitomača zato što nam se nasadi nalaze u obje općine, što i nije baš najsretnije rješenje, jer preklapanjem u dvije općine ne postižemo dovoljnu gospodarsku veličinu u voćarstvu, ali što možemo, tako je kako je – priča Zdravko koji unatoč ovom velikom gubitku, namjerava i dalje nastaviti tradiciju uzgoja kako trešnje, tako i jabuke i breskve.

-I dalje se držimo istog principa: puno raditi, puno ulagati i puno brinuti, posebno o tome da zbog varljivih vremenskih prilika sve prođe kako treba, ali takav je život nas poljoprivrednika, neovisno jesmo li smo ratari, voćari ili povrtlari – rekao nam je na kraju razgovora voćar iz Vukosavljevice Zdravko Pokupić.

