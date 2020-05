STIŽU TURISTI Lipanj spašen: Očekuje se dolazak do milijun gostiju

Prije mjesec dana lipanj je bio posve prekrižen i činilo se da će biti super ako turisti počnu pristizati i u srpnju. Ali čini se da ni šesti mjesec ipak nije posve izgubljen.

Otkaza ima i dalje, no lavina je zaustavljena, a kapne i pokoja nova rezervacija. Led će sada u svibnju probiti poslovni gosti i vlasnici kuća za odmor, plovila i nešto malo mobilnih kamp-kućica jer se kampovi tek počinju otvarati. No, nastavi li se situacija s koronavirusom smirivati, lipanj bi, prema opreznim prognostičarima, mogao donijeti desetak posto, a prema optimističnijima i do 30 posto turističkog prometa iz lanjskog šestog mjeseca kad je Hrvatska upisala nešto više od tri milijuna turista i oko 15 milijuna noćenja. Hoće li jadranski domaćini na kraju u lipnju ugostiti tristotinjak tisuća ili se možda čak približiti i cijelom milijunu turista, ovisi o puno faktora, od razvoja epidemiološke situacije do brzine reakcije, fleksibilnosti i volje u europskim državama da omoguće inozemna putovanja – piše vecernji.hr

Hoteli se otvaraju

No optimizam se pomalo vraća u turizam. U pet dubrovačkih hotela Importanne resorta, recimo, buking za lipanj je već sada na razini od oko 20 posto u odnosu na lanjski šesti mjesec. U Bluesunovim Sunce hotelima, gdje početkom lipnja planiraju otvoriti svoje objekte u Tučepima, Bolu i Brelima, također potvrđuju da je buking živnuo. Ni hoteli lošinjske Jadranke u lipnju neće biti prazni. Istina, neće svi biti ni otvoreni i dominirat će mahom domaći gosti i Slovenci, ali nadaju se da će doći i nešto gostiju iz drugih zemalja koji još nisu stornirali svoje rezervacije.

Zvone telefoni i domaćinima u privatnom smještaju, a zovu mahom stari gosti.

– Pogotovo Slovenci, koji bi nas mogli ugodno iznenaditi ako se uskoro dogovori prekogranični promet. Međutim, mnoge zbunjuje što na stranicama Ministarstva turizma i Hrvatska turističke zajednice nema službene informacije pod kojim se režimom može doći u Hrvatsku. Nije dovoljno kad im mi kažemo da je na vijestima rečeno kako se može ući s potvrdom o rezervaciji smještaja. Uvelike, pritom, ovisimo i o tome kad će na emitivnim tržištima biti ukinuta karantena za građane koji se vraćaju iz inozemstva – kaže Nedo Pinezić, turistički konzultant specijaliziran za obiteljski smještaj, koji najavljuje masovni last minute.

S nešto gostiju u lipnju računaju i u jadranskim kampovima, koji će se svi otvoriti do kraja tog mjeseca.

– Kad se normalizira prekogranični promet, neće trebati puno vremena da gosti krenu. Ako se to, primjerice, dogodi 15. lipnja, možemo računati da ćemo već i u drugoj polovici tog mjeseca uloviti nešto turističkog prometa – nada se Adriano Palman, direktor Kamping udruženja.

Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma koja okuplja najveće hotelske kuće, ističe da to kakav će biti turistički ishod lipnja ponajmanje ovisi o nama samima. Ali ni on nije pesimist.

– Hotelijeri se pripremaju u skladu s novim mjerama operativnog poslovanja i bit će spremni za goste. Dobro je što Europska komisija podržava da se države između sebe mogu i bilateralno sporazumijevati o uvjetima prekograničnog prometa i da se najavljuje skori dogovor sa Slovenijom, a potom i s drugim zemljama. Dakako, puno ovisi i o tome što će se događati s virusom kako kod nas tako i kod drugih, ali ako se u iduća dva-tri tjedna dogovori režim prelaska granice i s Češkom, Mađarskom, Poljskom, Austrijom, gdje je situacija s virusom slična našoj, mogli bismo reći da smo daleko od toga da proglasimo lipanj izgubljenim – kaže Ostojić.

I ministar Gari Cappelli vjeruje da će se u lipnju intenzivirati turistički promet prema Hrvatskoj, a direktor HTZ-a podsjeća da je to mjesec u kojem se inače ostvaruje 15 posto godišnjeg rezultata.

Prvo stižu domaći

– U lipnju će prvo oživjeti domaća putovanja zbog činjenice da je omogućeno kretanje hrvatskih građana unutar županija te da su u funkciju vraćeni ugostiteljski objekti. Strane goste možemo očekivati tek potkraj lipnja – smatra direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Kako bilo, nada se budi da bi turistički gubici ove godine mogli biti nešto manji nego se činilo u prvi mah kad je COVID-19 buknuo u Europi. Ali paralelno raste i lagana nelagoda od tog priželjkivanog turističkog vala i pandemija jadranske domaćine dovodi u jednu pomalo shizofrenu situaciju: vape za gostima, a istovremeno se, pogotovo u obiteljskom smještaju, pribojavaju primiti ih pod svoj krov. Turistički profesionalci, s iskustvom vođenja i velikih hotelskih kompanija i kuća za iznajmljivanje, na to imaju reći samo jedno:

-Naši su epidemiolozi odradili odličan posao. I nadalje trebamo imati povjerenja u njihove odluke. Oni će znati kako treba reagirati i u nekoj eventualnoj situaciji vezano uz turizam. Na nama je samo da se pridržavamo onog što kažu. Vraćanje u normalu nosi neki rizik, ali našem gospodarstvu treba restart, a tko ga u Hrvatskoj može pokrenuti ako ne turizam.

(vecernji.hr)