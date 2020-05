Učenici nižih razreda ne mogu pasti, svi drugi gube godinu tek s 5 jedinica

Prvi put u povijesti hrvatskoga obrazovnog sustava učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola ne mogu pasti razred, čak i ako do kraja ove nastavne godine budu imali dvije ili više zaključenih jedinica, piše Večernji.hr.

Ponavljača ne bi trebalo biti ni među starijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima jer im je Vladinom Uredbom o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi znatno povećan broj izlazaka na popravne ispite i time povećana šansa da završe razred. Sve to kako bi se ublažile posljedice katastrofalne nastavne godine u kojoj je najprije izgubljeno 36 dana zbog štrajka nastavnika početkom godine, a onda i zbog pandemije kad su učenici nastavu slušali online.

Više šanse za uspjeh “Uzimajući u obzir sve promjene koje je epidemija COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj prouzročila u odgojno-obrazovnom procesu, različito snalaženje učenika, učitelja i nastavnika u novonastalim okolnostima, Vlada Republike Hrvatske Uredbom proširuje krug učenika koji mogu na dopunsku nastavu i popravni rok kako bi im se pružila dodatna prilika za ispravljanje zaključenih ocjena nedovoljan (1) te omogućio prelazak u viši razred”, piše u Uredbi koju potpisuje premijer Andrej Plenković, a na prijedlog ministrice Blaženke Divjak.

Takva odredba koja propisuje da učenik ne može pasti u razrednoj nastavi, već da se i s nedovoljnim uspjehom, odnosno zaključenim jedinicama, može upisati u viši razred vrijedi iznimno za ovu školsku godinu, no nije isključeno da postane obrazac ponovi li se slična situacija u obrazovnom sustavu. Naime, do ove školske godine, učenici od I. do IV. razreda padali su razred ako su imali dvije ili više zaključenih jedinica. Takvih je učenika u razrednoj nastavi na razini cijele Hrvatske u školskoj godini 2017./2018. bilo 235, godinu poslije 208 učenika, a ove školske godine takva sudbina i etiketa ponavljača među učenicima razredne nastave mogla je pogoditi njih 188.

Oni sada neće pasti razred ni u slučaju da im u svjedodžbi, budu li imali zaključene jedinice i nakon obvezne dopunske nastave koja će se fizički održavati u školama od 10 do najviše 25 sati, u rubrici uspjeh bude pisalo nedovoljan. Učenici od V. razreda osnovne škole pa sve do zadnjeg razreda srednje škole imaju pak više šanse za popravljanje svog uspjeha. Naime, do sada su oni ako su imali dvije jedinice mogli ići na dva popravna roka, a s tri su jedinice padali su godinu.

Sada po novoj uredbi godinu mogu pasti ako do kraja godine budu imali zaključenih pet jedinica. Budu li imali u bilo koja četiri predmeta zaključenu jedinicu, moraju ići na dopunski rad koji su im škole dužne organizirati i imat će tri popravna roka za ispravak ocjene. Da bi prešli u višu godinu, prema sada usvojenoj uredbi, ti isti učenici moraju ispraviti sve četiri jedinice, u protivnom njima će se, za razliku od osnovnoškolaca, pisati pad i morat će ponoviti razred.

(vecernji.hr)