Coca Cola Cup u Suhopolju – VT team, No Limit i Grofovi izborili županijsku završnicu

Na glavnom terenu stadiona Park u Suhopolju odigran je turnir Coca Cola Cup za nogometaše rođene 2002. godine, koji je igran u sklopu Plazma sportskih igara mladih. Nakon natjecanja po skupinama poluzavršnicu su izborili No Limit, Pitomača, VT team i suhopoljski Grofovi. U prvoj utakmici poluzavršnice VT team je bio uvjerljiv i svladao Pitomaču 4:0. U drugom susretu No Limit je došao do minimalne pobjede nad Grofovima od 1:0.

Utakmica za treće mjesto, ujedno i meč za plasman na županijsku završnicu pripala je Grofovima koji su bili bolji od Pitomače 3:1. Finale je donijelo ogled dvije virovitičke momčadi VT teama i No Limita. Mladići VT teama su na početku postigli dva zgoditka. No Limit je smanjio na 2:1, ali je pobjeda na kraju ipak pripala VT teamu rezultatom 3:1. Tri najbolje momčadi VT team, NO Limit i Grofovi izborile su nastup na županijskoj završnici koja će se odigrati 20. lipnja u Virovitici. (www.icv.hr, mš)