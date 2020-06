FOTO Planinari HPD-a Papuk Virovitica uživali u noćnoj šetnji obroncima Bilogore

Proteklog vikenda, 28 planinara pod vodstvom vodiča Zlatka Pleška i “metle” Tijane Popović planinarilo je obroncima Bilogore, stazom “Virovitički vidici” i to noću.

Da, bila je to noćna šetnja s naglavnim lampama. Planinari su uživali u drugačijem pogledu na grad, prirodu, na zvjezdano nebo i zvukove u mrklom mraku bilogorskih šuma. Dužina staze, zajedno sa “skretanjima” iznosila je oko 13 kilometara. Krenuli su od 1. Virovitičkog ribnjaka prema istoku asfaltiranom cestom do šumarske kuće “Šareni mostovi” te dalje u pravcu istoka zemljanim putem uz rub šume i nakon 1 kilometar skrenuli ulijevo u šumu gdje počinje uspon. Šumskim putem staza vodi 1 kilometar, zatim kroz vinograde iznad naselja Sveti Đurađ gdje se većim dijelom staze protežu vidici s pogledom na Viroviticu, Bilogoru i susjednu Republiku Mađarsku.

Nakon 1,3 kilometara hoda makadamskim putem kroz vinograde, uz vikendice i kuće, došli su do crkvice Sveti Đurađ, odakle se pruža prekrasan vidik sve do Republike Mađarske. Dalje su put nastavili u pravcu zapada, kroz vinograde, uz vikendice, a mogli su vidjeti i nekoliko starih kuća omazanih blatom sve do naselja Podgorje, gdje se, isto tako, izmjenjuju vinogradi, vikendice, livade, šumarci, kao i vidici prema Virovitici i Republici Mađarskoj. Stazom su nakon 2,5 kilometra ušli u šumu i spustili se u pravcu jugozapada do potoka Duga rijeka, prešli preko potoka te započeli uspon na Dugoračku kosu.

Nakon 500 metara uspona šumskim putem prateći stazu, koja naglo skreće lijevo u pravcu istoka, nastavili su šumskim putem uspinjući se do najviše točke na stazi (224 m) te se zatim spustili prema 1. Virovitičkom ribnjaku na kojem staza i završava. Vodič Zlatko i njegova “metla” Tijana Popović zadovoljni su izletom i vesele se izletima koji dolaze.

Ovim putem zahvaljuju domaćici Melanki koja ih je ugostila na dužoj pauzi uz stazu.

(tekst i foto: HPD “Papuk”)