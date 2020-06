Iz No Limita pozivaju mlade nogometaše da im se pridruže: Treniraj nogomet bez članarine

Nogometni tereni diljem županije ponovo su puni igrača, koji su počeli s redovnim treninzima. Jedan od takvih je i onaj u sklopu sportskog društva TVIN, na kojemu već godinama radi i djeluje Nogometna akademija No Limit.

No Limit je okrenut isključivo radu s djecom i sve što se radi podređeno je isključivo njima. Kod njih su svi resursi, svo znanje i sav trud usmjereni isključivo djeci. Ova situacija s koronavirusom, izoliranost, zabrana kretanja nas je sve još više otuđila, pa su mnogi iz nje izašli s nekim sudbonosnim odlukama. U No Limitu su svjesni da je ova kriza mnoge obitelji i financijski pogodila i da će neki teško odvajati novac za kotizacije i članarine za djetetovo bavljenje sportom. Vrata Akademije će biti otvorena svima bez ikakvih obaveza. Svi sadašnji i budući polaznici biti će oslobođeni plaćanja članarine.

U No Limitu nastavljaju i dalje s još većom predanošću i trudom raditi i pozivaju svu djecu koja do sada nisu bila uključena u rad sportskih kolektiva, svu djecu i roditelje kojima su članarine u trenutnim sportskim kolektivima preskupe kao i one kojima su članarine bile prepreka da bi se njihova djeca bavila sportom da se priključe njihovoj školi nogometa.

No Limit već duži niz godina, iz sezonu u sezonu ostvaruje vrhunske rezultate. Nakon višegodišnje dominacije u županijskim ligama i osvojenih titula u svim uzrastima odlučili su se za korak više i jesenas su se natjecali u 2. ligi Istok Nogometnog središta Sjever. Već u prvoj sezoni u novom natjecanju zbrojem bodova u kategorijama U-13 i U-15 No Limit je osvojio 2. mjesto u ukupnom poretku. U ovogodišnjoj sezoni, koja je prekinuta zbog koronakrize, No Limit je osvojio 1. mjesto s osam bodova prednosti ispred drugoplasirane ekipe te titulu prvaka donijeli u Viroviticu.

Uz to, od svog osnutka virovitički “akademci” su sudjelovali na više od 500 turnira u Hrvatskoj i inozemstvu, gdje su stekli nemjerljivo iskustvo i lijepe uspomene za čitav život, ali i ponosno predstavljali Grad i Županiju ostvarivši zavidne rezultate.

Već sedam godina No Limit je organizator međunarodnog No limit kupa koji je trenutno najveća nogometne sportska manifestacija u županiji po broju ekipa i djece koji na njega dolaze. Na njemu je do sada sudjelovalo više od 3000 mladih sportaša iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Rumunjske.

No Limit je izrastao u nogometni brand Grada prepoznat u Lijepoj našoj, ali i šire. Sve one koji su prepoznali otvorenost i iskrenost u svemu navedenom iz No Limita pozivaju da im se pridruže kako bi naša sredina bila ponovno identificirana po nogometu.

(www.icv.hr, mš, No Limit)