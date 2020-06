MIHAEL ČOLAK POBRAO JE MEHANIČKIM BERAČEM NAJVIŠE DUHANA U PROŠLOJ SEZONI S beračem smo prepolovili radnu snagu i pobrali čak 70 tona duhana

Mihael Čolak iz Bakića dobitnik je nagrade Hrvatskih duhana za najveću količinu obranog duhana u prošloj sezoni i to mehaničkim beračem – pobrao je čak 70 tona. U okviru svog OPG-a ima 68 hektara zemlje, a ukupno 25 otpada na duhan. Sade ga već više od 15 godina, otkako su nastavili obiteljski posao na poljoprivredi kojim se bavio otac supruge Anite. Uzgajaju još i uljanu repicu, ječam, zob, suncokret, soju… Nagrada i laptop mu je poticaj, kaže.

– Nagrada je znak da me cijene i da dobro radim. Imamo velike planove za poljoprivredu i duhan, a ove sezone najviše nam je pomogla investicija kojom smo kupili strojni berač i riješili problem radne snage, koji nas je, kao i druge poljoprivrednike, godinama pratio – ističe M. Čolak, ponosan i na rezultate poslovanja, ali i to što ih je tvrtka s kojom godinama uspješno posluju također prepoznala kao vrijedne suradnike.

Na kredit od 50 tisuća eura odlučio se iz nužnosti – svake godine za berbu je morao naći do 8 radnika, a prošle sezone, uz berač, bilo mu je dovoljno samo troje za sav posao.

– Prošle godine bio sam rekorder po količini ubranog duhana, proizveli smo 70 tona. Da nije bilo berača, nikada ga ne bih mogao obrati u toj količini. Lani je bila dobra godina, nije bilo leda i mraza na našem području, odnosno nije bilo štete pa priželjkujem i ovu godinu sa sličnim rezultatima – rekao je M. Čolak, pohvalivši suradnju s Hrvatskim duhanima i orijentaciju k zaokruženoj proizvodnji i pomoći proizvođačima.

ZADOVOLJAN SURADNJOM I POMOĆI

– Proizvodnju uvijek prate s repromaterijalom i eventualnim kreditima poput ovog za strojni berač. Hrvatski duhani proizvođačima podmiruju mjesečne troškove za plin i električnu energiju. Riječ je uistinu o velikim troškovima. Primjerice, za naših 70 tona to je oko 600 tisuća kuna i bez potpore u vidu repromaterijala, podmirenja troškova energenata i sigurnog otkupa teško da bismo mogli govoriti o ekonomskoj isplativosti, pogotovo na manjim površinama. Da je otkupna cijena 17 kuna po kilogramu plus poticaji, to bi onda bilo drugačije – procjenjuje proizvođač M. Čolak.

Od 25 hektara pod duhanom oko 80 posto je navodnjavano. Zemlju, sukladno preporukama, gnoje, provode kalcizaciju i kontrolu kiselosti, sve uz potporu Hrvatskih duhana. OPG Čolak ima šest sušara, a ove godine sagradit će i sedmu. Svaka sezona donosi i nove izazove i potrebe za ulaganjem pa je svaka pomoć dobrodošla.

– Ove sezone očekuju nas ulaganja vrijedna oko šest tisuća eura – u nove trake za navodnjavanje, valjke, ležajeve za strojeve. Ako želimo dobre rezultate, moramo uložiti sredstva svake nove sezone. Nadam se da ćemo ostati na ovoj proizvodnji, oko 70 tona, no to naravno ovisi o raznim čimbenicima – pokriću troškova, poticajima, ali i broju radnika koji su nam potrebni do same berbe kada stroj dolazi na red. Godinama se cijena dnevnice kreće oko 200 kuna, ali radnika je malo, tako da nam je berač uistinu spas.

Procjenjujemo da će nam se, ako se ovaj dobar trend proizvodnje nastavi, isplatiti već za nekoliko godina – naglašava M. Čolak, ističući kako se ne boji izazova – navikli su živjeti od rada, no jedino čega se boji je sama priroda. Prošle godine je njihovu zemlju poštedjela, ali i samo nekoliko minuta dovoljno je da tuča, vjetar i snažno nevrijeme „poberu“ sav trud uložen u biljke, zaštitu i navodnjavanje.

– Za sve drugo smo spremni. Ulažemo, analiziramo i radimo, samo nas prirodne nepogode mogu omesti da nastavimo s ovim rezultatima – zaključio je Mihael Čolak.

(www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)