NIKOLA OBRADOVIĆ IZ JAKŠIĆA IMA NAJKVALITETNIJI DUHAN Obradovići su postigli otkupnu cijenu od odličnih 17,25 kuna po kilogramu duhana

Nikola Obradović iz Jakšića zaposlenik je vinarije Kutjevo d.d., a zajedno sa svojim sinom, budućim agronomom Dinom i suprugom Dragicom bavi se i poljoprivredom. U duhanskoj proizvodnji je već 31 godinu, a od početka je kooperant Hrvatskih duhana iz Virovitice. Sadi duhan na 10 hektara površine, a prinosi mu se kreću od 3,5 tone po hektaru, što svakako spada u bolje prinose u odnosu na prosjek. Kao i većina poljoprivrednika i Obradovići se bave žitaricama, pšenicom, sojom, kukuruzom i sve to na oko 20 hektara površine. No, duhan im je ipak prvi, a o tome koliko brinu da im duhan bude dobre kvalitete, govori i podatak da su ovogodišnji dobitnici nagrade Hrvatskih duhana za najkvalitetniji duhan i najvišu otkupnu cijenu svijetle Virginije koja je dosegla odličnih 17,25 kuna po kilogramu. Postignuće je to na koje je vlasnik OPG-a Nikola Obradović zadovoljan i ponosan.

IMPERATIV NAM JE KVALITETA DUHANA

– Imperativ nam je uvijek bila kvaliteta duhana, a ne toliko količina. Imamo nešto manju površinu od ostalih, ali nam zato ostane puno vremena da se brinemo o tome kakve će nam duhan biti kvalitete. Da bi se to postiglo, potrebno se pridržavati svih zadanih uputa vezanih uz tretiranje duhana, pravilnog uzgoja i slično. Raduje nas što stručnjaci iz Hrvatskih duhana redovito obilaze naše nasade, puno s njima komuniciramo i zajednički u konačnici dolazimo do dobrih rezultata. Ono što nam svakako ide u prilog je vrlo kvalitetna zemlja, tako da nam nije potrebno navodnjavanje nego se radi o čisto „suhom ratarenju“. Sve to na kraju daje i odličan rezultat. Cijena od 17,25 kuna po kilogramu je za oko dvije kune po kilogramu veća nego što je prosječna – objašnjava Nikola.

Obradovići su od početka proizvodnje duhana vjerni tvrtki Hrvatski duhani, a to, kaže, namjeravaju i ostati.

VJERNI PARTNER VEĆ 30 GODINA

– Prepoznali smo ozbiljnost i korektnost u tvrtki. To nam u potpunosti odgovara jer na tom principu, ozbiljnosti i brige za svoj proizvod, i mi funkcioniramo. Da nije tako, ne bi bilo ni ovih rezultata. Prošle godine smo obilježili tri desetljeća bavljenja ovim poslom, odnosno 30 godina suradnje s Hrvatskim duhanima. Smatram da je to samo po sebi vrlo znakovito koliko ih cijenimo. Sada nakon 30 godina možemo reći da smo Hrvatski duhani i mi „jedno“, a rezultat je itekako vidljiv. Ne treba ni napominjati da nam, kao i drugim kooperantima, Hrvatski duhani osiguravaju kompletan repromaterijal, agronomsku struku, avanse i ostalo, stoga hvala im na tome – zahvalio je svojoj matičnoj tvrtki Hrvatskim duhanima Nikola Obradović, napomenuvši na kraju razgovora da i oni kao i većina drugih duhanaca imaju problema s radnom snagom.

– Kada se govori o branju duhana i drugim većim poslovima, potrebna nam je radna snaga. Plaćamo dnevnicu od 200 kuna, a za teže poslove i više. Za sada nemamo potrebu za strojnim branjem, ali ipak primjećujemo da je i kod naših ljudi sve manji interes za radom u nadnici, tako da nije isključeno da o tome nećemo morati razmišljati. No, ne brinemo, jer opet su tu Hrvatski duhani koji će nam zasigurno pomoći oko svih eventualnih problema koji nas očekuju u budućnosti – rekao nam je nagrađeni duhanac Nikola Obradović iz Jakšića.

(www.icv.hr, bs, foto: M. Rođak)