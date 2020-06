Od jeseni u Virovitici ponovno Stručni studij Drvne tehnologije: Prvo predavanje počinje u 16 sati, zaposleni će kolegije moći slušati i subotom

Nakon punih 15 godina od ove jeseni, zahvaljujući zajedničkoj inicijativi Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Virovitičko-podravske županije i Grada Virovitice, zainteresirani će moći pohađati Stručni studij Drvne tehnologije u Virovitici. Studij će trajati šest semestara, a njegovim završetkom studenti će steći naziv „stručni prvostupnik drvne tehnologije“. Polaznici će predavanja slušati u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a praksu će odraditi u Panonskom drvnom centru kompetencija u Virovitici. Što sve novi Stručni studij donosi, otkrio nam je dr.sc. Krešimir Greger, voditelj Studija i predavač na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.

Možete li se prisjetiti prve generacije? Tko je tada upisao Stručni studij i koliko ga je studenata završilo?

Da, preddiplomski Stručni studij je već bio u Virovitici, 2005. godine. Imamo jako pozitivna iskustva s tom prvom generacijom, koju je činilo oko 40 polaznika. Njih 30 do 35 već je bilo zaposleno i radili su u proizvodnji na raznim mjestima. Dvadesetak ih je bilo iz Tvina. Bili su to relativno stariji polaznici koji su već bili zaposleni i imali su obitelj pa su u startu bili motiviraniji i ozbiljnije su shvatili sve svoje obveze. Tako je drugu godinu upisalo 32, treću 24, a u naredne dvije godine Studij je završilo njih 20. To je visok postotak. Petero ih je kasnije upisalo diplomski studij u Zagrebu i svaki dan su putovali iz Virovitice u Zagreb na nastavu.

Vozili bi se zajedno, podijelili troškove. Nakon dvije godine oni su prvi i završili. Brzinom i kvalitetom bili su nadmoćni u usporedbi sa studentima koji dođu s 18 godina na studij i imaju vremena za sve. S kojim god sam studentom iz te prve generacije razgovarao u posljednjih godinu dana, naglasili su kako Studij smatraju jednim pozitivnim i korisnim iskustvom. Većina njih je ostala na određenim funkcijama u svojim poduzećima, a oni koji su promijenili radno mjesto, rekli su kako im je znanje stečeno na Studiju pomoglo da na svom novom poslu budu stručni i odgovorni.

Vrijeme je kampanje za upise. Kakav je interes?

Budući da imamo dobrih iskustava s prvom generacijom, vjerujem da će biti interesa za upis u akademsku godinu 2020./2021. U kampanji smo dva tjedna i polako punimo broj prijavljenih, a konkretne brojeve imat ćemo u listopadu. Plan je upisati 40 polaznika.

Tko sve može upisati ovaj studij?

Nositelj organizacije i izvođenja nastave je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za pristupnike koji prvi put upisuju fakultet on je besplatan, a studenti koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u Hrvatskoj plaćaju troškove participacije. Na studij se prijavljuje putem web portala „Postani student“, a koncepcija je da ga mogu upisati i maturanti. U ovom slučaju to vidimo kao pozitivan pomak u Virovitici, budući da nakon dugo godina jedan razred završava smjer drvodjeljski tehničar – dizajner u Tehničkoj školi i da su oni također kandidati za upis Stručnog studija. Maturantima za upis treba položena državna matura, a svima koji su do 2010. završili srednju školu ona nije uvjet, pa stoga nemaju uvjete upisa.

U prvoj generaciji, spomenuli ste, većina studenata je bila starija i imala posao. Hoće li i ovaj studij omogućiti zaposlenima da ispunjavaju svoje obaveze?

Važno je napomenuti kako smo, upravo zbog iskustva te prve generacije i njihovih potreba, i sada odlučili biti fleksibilni. Nastava će se tako održavati svaki dan u poslijepodnevnom terminu, od 16 do 20 sati, a subotom od 8 do 12 ili prema dogovoru s predmetnim nastavnikom. Istina, redovnim studentima je manje bitno u koje vrijeme je nastava, no zaposlenima odgovara popodnevni termin i zato smo predavanja organizirali u tom terminu. Studenti imaju sve potrebne uvjete za studiranje – restoran i Studentski dom, ako se netko tko živi daleko izvan Virovitice odluči na studij u ovom gradu.

Gdje će studenti moći odraditi praksu i kako izgleda koncepcija cijelog studija?

Studij traje tri godine, odnosno šest semestara. Nastava će se izvoditi u Visokoj školi Virovitica, a dio stručne terenske nastave u Panonskom drvnom centru kompetencija. U šestom semestru imaju stručni dio i rade u proizvodnji na konkretnim zadacima i rješavaju probleme iz proizvodnje s mentorom koji im je dodijeljen. S obzirom na vrstu proizvodnje, odabrat će neki problem i svog mentora te će u ta dva mjeseca stručne prakse problem pokušati riješiti i napraviti iz tog rada završni rad. Nakon završenog preddiplomskog studija studenti mogu, bez ikakvih uvjeta, upisati dvije godine diplomskog studija na Šumarskom fakultetu, koji se održava u Zagrebu i to na smjerovima Drvno-tehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.

Studij je besplatan za sve one koji prvi put upisuju fakultet, zahvaljujući Virovitičko-podravskoj županiji i Gradu Virovitici koji sufinanciraju njegov rad. Koliko je važna potpora lokalne zajednice u radu Studija i gdje je perspektiva za studente nakon što steknu naziv stručnog prvostupnika drvne tehnologije?

Ovim potezom lokalna uprava je napravila ono za što i treba služiti, a to je biti servis građanima. Omogućila im je studij koji ovdje pripada, jer se nalazi u području gospodarskih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja i na kojem su razvijeni šumarstvo i drvna industrija. Fakultet je dislociran, tj. doveden na ove prostore, gdje bi ljudi nakon njegova završetka trebali ostati i egzistirati. To je svrha studija, ali i lokalne uprave – da zadrže ljude na ovom prostoru i pritom ih oplemene obrazovanjem. Dakle, polaznicima se nudi kvalitetno, a besplatno obrazovanje, upis besplatnog studija. To je velika prilika, a sada je samo na njihovoj dobroj volji hoće li je iskoristiti, odnosno biti uporni ako upišu ovaj studij. Ponavljam, imali smo pozitivna iskustva iz prve generacije i vjerujem da ćemo opet uspjeti u tome.

(www.icv.hr, mlo)