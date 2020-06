Tvrtka Kunkić d.o.o. uređuje parkiralište na spoju Trga bana Josipa Jelačića i Ulice Ivana Gundulića u Virovitici, odnosno iza Gradske knjižnice. Na Trgu bana Josipa Jelačića (od kućnog broja 10 do kućnog broja 1) i dijelu Ulice Ivana Gundulića (od kućnog broja 2 do kućnog broja 4) zbog radova će tako vrijediti privremena regulacija prometa i to od danas (utorak), do četvrtka, 4. lipnja.

Naručitelj radova je Poslovni park Virovitica d.o.o. (icv.hr, virovitica.hr, foto: M. Rođak)