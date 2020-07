HVALA NA SVEMU Fra Rozo Brkić, fra Grgur Blažević i fra Davor Holi krajem kolovoza odlaze u nove župe

Iako su vjernici navikli da se ‘njihovi’ svećenici moraju zbog prirode službe seliti u nove župe, vijest o konkretnom odlasku nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Tako je i s vjernicima župe sv. Roka u Virovitici, koji su danas (petak) saznali da čak tri od ukupno pet fratara iz samostanske zajednice napušta župu i odlazi u novu službu.

Kako su virovitički fratri izvijestili na društvenim mrežama Župe:

-Na Kapitulskom kongresu koji je bio od 13. do 17. srpnja u kući susreta Tabor u Samoboru odlučeno je o premještaju braće. Braći koja su do sada bila na službi u Virovitici i braći koja dolaze u Viroviticu želimo sreću i Božji blagoslov na novim službama. Premještaji se moraju ostvariti do 21. kolovoza 2020. godine. Na kraju hvala posebno svima vama vjernici s kojima smo dijelili stol Gospodnji, molili zajedno, pokušavali nostiti terete jedni drugih, smijali se. Bez vas niti naša služba nebi imala smisla. Lijepo je bilo gledati vašu revnost, vjeru, napredak i radost. Hvala za svaku žrtvu koju ste prihvatili dragovoljno iz ljubavi prema Bogu, crkvi i narodu. Hvala što se bili dobri prema nama i što ste nam pomogli svojom ljubavlju da nam ne fali previše dom jer ste vi bili naša obitelj. Teško je tipkati dok su oči zamagljene pa bi ovdje stali. Ako se itko osjetio povrijeđen od bilo koga od nas molimo za oprost. Prolazite li kad pored naših novih odredišta uvijek ćete biti dobro došli. Još ćemo vas malo gnjaviti do kraja kolovoza a onda predajemo ključeve novoj braći kojoj još jednom želimo sreću i blagoslov u novoj službi. Hvala još jednom svima dragim vjernicima iz Virovitice, Okrugljače i Bušetine. Zahvalni na svemu: fra Rozo, fra Davor i fra Grgur – stoji u priopćenju.

Koliko će nedostajati virovitičkim vjernicima najbolje govore neki od brojnih komentara na društvenim mrežama Župe sv. Roka:

(www.icv.hr, Župa sv. “Rok” Virovitica)