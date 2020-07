Izložba “Volim svoju županiju” otvorit će se u Šibeniku u petak, 17. srpnja

Izložba fotografija “Volim svoju županiju” otvara se u petak, 17. srpnja u 9.30 na prvom katu Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” (Poljana 6) u Šibeniku.

Riječ je o najboljim fotografijama koje su ovog proljeća prijavljene na foto natječaj „Volim svoju županiju“ u organizaciji Hrvatske zajednica županija. Ovo je peta godina provedbe natječaja na koji je, bez obzira na potres i koronu koji nam otežavaju živote proteklih mjeseci, prijavljeno gotovo 3000 fotografija iz cijele Hrvatske. Nakon što izložba nagrađenih obiđe Hrvatsku, najljepše fotografije poklanjaju se nekoj instituciji, kao primjerice prošle godine Općoj bolnici Zadar.

Natječaj je, podsjetimo, pokrenut 2016. godine s ciljem promicanja prirodnih ljepota i kulturne baštine svih hrvatskih županija. O izboru najboljih fotografija odlučivao je četveročlani stručni žiri na čijem je čelu i ove godine bila profesionalna fotografkinja Marija Milin. Uz nju su pristigle radove vrednovali Morana Kiš iz Međimurske županije, Kristijan Toplak iz Virovitičko-podravske županije i Nikša Miletić iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Izabrana je po jedna najbolja fotografija iz svake županije, a nagrađena je i fotografija koja je osvojila najviše like-ova, odnosno glasova publike. Izložbu fotografija “Volim svoju županiju 2020.” otvorit će predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk te predsjednica stručnog žirija Marija Milin.

Šibensko-kninsku županiju predstavlja Joško Perić iz Rogoznice.

– Amaterski se bavim fotografijom preko 10 godina i nisam se nešto puno javljao na natječaje, par nagradica i to je to. Kako je moje mjesto usko vezano uz more, a i moj posao također, odlučio sam se za morsku temu duge ekspozicije po jakom jugu na rtu Planka. Kao mitsko mjesto gdje se miješaju struje i vjetrovi duga expozicija nekako daje tu misterioznost na lokalitetu kojeg svakodnevno udaraju vjetrovi, valovi i struje. Fotografija je nastala kao i sve druge spontano i neplanirano, ja odem i slikam, kako se kaže za ‘dušu i tilo’ pa se prilagodim na terenu da iskoristim uvjete i opremu najbolje moguće. Uvjeti taj dan su bili ekstremni sa valovima koji su znali prebaciti more i preko crkvice Sv. Ivana koja mi je služila kao zaklon – objašnjava Joško Perić.

Pobjednik natječaja je Ivan Kovačić iz Rakitovca kraj Velike Gorice sa svojom fotografijom “Čarolija u bijelom”. Po struci je veterinarski tehničar, radi kao strukovni učitelj u zatvorskom sustavu, dok u slobodno vrijeme voli druženja, putovanja i naravno – fotografiju.

– Fotografijom se bavim amaterski u slobodno vrijeme, a iako sam prije nekoliko godina nabavio i Nikonov DSLR fotoaparat, najčešće se koristim mobitelom jer ga uvijek imam uz sebe i praktičniji je za svakodnevnu upotrebu. Nekad ni skupa oprema ni veliko znanje o tehnikama fotografije nisu garancija dobre fotke. Bitno je oko i moment. A kad mislite da ste uhvatili taj moment, prijavite se na natječaj, bez obzira fotkali mobitelom ili fotoaparatom, bili potpuni amater kao ja ili profesionalac, dobra fotografija uvijek nađe put do promatrača i publike. Na kraju krajeva, nemate što izgubiti, a možete puno dobiti – poručuje Ivan Kovačić kojemu je priroda najčešći i najdraži motiv.

Najbolje radove iz svih županija možete vidjeti u GALERIJI.

