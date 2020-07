POTPORA MALIM POLJOPRIVREDNICIMA Doznajte iznos sredstava koji stiže u Virovitičko-podravsku županiju

Na Natječaju za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo je gotovo 14 milijuna kuna za 232 mala poljoprivredna gospodarstva, čime im se pomaže u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj i povećanje prihoda.

U strukturi prijavitelja zabilježen je podatak o velikom broju mladih poljoprivrednika, nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji se žele baviti poljoprivrednom djelatnošću u potpomognutim područjima, naime nešto manje od 50 posto prijavitelja mlađi su od 50 godina (211 je do 35 godina starosti, 325 je između 36 i 50 godina starosti). U više od 91 posto obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojima se dodjeljuje potpora nositelji su osobe do 50 godina starosti (90 mladih do 35 godina starosti, odnosno 123 poljoprivrednika od 36 do 50 godina starosti).

Vlada Republike Hrvatske provodi nacionalne mjere za ostvarivanje ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020. u sklopu koje je i financijska potpora za osiguravanje minimalnog standarda komunalne i socijalne infrastrukture. U to su uključeni i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika te na područjima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

U okviru nacionalnih mjera Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 posto pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. S obzirom da je velik broj malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iskazao interes za povećanjem obima proizvodnje ili modernizacijom poslovanja uložit će se napori kako bi se osigurala dodatna sredstva za povećanje prvotno raspoloživih sredstava po ovom Natječaju.

Ukupno su odobrena sredstva za korisnike iz 15 županija:

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava možete pogledati OVDJE.

