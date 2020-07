U rujnu se očekuje završetak radova na kolno-pješačkom mostu u Gornjem Miholjcu

U slatinskom prigradskom naselju Gornji Miholjac krajem ožujka tekuće godine počela je izgradnja kolno-pješačkog mosta preko rječice Čađavice, a završetak radova, po planiranom, trebao bi biti u rujnu.

Na tom mjestu bio je stari drveni most koji je povezivao dva dijela naselja, a neki poljoprivrednici svojevremeno su ga redovito koristili da bi došli do svojih njiva. Zbog dotrajalosti drvene konstrukcije i izuzetno lošeg stanja most je postao neupotrebljiv za kolni promet pa je prije 13 godina službeno zatvoren za prometovanje. Unatoč tomu pješaci, ali i vozila koristili su ga kako bi skratili put do dijela naselja preko rijeke.

Početkom 2018. godine na slatinskom području višednevne obilne kiše napunile su riječna korita velikim količinama vode, a snažna bujica Čađavice u olujnom nevremenu 17. ožujka srušila je taj stari most i odnijela njegove grede. Mještani su postavili priručni “pontonski most”, ali voda je i njega odnijela pa od tada prijelaz Čađavice na tome mjestu nije moguć. Ljudi iz toga dijela u ostali dio naselja dolaze obilaznim putem, preko glavnog mosta na ulazu u Gornji Miholjac. Mještani su tada kazivali da njihove ranije inicijative za gradnju novog mosta na mjestu srušenoga nisu nailazile na plodno tlo jer jednom nije bilo novca, drugi puta razumijevanja, treći puta političke volje…

Nakon što su pribavljene sve potrebne dozvole, krajem 2019. godine slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić i direktor slatinske Cestogradnje Mario Koić potpisali su Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji kolno-pješačkog mosta u Gornjem Miholjcu vrijednosti veće od 680.000 kuna.

Most u Gornjem Miholjcu počeo je poprimati konkretne konture, a radovi bi, kako su mještani informirani, trebali biti završeni u rujnu ove godine. (www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)